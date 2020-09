Ford Territory nhận cọc tại Việt Nam, khoảng 699 triệu đồng

Theo tìm hiểu, hiện các đại lý của Ford trên toàn quốc đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng đối với mẫu xe Ford Territory. Mức giá dự kiến của mẫu xe này được một số tư vấn bán hàng tiết lộ sẽ dao động trong khoảng 699 triệu đồng và có thể được phân phối tới tay người người dùng trong nước thông qua diện nhập khẩu. Hiện tại, còn khá ít thông tin về thông số kỹ thuật của Ford Territory 2020 mới tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe SUV Ford Territory 2020 được định vị thay thế cho mẫu Escape tại một số thị trường. Chính vì vậy, việc các đại lý nhận cọc Territory có thể là một dấu hiệu cho thấy việc Escape mới quay trở lại Việt Nam là khó xảy ra. Tuy nhiên, nhìn trên góc độ thông số thì sự khác biệt giữa Territory với Escape là không nhiều và hoàn toàn có thể khoả lấp cho nhau. Ford Territory 2020 có thông số kích thước cụ thể 4.580 x 1.936 x 1.674 mm cho chiều Dài x Rộng x Cao. Về thiết kế ngoại thất, Ford Territory 2020 sở hữu những đường nét cơ bắp, vạm vỡ theo đúng chất xe Mỹ. Ở khu vực đầu xe, Territory 2020 nổi bật với thiết kế lưới tản nhiệt mỏng, dài và nối trực tiếp với cụm đèn chiếu sáng chính. Phía bên dưới, bộ cản của Territory to bản cùng thiết kế đèn định vị hình móc câu bao trọn cụm đèn sương mù. Đối với khu vực thân và đuôi xe, Territory 2020 mang tới cái nhìn mềm mại nhờ bộ mui được vát nhẹ xuống đuôi, trụ C và D với chiều cao hạn chế. Đây có thể là một điểm cộng về thẩm mỹ của Territory nhưng ngược lại, nó khiến cho không gian hàng ghế sau của xe bị hạn chế tầm nhìn hơn đáng kể. Bước vào khoang cabin, Ford Territory 2020 sẽ dễ dàng tạo thiện cảm với khách hàng nhờ phong cách trẻ trung, hiện đại và cao cấp của mình. Tại thị trường Philippines, các trang bị trên xe gồm có hệ thống màn hình giải trí kích thước 10 inch có kết nối SYNC 3 và điện thoại thông minh, các cổng sạc USB, sạc không dây trên bản cao cấp, toàn bộ ghế ngồi bọc da kèm chức năng chỉnh điện ở hàng ghế trước, âm thanh 8 loa, gương chiếu hậu chống chói, điều hoàn tự động... Về trang bị an toàn, mẫu xe này sẽ có sẵn các trang bị như 6 túi khí, các cảm biến đỗ xe, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ABS/EDB/BA... Ngoài ra, gói công nghệ an toàn Ford Co-Pilot360 cũng được kỳ vọng sẽ được Ford Việt Nam mang về nước . Tại Philippines, Ford Territory hoàn toàn mới sử dụng động cơ xăng EcoBoost 4 xy-lanh tăng áp 1.5L, sản sinh công suất tối đa 143 mã lực và 225 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Khi ra mắt, xe sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Honda CR-V hay Mazda CX-5. Video: Chi tiết Ford Territory 2020 sắp ra mắt Việt Nam.

