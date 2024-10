Ford Territory 2023 "siêu lướt" rao bán hơn 800 triệu ở Hà Nội

Dù chỉ mới gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2022, Ford Territory mới đã nhanh chóng tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc SUV hạng C và gây khó khăn cho nhiều đối thủ vốn là "hàng hot" trước đó. Với những đối thủ sừng sỏ như Mazda CX-5, Honda CR-V và Hyundai Tucson, Territory đã thu hút sự chú ý nhờ thiết kế bắt mắt và mức giá cạnh tranh, đặc biệt là rẻ nhất phân khúc. Là mẫu SUV đến từ Mỹ, Ford Territory sở hữu ngoại hình hiện đại, sắc sảo và nội thất tiện nghi mang lại cảm giác cao cấp không thua kém bất kỳ đối thủ nào. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài mạnh mẽ, Territory còn nổi bật với mức giá bán thấp hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc, giúp mẫu xe này nhanh chóng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng Việt Nam. Hiện nay, những chiếc Ford Territory đời 2023 đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường xe cũ với nhiều phiên bản khác nhau, thu hút sự quan tâm đáng kể từ phía người dùng. Một trong những thông tin đáng chú ý là chiếc Ford Territory Titanium 2023 được rao bán gần đây, chỉ mới đăng ký từ tháng 10/2023 và đã di chuyển hơn 9.000 km. Mặc dù đã qua một năm sử dụng, chiếc xe này vẫn giữ được ngoại hình và chất lượng tốt, đi kèm với những trang bị bổ sung như cốp điện, camera hành trình và dán kính trải sàn. Với mức giá xe Ford Territory 2023 chào bán chỉ nhỉnh hơn 800 triệu đồng, mẫu xe này đang thu hút sự quan tâm của không ít khách hàng tìm kiếm một chiếc SUV sang trọng, đầy đủ tiện nghi nhưng giá cả phải chăng. Phiên bản Ford Territory Titanium 2024 là một trong những mẫu xe cao cấp của dòng Crossover/SUV 5 chỗ với thiết kế trẻ trung và hiện đại. Dù có giá thấp hơn so với phiên bản Titanium X, Territory Titanium vẫn mang đến nhiều tiện nghi đáng giá. Mẫu xe này hiện có sẵn với 5 màu gồm đen, trắng, đỏ, bạc và nâu. Phía trước, Ford Territory Titanium nổi bật với lưới tản nhiệt tổ ong và nắp capo mạnh mẽ, cùng đèn LED ban ngày và đèn báo rẽ thiết kế hình số 1 tạo điểm nhấn sắc nét. Thân xe sang trọng với mâm xe 18 inch cứng cáp, gương chiếu hậu tích hợp các tính năng như cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. Không gian nội thất rộng rãi với 2 màn hình kết nối liền mạch: màn hình lái 7 inch và màn hình giải trí 12.3 inch, hỗ trợ kết nối không dây và đàm thoại rảnh tay. Ghế ngồi bọc da cao cấp, ghế lái có chức năng chỉnh điện 10 hướng, mang lại sự thoải mái tối đa. Phiên bản này cũng đi kèm cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và khoang hành lý rộng 448 lít, mở rộng tới 1.442 lít khi gập ghế. Ford Territory Titanium sử dụng động cơ 1.5L Ecoboost Turbo, sản sinh công suất 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động 7 cấp, cùng 4 chế độ lái: thông thường, tiết kiệm, thể thao và đồi núi, mang lại trải nghiệm lái linh hoạt và thú vị. Với mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp chỉ 7.03 lít/100 km, Territory Titanium 2024 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV hạng C. Video: Hành trình trải nghiệm cùng Ford Territory tại Việt Nam.

