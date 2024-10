Isuzu D-Max mild hybrid 2025 từ 846 triệu đồng tại Đông Nam Á

Vào hồi tháng 3 đầu năm nay, Isuzu đã vén màn phiên bản mild hybrid mới của dòng xe bán tải D-Max ở thị trường Thái Lan. Tuy nhiên, mãi đến nay, xe mới được bán ra ở thị trường này. Được gọi bằng cái tên Isuzu D-Max Hi-Lander 1.9 MHEV 6AT, mẫu xe này có giá khởi điểm từ 1,145 triệu Baht (khoảng 846 triệu đồng). Đúng như tên gọi, Isuzu D-Max 2025 bản mild hybrid mới này chỉ được áp dụng cho phiên bản Hi-Lander với cấu hình thân vỏ 4 cửa Double Cab của dòng xe Isuzu D-Max. Trong tương lai, hãng Isuzu sẽ bổ sung hệ truyền động này cho cấu hình thân vỏ 2 cửa của D-Max. Isuzu D-Max Hi-Lander 1.9 MHEV được trang bị động cơ diesel VGS 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.9L như các bản còn lại, kết hợp với mô-tơ điện nhỏ. Động cơ cho công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Toàn bộ sức mạnh này được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp. Tuy nhiên, Isuzu D-Max Hi-Lander 1.9 MHEV không có hệ dẫn động 4 bánh mà chỉ dùng hệ dẫn động cầu sau RWD. Hiện hãng Isuzu chưa công bố thông số tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe bán tải này. Tuy nhiên, xe hứa hẹn sẽ tiết kiệm nhiên liệu và thải ra lượng khí CO2 thấp hơn các bản còn lại trong dòng Isuzu D-Max. Theo hãng Isuzu, hệ thống mild hybrid 48V sẽ hỗ trợ xe trong quá trình tăng tốc. Đồng thời, hệ thống cũng sẽ thu nạp năng lượng khi xe giảm tốc và lưu trữ trong cụm pin 370 Wh. Hệ truyền động mild hybrid này khiến Isuzu D-Max Hi-Lander 1.9 MHEV nặng hơn 45 kg. Ngoài hệ truyền động mới, Isuzu D-Max Hi-Lander 1.9 MHEV không có gì khác biệt so với các bản thường. Xe được trang bị đèn pha LED Projector, đèn sương mù LED phía trước, đèn hậu LED, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện, bệ bước chân bên sườn, cản trước/sau sơn cùng màu thân xe và bộ vành hợp kim 18 inch, đi với lốp 265/60R18. Ở thị trường Thái Lan, mẫu xe này chỉ có đúng 1 màu sắc là trắng Dolomite White. Bên trong xe, Isuzu D-Max Hi-Lander 1.9 MHEV sở hữu bảng đồng hồ Super Vision với màn hình đa thông tin, ghế bọc da tổng hợp, vô lăng bọc da tích hợp phím chức năng, nút bấm khởi động máy, khởi động máy từ xa, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto có dây/Apple CarPlay không dây, Bluetooth và hệ thống âm thanh 8 loa. Chưa hết, mẫu xe bán tải Isuzu D-Max Hi-Lander 1.9 MHEV còn có các tính năng an toàn chủ động ADAS, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, Phanh khẩn cấp tự động tránh va chạm khi rẽ phải, phanh tự động sau va chạm, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo điểm mù. Những trang bị an toàn còn lại của xe gồm có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc. 6 túi khí và móc ghế trẻ em cũng được trang bị cho mẫu xe bán tải này. Sau Isuzu D-Max, hệ truyền động mild hybrid này nhiều khả năng sẽ được bổ sung cho Mazda BT-50 bản mới, chuẩn bị ra mắt thị trường Úc trong tháng 10. Hiện chưa rõ hãng Isuzu có kế hoạch bán phiên bản mild hybrid của D-Max ở Việt Nam hay không. Video: Giới thiệu Isuzu D-Max mild hybrid 2025 tại Thái Lan.

