Ferrari 296 GTB đầu tiên rao bán trên sàn xe cũ, đã có chủ

Vào tháng 2 đầu năm nay, 1 chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB đầu tiên về Việt Nam đã được chào bán trên thị trường xe đã qua sử dụng, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mê xe, xe được nhập khẩu chính hãng, bàn giao cho chủ nhân vào tháng 1/2023. Nư vậy chiếc siêu xe hàng hiếm này chỉ trải nghiệm 1 năm và ngay lập tức được đại gia Hà Nội đã nhanh chóng thanh lýđược. Chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB rao bán trên sàn xe cũ này hiện còn mới tinh, thậm chí, xe còn đến 6 năm bảo hành, bảo dưỡng chính hãng. Sau đó, chiếc Ferrari 296 GTB này được chào bán 23 tỷ đồng, ngang xe chính hãng và đến nay, sau 8 tháng được các "hoa tiêu" nhiệt tình rao bán, siêu ngựa đã chính thức có chủ nhân. Hiện chưa rõ mức giá bán cho giao dịch này, nhưng cho thấy, thị trường siêu xe "lướt" ở Việt Nam không phải đóng băng. Người mua chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB là 1 doanh nhân khá kín tiếng và trong garage xe của anh, khá thú vị là đang thiếu thương hiệu xe Ferrari sau khi đã có các hãng xe khác như Lamborghini, Mercedes (3 xe), Porsche hay Rolls-Royce. Số lượng siêu xe Ferrari 296 tại Việt Nam có thể đã hơn 8 xe, với 2 bản chính là GTB hiểu đơn giản là xe Coupe và GTS là bản mui trần, tất cả đều được nhập khẩu chính hãng, với các màu xanh dương, xám, vàng hay màu đỏ nổi bật. Siêu xe Ferrari 296 GTB đầu tiên về Việt Nam và mới được 1 doanh nhân Tp.HCM mua lại có ngoại thất sơn màu vàng khá hiếu chiến, đi kèm đó còn có nhiều chi tiết sơn đen và bạc, xe thuộc bản tiêu chuẩn. Điểm thú vị của siêu xe Ferrari 296 GTB sẽ đến từ hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ xăng V6, dung tích 2.9 lít, tăng áp, đây cũng là đánh dấu việc khối động cơ V6 quay trở lại sau 5 thập kỷ vắng bóng, động cơ đốt trong sản sinh công suất tối đa 654 mã lực và động cơ điện mang đến thêm công suất tối đa 164 mã lực. Thông số của mô-men xoắn cực đại do động cơ đốt trong và điện mang đến cho 296 GTB lần lượt là 425 Nm và 315 Nm. Hệ truyền động plug-in hybrid sẽ mang đến cho siêu xe Ferrari 296 GTB sẽ là 818 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 740 Nm. Siêu xe Ferrari 296 GTB mới bị đại gia Hà Nội bán lại có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Dòng xe plug-in hybrid có thể di chuyển với quãng đường tối đa 25 km và vận tốc tối đa là 135 km/h chỉ với động cơ điện. Siêu xe Ferrari 296 GTB vẫn sở hữu tính năng eManettino với các chế độ chạy eDrive, Hybrid, Performance và Qualify cùng với đó là các tính năng Manettino quen thuộc như tiêu chuẩn, thể thao, đua, CT off và cuối cùng là ESC off. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari 296 GTB hàng hiếm tại Việt Nam.

Vào tháng 2 đầu năm nay, 1 chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB đầu tiên về Việt Nam đã được chào bán trên thị trường xe đã qua sử dụng, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mê xe, xe được nhập khẩu chính hãng, bàn giao cho chủ nhân vào tháng 1/2023. Nư vậy chiếc siêu xe hàng hiếm này chỉ trải nghiệm 1 năm và ngay lập tức được đại gia Hà Nội đã nhanh chóng thanh lýđược. Chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB rao bán trên sàn xe cũ này hiện còn mới tinh, thậm chí, xe còn đến 6 năm bảo hành, bảo dưỡng chính hãng. Sau đó, chiếc Ferrari 296 GTB này được chào bán 23 tỷ đồng, ngang xe chính hãng và đến nay, sau 8 tháng được các "hoa tiêu" nhiệt tình rao bán, siêu ngựa đã chính thức có chủ nhân. Hiện chưa rõ mức giá bán cho giao dịch này, nhưng cho thấy, thị trường siêu xe "lướt" ở Việt Nam không phải đóng băng. Người mua chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB là 1 doanh nhân khá kín tiếng và trong garage xe của anh, khá thú vị là đang thiếu thương hiệu xe Ferrari sau khi đã có các hãng xe khác như Lamborghini, Mercedes (3 xe), Porsche hay Rolls-Royce. Số lượng siêu xe Ferrari 296 tại Việt Nam có thể đã hơn 8 xe, với 2 bản chính là GTB hiểu đơn giản là xe Coupe và GTS là bản mui trần, tất cả đều được nhập khẩu chính hãng, với các màu xanh dương, xám, vàng hay màu đỏ nổi bật. Siêu xe Ferrari 296 GTB đầu tiên về Việt Nam và mới được 1 doanh nhân Tp.HCM mua lại có ngoại thất sơn màu vàng khá hiếu chiến, đi kèm đó còn có nhiều chi tiết sơn đen và bạc, xe thuộc bản tiêu chuẩn. Điểm thú vị của siêu xe Ferrari 296 GTB sẽ đến từ hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ xăng V6, dung tích 2.9 lít, tăng áp, đây cũng là đánh dấu việc khối động cơ V6 quay trở lại sau 5 thập kỷ vắng bóng, động cơ đốt trong sản sinh công suất tối đa 654 mã lực và động cơ điện mang đến thêm công suất tối đa 164 mã lực. Thông số của mô-men xoắn cực đại do động cơ đốt trong và điện mang đến cho 296 GTB lần lượt là 425 Nm và 315 Nm. Hệ truyền động plug-in hybrid sẽ mang đến cho siêu xe Ferrari 296 GTB sẽ là 818 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 740 Nm. Siêu xe Ferrari 296 GTB mới bị đại gia Hà Nội bán lại có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Dòng xe plug-in hybrid có thể di chuyển với quãng đường tối đa 25 km và vận tốc tối đa là 135 km/h chỉ với động cơ điện. Siêu xe Ferrari 296 GTB vẫn sở hữu tính năng eManettino với các chế độ chạy eDrive, Hybrid, Performance và Qualify cùng với đó là các tính năng Manettino quen thuộc như tiêu chuẩn, thể thao, đua, CT off và cuối cùng là ESC off. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari 296 GTB hàng hiếm tại Việt Nam.