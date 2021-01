Ford Shelby GT500 2021 thêm gói sợi carbon hơn 230 triệu đồng

Những thông tin về đời xe 2021 của dòng Mustang đã được công bố từ hồi tháng 9 năm ngoái nhưng đến nay, chi tiết về giá bán của những nâng cấp này mới chính thức được hãng đưa ra. Theo đó, Ford Mustang đời 2021 sẽ là đời xe đầu tiên đón nhận sự trở lại của chiếc Mustang Mach 1 mới vừa ra mắt cách đây không lâu. Ở chiều ngược lại, Ford sẽ khai tử dòng xe GT350R, chừa lại GT500 là mẫu xe duy nhất mang tên mã hiệu năng cao Shelby do chính hãng xe này sản xuất. Về mặt tùy chọn, Ford Shelby GT500 mới sẽ có thêm gói trang bị Carbon Fiber Handling Package, đặt giữa gói Carbon Track Pack (18.000 USD) và Handling Pack (1.500 USD), trị giá 10.000 USD (khoảng hơn 230 triệu đồng). Gói trang bị này sẽ bao gồm một số chi tiết nâng cấp làm bằng sợi carbon, thanh giằng có thể điều chỉnh thủ công, hộp thu hồi xăng, dầu, đuôi gió Gurney, bộ chia gió trước và bộ mâm xe bằng sợi carbon kích thước 20 inch, sơn đen. Vì rẻ hơn 8.500 USD so với gói Carbon Track Pack, chiếc Mustang mạnh mẽ nhất của Ford sẽ không có được bộ cánh gió cỡ lớn bằng sợi carbon ở đuôi xe cũng như bộ lốp Michelin Pilot Sport Cup 2. Các trang bị khác như sợi carbon ốp trong khoang lái, chi tiết carbon ngoại thất và bộ mâm xe bằng sợi carbon để trần cũng sẽ được loại bỏ khỏi gói trang bị này. Ngoài gói trang bị mới, Ford Shelby GT500 mới cũng được hãng xe Mỹ “ưu ái” bán ra với ba màu sơn mới là Grabber Yellow, Carbonized Grey và Antimatter Blue. Ở đời xe 2021, Ford vẫn trang bị cho Shelby GT500 khối động cơ Predator V8 dung tích 5,2 lít siêu nạp. Khối động cơ này có công suất cực đại 760 mã lực và mô-men xoắn tối đa 847 Nm. Ford Shelby GT500 là một trong những mẫu xe mạnh mẽ nhất từng được Ford sản xuất thương mại. Không những thế, “siêu rắn” còn là một trong những chiếc nhanh nhất, nó có thể đạt tốc độ 100 km/h trong 3,5 giây, hoàn thành ¼ dặm trong 11 giây. Xe được trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp thay cho hộp số sàn và hộp số tự động thông thường của Ford. Bên trong xe, nội thất của Shelby GT500 2020 không có nhiều khác biệt so với đời trước. Trang bị nổi bật nhất là ghế thể thao của Recaro, các chân đạp bằng nhôm, vô-lăng thể thao và nhiều chi tiết bằng carbon. Ngoài ra, “ngựa hoang” còn sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch, hệ thống âm thanh cao cấp 12 loa của B&O, màn hình thông tin giải trí 8 inch hỗ trợ cảm ứng, ứng dụng FordPass Connect và radio Sirius XM. Bên cạnh gói Carbon Fiber Handling Package trị giá 10.000 USD, chiếc xe cơ bắp Ford Shelby GT500 2021 vẫn được bán ra với gói trang bị Technology Package giá 3.000 USD Khách hàng mua xe cũng có thể trang bị những tùy chọn riêng lẻ như sọc thân xe giá 1.000 USD bằng chất liệu vinyl và có giá 10.000 USD nếu được sơn. Mui xe màu đen có giá 695 USD, bảng điều khiển bọc carbon có giá 1.000 USD và ghế Recaro có giá 1.500 USD. Video: Giới thiệu xe cơ bắp Ford Shelby GT500 2021.

