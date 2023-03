Ford Ranger Stormtrak 2023 sẽ thay thế Wildtrak, sắp bán tại Việt Nam?

Ford Ranger thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Thái Lan vào hồi tháng 3 năm ngoái. Sau đúng 1 năm, cũng trong triển lãm Bangkok International Motor Show, hãng xe Mỹ đã chính thức vén màn phiên bản mới của dòng xe bán tải này, đó là Ford Ranger Stormtrak 2023 mới. Theo hãng Ford, Ranger Stormtrak được ra đời nhằm đáp ứng phong cách sống của những người thích đẩy những thách thức lên một tầm cao mới. Đồng thời, mẫu xe bán tải Ford Ranger Stormtrak 2023 sẽ thay thế Wildtrak để trở thành bản trang bị cao cấp nhất của dòng xe bán tải này và chỉ thua Ranger Raptor. Bên ngoài, Ford Ranger Stormtrak 2023 sở hữu thiết kế hầm hố và phong cách hơn phiên bản Wildtrak. Phiên bản cao cấp nhất này được bổ sung lưới tản nhiệt màu đen dành riêng cho xe với mắt lưới hình tổ ong rộng hơn. Nằm giữa lưới tản nhiệt vẫn có nẹp nằm ngang nhưng tích hợp logo với nền màu đen thay vì xanh dương của hãng Ford. Đặc biệt, trên nẹp này còn có thêm 2 dải đèn phụ trợ mới ở hai bên, không được trang bị ở bất kỳ phiên bản nào khác của dòng Ford Ranger 2023 tại thị trường Thái Lan. Đèn này có tác dụng cải thiện tầm nhìn trong mọi điều kiện thời tiết và tăng độ an toàn vào ban đêm. Cặp đèn phụ trợ sẽ chỉ hoạt động khi đèn chiếu xa được bật lên. Thay đổi tiếp theo của Ford Ranger Stormtrak 2023 là tem chữ nổi "Ranger" màu đen nằm trên nắp ca-pô và viền màu cam bao quanh hốc gió trung tâm. Những chi tiết còn lại ở khu vực đầu xe như đèn pha Matrix LED tự động điều chỉnh và chống chói, dải đèn LED định vị ban ngày hay đèn sương mù LED không có gì khác so với phiên bản Wildtrak. Tương tự đầu xe, khu vực bên sườn của Ford Ranger Stormtrak 2023 cũng có một số chi tiết mới không dành cho phiên bản Wildtrak như bộ vành hợp kim 20 inch với thiết kế đa chấu mới, đi kèm lốp 255/55R20. Bộ vành này được sơn màu đen bóng và có điểm nhấn màu cam tương phản. Tiếp đến là tem chữ nổi "Stormtrak" trên cửa trước như dấu hiệu nhận biết. Trên cửa và thùng hàng đều có thêm decal màu đen mới chỉ có ở phiên bản này. Chưa hết, phiên bản cao cấp nhất của dòng Ford Ranger 2023 ở thị trường Thái Lan còn có giá nóc... ... và thanh thể thao (vai bò) màu đen có thể di chuyển ở thùng hàng. Logo của hãng Ford trên cửa thùng hàng cũng có nền màu đen, tương tự ở đầu xe. Bên trong xe, Ford Ranger Stormtrak 2023 được trang bị ghế bọc da màu đen với chỉ khâu đỏ tương phản. Phần lưng ghế trước còn được thêu dòng chữ "Stormtrak". Trong khi đó, trên mặt táp-lô còn có ốp trang trí màu đen bóng với dòng chữ "Stormtrak" màu đỏ. Phiên bản cao cấp này có đủ trang bị như ghế trước chỉnh điện 8 hướng, vô lăng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch nằm dọc, tích hợp hệ thống thông tin giải trí SYNC 4A, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và điều khiển bằng giọng nói. Ngoài ra, xe còn có gương chiếu hậu chống chói tự động, đi kèm cổng USB, hệ thống đèn nội thất, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió dành cho hàng ghế sau, 4 cổng USB, hệ thống âm thanh 6 loa, ổ điện 12V và 230V (400W), phanh tay điện tử cũng như cần số điện tử tương tự phiên bản Wildtrak. Trong khi đó, trang bị an toàn của Ford Ranger Stormtrak 2023 gồm có phanh đĩa thông gió trên cả 4 bánh, 7 túi khí, cảm biến khoảng cách đỗ xe trước/sau, camera 360 độ, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc và giảm thiểu lật xe. Tất nhiên, xe cũng không thiếu những trang bị an toàn chủ động ADAS như hệ thống phanh khẩn cấp tự động, có thể phát hiện người đi bộ, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động sau va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, ngăn va chạm khi lùi, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ đỗ xe tự động. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Ford Ranger Stormtrak 2023 tại thị trường Thái Lan là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L tương tự bản Wildtrak. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Hiện giá xe Ford Ranger Stormtrak 2023 vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe có 4 màu sắc là đen, trắng, cam và xám. Có thể sau Thái Lan, mẫu xe bán tải này cũng sẽ được đưa về Việt Nam trong tương lai. Video: Giới thiệu xe bán tải Ford Ranger Stormtrak 2023.

