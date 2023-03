Ford Ranger Raptor 2023 gần 1,3 tỷ đồng tại Việt Nam có gì hay?

Hôm nay, ngày 10/3/2023, Ford Việt Nam đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng xe Ford Ranger Raptor 2023 mới tới các khách hàng trong nước. Đây là thế hệ thứ hai của dòng xe bán tải hiệu năng cao, chuyên off-road này. So với xe đang bán ở Úc hay Thái Lan, Ford Ranger Raptor 2023 tại Việt Nam dành sở hữu ngoại hình không có gì khác biệt. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Ranger thế hệ mới, mẫu xe bán tải này cũng có đèn pha Matrix LED và dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C" quen thuộc. Tuy nhiên, ở chính giữa lưới tản nhiệt là dòng chữ "Ford" cỡ lớn vốn là đặc trưng của phiên bản Raptor. Thêm vào đó là cản trước tách biệt với lưới tản nhiệt và đi kèm tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc. Ngoài ra, Ford Ranger Raptor 2023 còn được trang bị hốc bánh nhô rộng nhằm phù hợp với bộ vành 17 inch cơ bắp và lốp đa địa hình BFGoodrich KO2. Bên cạnh đó là những chi tiết thiết kế mới như các hốc hút gió và bậc bước hai bên bằng nhôm đúc. Bên trong mẫu xe bán tải này là không gian nội thất sau lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu với ghế trước/sau thể thao, vô lăng bọc da, lẫy chuyển số làm bằng hợp kim ma-giê và những điểm nhấn màu cam đặc trưng xuất hiện khắp nơi. Trước mặt người lái còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch nằm dọc, tích hợp hệ thống thông tin giải trí SYNC 4A, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Điểm nhấn tiếp theo của Ford Ranger Raptor 2023 chính là khả năng off-road vượt trội hơn Ranger thông thường. Có được điều đó là nhờ hệ thống treo sử dụng giảm xóc FOX 2,5 inch với cảm biến vị trí Position Sensitive Damping. Bên cạnh đó là tỷ số lái nhanh hơn và mô-tơ trợ lực lái lớn hơn giúp cải thiện cảm giác lái cũng như tăng khả năng vận hành cho xe. Đặc biệt, Ford Ranger Raptor còn lần đầu tiên được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiên tiến, kết hợp với hộp số phụ 2 tốc độ điều khiển điện hoàn toàn mới và khóa vi sai ở cầu sau. Xe có 7 chế độ lái, bao gồm Thông thường (Normal), Thể thao (Sport), Trơn trượt (Slippery), Leo đá (Rock Crawl), Cát (Sand), Bùn lầy/rãnh sâu (Mud/Ruts) và Baja (off-road tốc độ cao). Ngoài ra, mẫu xe bán tải này còn có hệ thống kiểm soát hành trình trên đường địa hình (Trail Control), hoạt động tương tự như hệ thống ga tự động nhưng dành cho di chuyển off-road. Người lái chỉ cần cài đặt một tốc độ (dưới 32 km/h) rồi tập trung đánh lái để vượt qua các địa hình khó trong khi xe sẽ chủ động tăng tốc hoặc phanh. Đáng tiếc là Ford Ranger Raptor 2023 tại Việt Nam không có động cơ V6 như tin đồn. Thay vào đó, xe chỉ được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L tương tự Ford Ranger Wildtrak 2023. Động cơ này cho công suất tối đa 210 mã lực tại tua máy 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại dải tua máy 1.750 - 2.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp.Giá xe Ford Ranger Raptor 2023 tại Việt Nam là 1,299 tỷ đồng (đã bao gồm thuế) với 3 màu sắc là Xanh, Đen và Trắng. Trong khi đó, 2 phiên bản màu Cam và Xám sẽ có giá 1,306 tỷ đồng. So với phiên bản cũ, giá khởi điểm của Ford Ranger Raptor 2023 tăng đến 97 triệu đồng. Video: Chi tiết siêu bán tải Ford Ranger Raptor 2023 bản V6.

Hôm nay, ngày 10/3/2023, Ford Việt Nam đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng xe Ford Ranger Raptor 2023 mới tới các khách hàng trong nước. Đây là thế hệ thứ hai của dòng xe bán tải hiệu năng cao, chuyên off-road này. So với xe đang bán ở Úc hay Thái Lan, Ford Ranger Raptor 2023 tại Việt Nam dành sở hữu ngoại hình không có gì khác biệt. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Ranger thế hệ mới, mẫu xe bán tải này cũng có đèn pha Matrix LED và dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C" quen thuộc. Tuy nhiên, ở chính giữa lưới tản nhiệt là dòng chữ "Ford" cỡ lớn vốn là đặc trưng của phiên bản Raptor. Thêm vào đó là cản trước tách biệt với lưới tản nhiệt và đi kèm tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc. Ngoài ra, Ford Ranger Raptor 2023 còn được trang bị hốc bánh nhô rộng nhằm phù hợp với bộ vành 17 inch cơ bắp và lốp đa địa hình BFGoodrich KO2. Bên cạnh đó là những chi tiết thiết kế mới như các hốc hút gió và bậc bước hai bên bằng nhôm đúc. Bên trong mẫu xe bán tải này là không gian nội thất sau lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu với ghế trước/sau thể thao, vô lăng bọc da, lẫy chuyển số làm bằng hợp kim ma-giê và những điểm nhấn màu cam đặc trưng xuất hiện khắp nơi. Trước mặt người lái còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch nằm dọc, tích hợp hệ thống thông tin giải trí SYNC 4A, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Điểm nhấn tiếp theo của Ford Ranger Raptor 2023 chính là khả năng off-road vượt trội hơn Ranger thông thường. Có được điều đó là nhờ hệ thống treo sử dụng giảm xóc FOX 2,5 inch với cảm biến vị trí Position Sensitive Damping. Bên cạnh đó là tỷ số lái nhanh hơn và mô-tơ trợ lực lái lớn hơn giúp cải thiện cảm giác lái cũng như tăng khả năng vận hành cho xe. Đặc biệt, Ford Ranger Raptor còn lần đầu tiên được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiên tiến, kết hợp với hộp số phụ 2 tốc độ điều khiển điện hoàn toàn mới và khóa vi sai ở cầu sau. Xe có 7 chế độ lái, bao gồm Thông thường (Normal), Thể thao (Sport), Trơn trượt (Slippery), Leo đá (Rock Crawl), Cát (Sand), Bùn lầy/rãnh sâu (Mud/Ruts) và Baja (off-road tốc độ cao). Ngoài ra, mẫu xe bán tải này còn có hệ thống kiểm soát hành trình trên đường địa hình (Trail Control), hoạt động tương tự như hệ thống ga tự động nhưng dành cho di chuyển off-road. Người lái chỉ cần cài đặt một tốc độ (dưới 32 km/h) rồi tập trung đánh lái để vượt qua các địa hình khó trong khi xe sẽ chủ động tăng tốc hoặc phanh. Đáng tiếc là Ford Ranger Raptor 2023 tại Việt Nam không có động cơ V6 như tin đồn. Thay vào đó, xe chỉ được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L tương tự Ford Ranger Wildtrak 2023. Động cơ này cho công suất tối đa 210 mã lực tại tua máy 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại dải tua máy 1.750 - 2.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Giá xe Ford Ranger Raptor 2023 tại Việt Nam là 1,299 tỷ đồng (đã bao gồm thuế) với 3 màu sắc là Xanh, Đen và Trắng. Trong khi đó, 2 phiên bản màu Cam và Xám sẽ có giá 1,306 tỷ đồng. So với phiên bản cũ, giá khởi điểm của Ford Ranger Raptor 2023 tăng đến 97 triệu đồng. Video: Chi tiết siêu bán tải Ford Ranger Raptor 2023 bản V6.