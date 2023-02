Ford Ranger Raptor 2023 hơn 1,3 tỷ sẽ đế tay khách Việt tháng 4/2023

Theo thông tin từ các đại lý, mẫu bán tải hiệu suất cao Ford Ranger Raptor 2023 mới sẽ ra mắt thị trường Việt vào tháng 3 tới đây và bắt đầu giao xe từ tháng 4. Khác với các mẫu Ranger khác được lắp ráp trong nước, phiên bản Raptor phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Hiện tại các đại lý đang nhận đặt cọc mẫu xe bán tải này, mức giá xe Ford Ranger Raptor 2023 bán ra chính hãng dự kiến từ 1,329 tỷ đồng, trang bị động cơ vẫn còn là một ẩn số. Một số nguồn tin uy tín cho biết mẫu xe bán tải này chỉ được trang bị động cơ dầu Bi-Turbo 2.0L giống như phiên bản Ranger Wildtrak. Trong khi đó, nhân viên tư vấn cho biết Ford Ranger Raptor bản cơ xăng EcoBoost V6 3.0L Twin Turbo dự kiến cũng xuất hiện. Điều này khiến cho khách hàng hoang mang không biết đâu mới là thông tin đúng. Hầu hết những người có ý định mua Ranger Raptor đều mong muốn sở hữu động cơ V6 mạnh mẽ.Ford Ranger Raptor 2023 thế hệ mới có thiết kế hầm hố và cơ bắp hơn so với Ranger bản thường. Mặt ca-lăng gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn với logo "Ford" nằm giữa, cụm đèn định vị hai bên tạo hình chữ "C" và tích hợp công nghệ LED ma trận. Mẫu bán tải hiệu suất cao Ford Ranger Raptor 2023 được trang bị hệ thống treo độc lập phía trước với tay đòn bằng nhôm hai lớp, treo dạng lò xo trụ phía sau và đều có giảm xóc Fox Live Valve 2,5 inch. Hành trình của hệ thống treo phía trước được tăng lên 290 mm còn treo sau tăng lên 250 mm, giúp đem lại khả năng vượt địa hình vượt trội. Ngoài ra,so với thế hệ trước Ford Ranger Raptor 2023 còn sở hữu các chi tiết được tinh chỉnh như: cản trước/sau với khung bảo vệ mới, thềm cửa nhôm, tản nhiệt Ranger đặc trưng với dòng ký tự Ford khổ lớn như thường lệ, hốc gió gắn ca pô, 2 móc kéo trước/sau và sticker riêng cho Raptor... Bên trong, Ford bổ sung một cặp ghế thể thao với những điểm nhấn khác gồm chỉ khâu màu đỏ, vô lăng bọc da cao cấp có sưởi với đệm magie và hệ thống chiếu sáng xung quanh. Các trang bị tiêu chuẩn khác gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch với hệ thống thông tin giải trí SYNC4 và hệ thống âm thanh B&O 10 loa. Vô lăng xe dạng 4 chấu, bọc da tích hợp nhiều phím chức năng và tính năng sưởi, lẫy chuyển số phía sau. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12.4 inch. Màn hình giải trí trung tâm SYNC 4 được đặt thẳng đứng với kích thước 12 inch. Hệ thống âm thanh Bang&Olufsen 10 loa. Ngoài ra mẫu bán tải Ranger Raptor 2023 hiệu suất cao còn được trang bị thêm hệ thống kiểm soát hành trình khi di chuyển off-road Trail Control. Tính năng này trước đây chỉ có trên Ford F150 Raptor. Khối động cơ xăng tăng áp V6 3.0L trên Ranger Raptor 2023 sản sinh công suất 397 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trong khi đó, với cỗ máy dầu diesel biturbo 2.0L chỉ có 211 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Khối động cơ xăng tăng áp V6 3.0L trên Ranger Raptor 2023 sản sinh công suất 397 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trong khi đó, với cỗ máy dầu diesel biturbo 2.0L, Ford Ranger Raptor mới chỉ có 211 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Sự xuất hiện của Ranger Raptor sẽ nâng số lượng phiên bản của Ford Ranger 2023 lên con số 7. Ford Ranger là mẫu xe bán tải có hơn 10 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường Việt Nam. Trong cả năm 2022, doanh số bán Ranger đạt 16.477 xe, tăng 5% so với năm 2021. Video: Trải nghiệm Ford Ranger Raptor V6 3.0, máy 400 mã lực.

Theo thông tin từ các đại lý, mẫu bán tải hiệu suất cao Ford Ranger Raptor 2023 mới sẽ ra mắt thị trường Việt vào tháng 3 tới đây và bắt đầu giao xe từ tháng 4. Khác với các mẫu Ranger khác được lắp ráp trong nước, phiên bản Raptor phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Hiện tại các đại lý đang nhận đặt cọc mẫu xe bán tải này, mức giá xe Ford Ranger Raptor 2023 bán ra chính hãng dự kiến từ 1,329 tỷ đồng, trang bị động cơ vẫn còn là một ẩn số. Một số nguồn tin uy tín cho biết mẫu xe bán tải này chỉ được trang bị động cơ dầu Bi-Turbo 2.0L giống như phiên bản Ranger Wildtrak. Trong khi đó, nhân viên tư vấn cho biết Ford Ranger Raptor bản cơ xăng EcoBoost V6 3.0L Twin Turbo dự kiến cũng xuất hiện. Điều này khiến cho khách hàng hoang mang không biết đâu mới là thông tin đúng. Hầu hết những người có ý định mua Ranger Raptor đều mong muốn sở hữu động cơ V6 mạnh mẽ. Ford Ranger Raptor 2023 thế hệ mới có thiết kế hầm hố và cơ bắp hơn so với Ranger bản thường. Mặt ca-lăng gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn với logo "Ford" nằm giữa, cụm đèn định vị hai bên tạo hình chữ "C" và tích hợp công nghệ LED ma trận. Mẫu bán tải hiệu suất cao Ford Ranger Raptor 2023 được trang bị hệ thống treo độc lập phía trước với tay đòn bằng nhôm hai lớp, treo dạng lò xo trụ phía sau và đều có giảm xóc Fox Live Valve 2,5 inch. Hành trình của hệ thống treo phía trước được tăng lên 290 mm còn treo sau tăng lên 250 mm, giúp đem lại khả năng vượt địa hình vượt trội. Ngoài ra,so với thế hệ trước Ford Ranger Raptor 2023 còn sở hữu các chi tiết được tinh chỉnh như: cản trước/sau với khung bảo vệ mới, thềm cửa nhôm, tản nhiệt Ranger đặc trưng với dòng ký tự Ford khổ lớn như thường lệ, hốc gió gắn ca pô, 2 móc kéo trước/sau và sticker riêng cho Raptor... Bên trong, Ford bổ sung một cặp ghế thể thao với những điểm nhấn khác gồm chỉ khâu màu đỏ, vô lăng bọc da cao cấp có sưởi với đệm magie và hệ thống chiếu sáng xung quanh. Các trang bị tiêu chuẩn khác gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch với hệ thống thông tin giải trí SYNC4 và hệ thống âm thanh B&O 10 loa. Vô lăng xe dạng 4 chấu, bọc da tích hợp nhiều phím chức năng và tính năng sưởi, lẫy chuyển số phía sau. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12.4 inch. Màn hình giải trí trung tâm SYNC 4 được đặt thẳng đứng với kích thước 12 inch. Hệ thống âm thanh Bang&Olufsen 10 loa. Ngoài ra mẫu bán tải Ranger Raptor 2023 hiệu suất cao còn được trang bị thêm hệ thống kiểm soát hành trình khi di chuyển off-road Trail Control. Tính năng này trước đây chỉ có trên Ford F150 Raptor. Khối động cơ xăng tăng áp V6 3.0L trên Ranger Raptor 2023 sản sinh công suất 397 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trong khi đó, với cỗ máy dầu diesel biturbo 2.0L chỉ có 211 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Khối động cơ xăng tăng áp V6 3.0L trên Ranger Raptor 2023 sản sinh công suất 397 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trong khi đó, với cỗ máy dầu diesel biturbo 2.0L, Ford Ranger Raptor mới chỉ có 211 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Sự xuất hiện của Ranger Raptor sẽ nâng số lượng phiên bản của Ford Ranger 2023 lên con số 7. Ford Ranger là mẫu xe bán tải có hơn 10 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường Việt Nam. Trong cả năm 2022, doanh số bán Ranger đạt 16.477 xe, tăng 5% so với năm 2021. Video: Trải nghiệm Ford Ranger Raptor V6 3.0, máy 400 mã lực.