Ford Ranger, Mercedes GLC và Lexus RX đạt chuẩn an toàn Euro NCAP

Được biết đây là loạt xe cuối cùng trong năm 2022 được Euro NCAP thử nghiệm an toàn và có tới 14 mẫu xe tham gia. Đặc biệt trong đó có những mẫu xe như Ford Ranger và Mercedes GLC cùng Lexus RX đang bán tại thị trường Việt Nam. Các mẫu xe tham gia thử nghiệm an toàn Euro NCAP bao gồm; Lucid Air, Volkswagen ID. Buzz, Ford Ranger/Volkswagen Amarok, Lexus RX, Mercedes GLC, Chery Omoda5, Maxus Mifa 9, MG 4, Land Rover Discovery Sport, Škoda Octavia, Ford Puma, Volkswagen Touran, Peugeot 408, Citroën C4 X. Trong đó, có đến 10 mẫu xe ôtô đạt an toàn 5 sao và 4 mẫu đạt chuẩn an toàn 4 sao. Điều đáng nói là các xe đạt 4 sao không phải là xe đến từ Trung Quốc mà lại là xe Pháp, Đức và Mỹ. Cụ thể, 10 mẫu xe đạt chuẩn an toàn 5 sao của Euro NCAP gồm: Lucid Air, Volkswagen ID. Buzz, Ford Ranger/Volkswagen Amarok, Lexus RX, Mercedes GLC, Chery Omoda5, Maxus Mifa 9, MG 4, Land Rover Discovery Sport, Škoda Octavia. Các xe đạt chuẩn an toàn 4 sao gồm Ford Puma, Volkswagen Touran, Peugeot 408 và Citroën C4 X. Lucid Air được đánh giá cao khi hoàn thành bài thử nghiệm an toàn đầu tiên với 5 sao. Tuy nhiên, điểm số của Lucid Air kém hơn dòng Tesla Model S một bậc. Ví dụ như: Điểm an toàn người lớn (90% so với 94%), Điểm an toàn người tham gia giao thông khác (78 % so với 85%), Điểm công nghệ an toàn (84% so với 98%). Ford Ranger và mẫu xe song sinh VW Amarok gây bất ngờ khi nhận được đánh giá cao từ Euro NCAP. Cả 2 xe đều có mức an toàn tương đương nhau, đạt 84% ở hạng mục bảo vệ người lớn, 90% bảo vệ trẻ em, 74% bảo vệ người đi đường và 84% ở công nghệ hỗ trợ an toàn. Các xe SUV hạng sang như Lexus RX, Mercedes-Benz GLC và Land Rover Discovery Sport cũng cực an toàn khi các chỉ số đều rất cao. Ở Lexus RX là 90-87-89-91% ở hạng mục bảo vệ người lớn - trẻ em - người đi đường - công nghệ hỗ trợ an toàn. Mercedes-Benz GLC hoàn toàn mới cũng đạt 92-90-74-84%. Chỉ có 3 mẫu xe đạt mức an toàn 4 sao gồm Ford Puma, Volkswagen Touran, Peugeot 408 và Citroën C4 X. Peugeot 408 fastback chia sẻ chung nền tảng với chiếc hatchback 308. Do đó, khi mà chiếc hatchback 308 đạt 4 sao thì chiếc 408 fastback cũng có kết quả tương tự. Mẫu xe này có chỉ số an toàn 76-84-78-65% Video: Ford Ranger 2022 thử nghiệm chuẩn an toàn Euro NCAP.

Được biết đây là loạt xe cuối cùng trong năm 2022 được Euro NCAP thử nghiệm an toàn và có tới 14 mẫu xe tham gia. Đặc biệt trong đó có những mẫu xe như Ford Ranger và Mercedes GLC cùng Lexus RX đang bán tại thị trường Việt Nam. Các mẫu xe tham gia thử nghiệm an toàn Euro NCAP bao gồm; Lucid Air, Volkswagen ID. Buzz, Ford Ranger/Volkswagen Amarok, Lexus RX, Mercedes GLC, Chery Omoda5, Maxus Mifa 9, MG 4, Land Rover Discovery Sport, Škoda Octavia, Ford Puma, Volkswagen Touran, Peugeot 408, Citroën C4 X. Trong đó, có đến 10 mẫu xe ôtô đạt an toàn 5 sao và 4 mẫu đạt chuẩn an toàn 4 sao. Điều đáng nói là các xe đạt 4 sao không phải là xe đến từ Trung Quốc mà lại là xe Pháp, Đức và Mỹ. Cụ thể, 10 mẫu xe đạt chuẩn an toàn 5 sao của Euro NCAP gồm: Lucid Air, Volkswagen ID. Buzz, Ford Ranger/Volkswagen Amarok, Lexus RX, Mercedes GLC, Chery Omoda5, Maxus Mifa 9, MG 4, Land Rover Discovery Sport, Škoda Octavia. Các xe đạt chuẩn an toàn 4 sao gồm Ford Puma, Volkswagen Touran, Peugeot 408 và Citroën C4 X. Lucid Air được đánh giá cao khi hoàn thành bài thử nghiệm an toàn đầu tiên với 5 sao. Tuy nhiên, điểm số của Lucid Air kém hơn dòng Tesla Model S một bậc. Ví dụ như: Điểm an toàn người lớn (90% so với 94%), Điểm an toàn người tham gia giao thông khác (78 % so với 85%), Điểm công nghệ an toàn (84% so với 98%). Ford Ranger và mẫu xe song sinh VW Amarok gây bất ngờ khi nhận được đánh giá cao từ Euro NCAP. Cả 2 xe đều có mức an toàn tương đương nhau, đạt 84% ở hạng mục bảo vệ người lớn, 90% bảo vệ trẻ em, 74% bảo vệ người đi đường và 84% ở công nghệ hỗ trợ an toàn. Các xe SUV hạng sang như Lexus RX, Mercedes-Benz GLC và Land Rover Discovery Sport cũng cực an toàn khi các chỉ số đều rất cao. Ở Lexus RX là 90-87-89-91% ở hạng mục bảo vệ người lớn - trẻ em - người đi đường - công nghệ hỗ trợ an toàn. Mercedes-Benz GLC hoàn toàn mới cũng đạt 92-90-74-84%. Chỉ có 3 mẫu xe đạt mức an toàn 4 sao gồm Ford Puma, Volkswagen Touran, Peugeot 408 và Citroën C4 X. Peugeot 408 fastback chia sẻ chung nền tảng với chiếc hatchback 308. Do đó, khi mà chiếc hatchback 308 đạt 4 sao thì chiếc 408 fastback cũng có kết quả tương tự. Mẫu xe này có chỉ số an toàn 76-84-78-65% Video: Ford Ranger 2022 thử nghiệm chuẩn an toàn Euro NCAP.