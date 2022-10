Ford Ranger Raptor 2023 động cơ V6 tăng áp sẽ bán tại Việt Nam

Sau khi nâng cấp một loạt sản phẩm cũng như giới thiệu mẫu xe hoàn toàn mới (Territory), mới đây trang chủ của Ford Việt Nam đã cập nhật thêm một số thông tin mới về mẫu bán tải hiệu suất cao Ford Ranger Raptor 2023 mới dự kiến ra mắt Việt Nam vào dịp cuối năm này. Cụ thể, tuy chưa hé lộ nhiều nhưng hãng xe Mỹ đã bật mí một trong những điểm hấp dẫn nhất ở lần nâng cấp lên thế hệ mới này của Ranger Raptor, đó chính là sự xuất hiện của khối động cơ V6 EcoBoost, tăng áp kép, dung tích 3.0L giống với xe tại thị trường Thái Lan – nơi xuất khẩu Ford Ranger Raptor về Việt Nam. Trước đó vào hồi cuối tháng 4/2022, một số đại lý cũng đã mở cọc Ford Ranger Raptor 2023 với mức giá dự kiến vào khoảng 1,329 tỷ đồng, cao hơn 127 triệu đồng so với giá niêm yết của thế hệ cũ. Với việc nâng cấp lên khối động cơ hoàn toàn mới vươt trội hơn hẳn so với đời trước, giá bán của Ranger Raptor có tăng cũng là điều dễ hiểu. Được phát triển trên Ranger, thiết kế của Ford Ranger Raptor 2023 cũng bắt mắt hơn với nhiều đường nét cơ bắp. Mặt trước của xe gây ấn tượng với cụm đèn LED chữ “C” hiển nhiên cũng sẽ được tích hợp công nghệ LED Ma Trận, lưới tản nhiệt “hoành tráng” hơn bản thường với logo “Ford” cỡ lớn nằm giữa. Đi cùng với khối động cơ mạnh mẽ, Ranger Raptor 2023 cũng sẽ có nhiều trang bị phục vụ việc off-road để xứng với danh hiệu “bán tải hiệu suất cao”, ví dụ như hệ thống treo độc lập phía trước với tay đòn bằng nhôm 2 lớp và giảm xóc FOX Live Valve 2,5 inch, đằng sau là hệ thống treo dạng lò xo trụ với giảm xóc FOX Live Valve 2,5 inch và liên kết Watt. Trong đó, hành trình của hệ thống treo trước được tăng lên 290 mm còn treo sau tăng lên 250 mm. Nội thất của Ford Ranger Raptor 2023 cũng sẽ có các thiết kế giống với bản Ranger thường hay mẫu SUV Ford Everest 2023 nhưng sẽ có thêm một số chi tiết thể thao hơn như ghế ngồi ôm lưng dạng xe đua có logo Raptor. Một số tiện nghi trên Ranger Raptor 2023 tại thị trường Thái Lan gồm có màn hình giải trí 12,4 inch đặt dọc có kết nối Apple CarPlay/Android Auto và tích hợp hệ thống giải trí SYNC 4, 10 loa Bang & Olufsen, sưởi vô lăng, hàng ghế đầu chỉnh điện 10 hướng, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, gương chiếu hậu chống chói tự động, các cổng USB và ổ điện. Nhìn vào Ford Ranger 2023 mới ra mắt, nhiều khả năng khi được mở bán tại Việt Nam, trang bị an toàn của Ford Ranger Raptor 2023 cũng sẽ tương đối đầy đủ với các tính năng đáng chú ý như phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động tích hợp phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm phía trước tích hợp hỗ trợ phanh Cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi tích hợp phanh, camera 360 độ, ngăn va chạm khi lùi, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, cảnh báo áp suất lốp và hỗ trợ đỗ xe chủ động. Video: Ford Ranger Raptor 2023 mạnh vô địch phân khúc.

