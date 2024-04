Ford Ranger bán chạy nhất quý 1/2024, Suzuki XL7 gây bất ngờ

Dư âm của thị trường ôtô Việt Nam trong quý 1/2024 chính là nhịp tăng, giảm doanh số trái chiều trong suốt 3 tháng đầu năm. Có tháng doanh số "tụt dốc không phanh", có tháng tăng trưởng mạnh mẽ. Vì thế, bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất quý 1/2024 cũng biến động mạnh mẽ theo từng tháng. Trong cuộc đua giành vị trí đầu bảng quý 1/2024, Mitsubishi Xpander bất ngờ tụt xuống vị trí thứ 2 sau Ford Ranger dù đã có 2 tháng liên tiếp dẫn đầu thị trường. Ngoài ra, Suzuki XL7 xuất hiện "không báo trước" cũng tạo ra một cái kết nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. "Vua bán tải" Ford Ranger hiện là mẫu xe có doanh số cao nhất quý 1/2024 với tổng 3.562 bán ra, giảm nhẹ 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mitsubishi Xpander có sự khởi đầu ấn tượng nhưng phải chấp nhận xếp ở vị trí thứ 2 do tổng doanh số 3 tháng đầu năm đạt 3.508 xe. So với cùng kỳ năm ngoái, sức tiêu thụ của Xpander giảm 21%. Mazda CX-5 xếp thứ 3 với doanh số 2.319 xe bán ra trong quý I, giảm 6% so với quý 1/2023. Tuy vậy, Mazda CX-5 vẫn đang là mẫu xe đa dụng (SUV/crossover) ăn khách nhất thị trường Việt. Bộ 3 xe sedan cỡ B đều được nhắc tên trong top 10 xe bán chạy nhất quý. Trong đó, Hyundai Accent đứng ở vị trí thứ 4 với doanh số 2.248 xe, Honda City đứng thứ 5 trong danh sách với 2.165 xe giao đến tay khách hàng. Toyota Vios góp mặt ở vị trí thứ 9 với doanh số 1.739 xe. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số của Hyundai Accent, Honda City, Toyota Vios đều giảm lần lượt là 43%, 11,6%, 21%. Ford Everest với doanh số quý 1 đạt 2.035 xe, tiếp tục được vinh danh ở vị trí thứ 6. Mặc dù là mẫu xe dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D nhưng Everest vẫn không thoát khỏi tác động của thị trường, lượng khách mua xe Ford Everest quý 1/2024 giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Vị trí thứ 7 thuộc về KIA Sonet với doanh số 1.889 xe, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại KIA Sonet đang là mẫu xe nắm giữ 62% thị phần phân khúc SUV cỡ A. Trái ngược với tình trạng giảm doanh số của 8 mẫu xe kể trên, Honda HR-V và Suzuki XL7 có doanh số tăng trưởng dương. Lượng xe bàn giao cho khách hàng trong quý 1/2024 của HR-V là 1.842 xe ( 201%) và Suzuki XL7 là 1.356 xe (tăng 75,5% so với cùng kỳ năm ngoái). Dự đoán, thị trường ôtô Việt sẽ tìm lại đà tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 2 và kết quả cuộc đua doanh số sẽ có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, Ford Ranger, Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander,... sẽ vẫn là những cái tên quen thuộc trong danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường. Video: Chuyện gì đang xảy ra với xe Toyota bán ở Việt Nam.

Dư âm của thị trường ôtô Việt Nam trong quý 1/2024 chính là nhịp tăng, giảm doanh số trái chiều trong suốt 3 tháng đầu năm. Có tháng doanh số "tụt dốc không phanh", có tháng tăng trưởng mạnh mẽ. Vì thế, bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất quý 1/2024 cũng biến động mạnh mẽ theo từng tháng. Trong cuộc đua giành vị trí đầu bảng quý 1/2024, Mitsubishi Xpander bất ngờ tụt xuống vị trí thứ 2 sau Ford Ranger dù đã có 2 tháng liên tiếp dẫn đầu thị trường. Ngoài ra, Suzuki XL7 xuất hiện "không báo trước" cũng tạo ra một cái kết nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. "Vua bán tải" Ford Ranger hiện là mẫu xe có doanh số cao nhất quý 1/2024 với tổng 3.562 bán ra, giảm nhẹ 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mitsubishi Xpander có sự khởi đầu ấn tượng nhưng phải chấp nhận xếp ở vị trí thứ 2 do tổng doanh số 3 tháng đầu năm đạt 3.508 xe. So với cùng kỳ năm ngoái, sức tiêu thụ của Xpander giảm 21%. Mazda CX-5 xếp thứ 3 với doanh số 2.319 xe bán ra trong quý I, giảm 6% so với quý 1/2023. Tuy vậy, Mazda CX-5 vẫn đang là mẫu xe đa dụng (SUV/crossover) ăn khách nhất thị trường Việt. Bộ 3 xe sedan cỡ B đều được nhắc tên trong top 10 xe bán chạy nhất quý. Trong đó, Hyundai Accent đứng ở vị trí thứ 4 với doanh số 2.248 xe, Honda City đứng thứ 5 trong danh sách với 2.165 xe giao đến tay khách hàng. Toyota Vios góp mặt ở vị trí thứ 9 với doanh số 1.739 xe. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số của Hyundai Accent, Honda City, Toyota Vios đều giảm lần lượt là 43%, 11,6%, 21%. Ford Everest với doanh số quý 1 đạt 2.035 xe, tiếp tục được vinh danh ở vị trí thứ 6. Mặc dù là mẫu xe dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D nhưng Everest vẫn không thoát khỏi tác động của thị trường, lượng khách mua xe Ford Everest quý 1/2024 giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Vị trí thứ 7 thuộc về KIA Sonet với doanh số 1.889 xe, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại KIA Sonet đang là mẫu xe nắm giữ 62% thị phần phân khúc SUV cỡ A. Trái ngược với tình trạng giảm doanh số của 8 mẫu xe kể trên, Honda HR-V và Suzuki XL7 có doanh số tăng trưởng dương. Lượng xe bàn giao cho khách hàng trong quý 1/2024 của HR-V là 1.842 xe ( 201%) và Suzuki XL7 là 1.356 xe (tăng 75,5% so với cùng kỳ năm ngoái). Dự đoán, thị trường ôtô Việt sẽ tìm lại đà tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 2 và kết quả cuộc đua doanh số sẽ có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, Ford Ranger, Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander,... sẽ vẫn là những cái tên quen thuộc trong danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường. Video: Chuyện gì đang xảy ra với xe Toyota bán ở Việt Nam.