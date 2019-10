Ford Puma 2020 giá rẻ, đắt hơn "đàn anh" EcoSport

Dù có kích thước tương đương với EcoSport nhưng mẫu xe giá rẻ Ford Puma 2020 lại sở hữu thiết kế khác hoàn toàn. Cùng với việc trang bị "hàng tấn" công nghệ nên giá bán của mẫu xe này cũng cao hơn "người anh em" EcoSport. Xe có giá khởi điểm từ 20.845 Bảng Anh (khoảng 595 triệu đồng), đắt hơn phiên bản tiêu chuẩn của EcoSport khoảng 85 triệu đồng. Tuy nhiên, đi cùng với giá bán đắt hơn thì Puma cũng sở hữu nhiều trang bị hơn so với "người anh". Bản tiêu chuẩn của Puma đã sử dụng bộ mâm đúc 17 inch, sưởi kính lái, điều khiển hành trình, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo rời làn đường, cảm biến lùi, định vị Ford Sync 3, ghế massage... Chi tiết giá bán Ford Puma 2020 từng phiên bản tại thị trường Anh quốc như sau: Ford Puma Titanium £20,845 (tương đương 595 triệu đồng), Ford Puma ST-Line £21,795 (tương đương 622 triệu đồng), Ford Puma ST-Line X £22,895 (tương đương 654 triệu đồng). Tuy nhiên, những khách hàng muốn sở hữu Puma sớm, có thể quan tâm tới phiên bản Puma Titanium First Edition có giá từ £22,295 (636 triệu đồng). Phiên bản này sở hữu động cơ EcoBoost 1.0L kết hợp mild-hybrid 48-volt, cho công suất 125 mã lực. Ngoài ra, xe còn có nhiều tính năng như điều khiển hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control), camera lùi (Rear View Camera), sưởi ghế H(eated Seats) và sưởi vô lăng (Heated Steering Wheel).Ford Puma 2020 mới có thiết kế năng động và phong cách hơn nhằm hướng đến các khách hàng trẻ. Do đó, nó cũng có ngoại hình khác biệt so với những dòng xe "anh em". Phần đầu xe nổi bật với đèn pha tạo hình elip thẳng đứng tích hợp đèn định vị LED làm gợi nhớ đến đèn pha của siêu xe Ford GT (Escape mới cũng được lấy cảm hứng từ Ford GT), bộ mâm 5 chấu kép năng động trong khi đó phần mui có thiết kế tương tự như Honda HR-V. Lưới tản nhiệt lớn màu đen có hình dáng như một miệng cười. Tại thời điểm giới thiệu, Ford Puma sẽ có 2 phiên bản động cơ hybrid kết hợp giữa EcoBoost 1.0L và một mô tơ điện. Bản base sẽ có công suất 123 mã lực, trong khi bản cao cấp sẽ mạnh hơn với 152 mã lực. Cả 2 động cơ này đều sử dụng hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Một hộp số tự động sẽ sớm có mặt trên Puma. Mức tiêu hao nhiên liệu chưa được công bố. Nội thất xe hoàn toàn gây bất ngờ. Đáng chú ý nhất là cụm đồng hồ điện tử rộng 12,3 inch được trang bị ngay từ bản tiêu chuẩn. Bảng đồng hồ này còn có thể cá nhân hóa theo ý thích của người lái. Nó cũng hỗ trợ Ford SYNC 3, tương thích Android Auto và Apple CarPlay. Ford Puma 2020 còn có hệ thống âm thanh cao cấp B&O 10 loa, mở cốp rảnh tay... Video: Xem chi tiết Ford Puma 2020 mới.

