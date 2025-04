Giá Mazda CX-5 chỉ còn 694 triệu, các đối thủ lo "sốt vó"

Theo bảng giá mới cập nhật từ đại lý, nhiều mẫu xe Mazda đang được áp dụng mức giá thấp hơn rất nhiều so với giá niêm yết trên website chính hãng. Cụ thể, các đại lý đang chào bán xe Mazda CX-5 giảm giá có mức dao động 694-814 triệu đồng. Mức giá xe Mazda CX-5 này hiện thấp hơn 55-60 triệu đồng (tuỳ phiên bản) so với đề xuất của nhà phân phối Trường Hải (Thaco). Mức giảm sâu này áp dụng cho xe có VIN 2024 nhằm xả hàng tồn kho. Trong khi đó, những mẫu xe Mazda CX-5 đời mới (2025) được áp dụng mức giảm từ 30-35 triệu đồng tuỳ phiên bản. Giá xe Mazda CX-5 2025 đang giao dịch quanh mức 714-839 triệu đồng. Mức giảm này nằm trong chương trình ưu đãi do Thaco triển khai. Mazda CX-5 là đối thủ của các mẫu SUV cỡ C tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, phân khúc này đang có Mitsubishi Outlander, Honda CR-V và Haval H6 tích cực giảm giá để xả hàng tồn. Hiện mẫu xe Haval H6 giảm gần 200 triệu đối với các mẫu xe VIN 2023. Honda CR-V giảm 50-70 triệu đồng xe đời 2024, Mitsubishi Outlander giảm 40-50 triệu. Mazda CX-5 tại Việt Nam đang có ưu thế trong cuộc đua giảm giá. Giá thực tế của Mazda CX-5 2024 chỉ ngang các xe thuộc phân khúc dưới như Kia Seltos (giá từ 799 triệu), Mitsubishi Xforce (705 triệu), Yaris Cross (765 triệu)... Tuy nhiên, mẫu xe Mazda CX-5 có sức hút của một mẫu xe được ưa chuộng nhất phân khúc, doanh số bán ra luôn chiếm một nửa thị phần nhóm xe gầm cao cỡ C trong từng tháng. Mỗi đợt giảm giá, Mazda CX-5 đều tạo áp lực lớn cho các mẫu xe còn lại. Trước đây, mỗi lần giảm giá, mức giảm của CX-5 chỉ loanh quanh 5-10 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên giá thực tế của xe Mazda CX-5 giảm xuống dưới 700 triệu, chạm đáy sâu nhất kể từ khi mở bán bản nâng cấp (tháng 7/2023). Trong danh mục xe Mazda bán tại Việt Nam, CX-5 được xem là quân át chủ bài, giúp hãng thống trị phân khúc SUV cỡ C. Doanh số bán xe Mazda CX-5 thường xuyên dẫn đầu phân khúc. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm, Mazda đã bán 1.923 xe CX-5 ra thị trường, giữ khoảng cách khá xa so với hai mẫu xe phía sau là Ford Territory (đạt 1.164 xe). Hyundai Tucson (đạt 894 xe). Video: So sánh Mazda CX-5 và Ford Territory tại Việt Nam.

Theo bảng giá mới cập nhật từ đại lý, nhiều mẫu xe Mazda đang được áp dụng mức giá thấp hơn rất nhiều so với giá niêm yết trên website chính hãng. Cụ thể, các đại lý đang chào bán xe Mazda CX-5 giảm giá có mức dao động 694-814 triệu đồng. Mức giá xe Mazda CX-5 này hiện thấp hơn 55-60 triệu đồng (tuỳ phiên bản) so với đề xuất của nhà phân phối Trường Hải (Thaco). Mức giảm sâu này áp dụng cho xe có VIN 2024 nhằm xả hàng tồn kho. Trong khi đó, những mẫu xe Mazda CX-5 đời mới (2025) được áp dụng mức giảm từ 30-35 triệu đồng tuỳ phiên bản. Giá xe Mazda CX-5 2025 đang giao dịch quanh mức 714-839 triệu đồng. Mức giảm này nằm trong chương trình ưu đãi do Thaco triển khai. Mazda CX-5 là đối thủ của các mẫu SUV cỡ C tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, phân khúc này đang có Mitsubishi Outlander, Honda CR-V và Haval H6 tích cực giảm giá để xả hàng tồn. Hiện mẫu xe Haval H6 giảm gần 200 triệu đối với các mẫu xe VIN 2023. Honda CR-V giảm 50-70 triệu đồng xe đời 2024, Mitsubishi Outlander giảm 40-50 triệu. Mazda CX-5 tại Việt Nam đang có ưu thế trong cuộc đua giảm giá. Giá thực tế của Mazda CX-5 2024 chỉ ngang các xe thuộc phân khúc dưới như Kia Seltos (giá từ 799 triệu), Mitsubishi Xforce (705 triệu), Yaris Cross (765 triệu)... Tuy nhiên, mẫu xe Mazda CX-5 có sức hút của một mẫu xe được ưa chuộng nhất phân khúc, doanh số bán ra luôn chiếm một nửa thị phần nhóm xe gầm cao cỡ C trong từng tháng. Mỗi đợt giảm giá, Mazda CX-5 đều tạo áp lực lớn cho các mẫu xe còn lại. Trước đây, mỗi lần giảm giá, mức giảm của CX-5 chỉ loanh quanh 5-10 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên giá thực tế của xe Mazda CX-5 giảm xuống dưới 700 triệu, chạm đáy sâu nhất kể từ khi mở bán bản nâng cấp (tháng 7/2023). Trong danh mục xe Mazda bán tại Việt Nam, CX-5 được xem là quân át chủ bài, giúp hãng thống trị phân khúc SUV cỡ C. Doanh số bán xe Mazda CX-5 thường xuyên dẫn đầu phân khúc. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm, Mazda đã bán 1.923 xe CX-5 ra thị trường, giữ khoảng cách khá xa so với hai mẫu xe phía sau là Ford Territory (đạt 1.164 xe). Hyundai Tucson (đạt 894 xe). Video: So sánh Mazda CX-5 và Ford Territory tại Việt Nam.