Quan chức tình báo Mỹ hé lộ thông tin sốc về người ngoài hành tinh

Tiến sĩ Sean Kirkpatrick, Giám đốc Văn phòng Giải quyết Bất thường Toàn miền (AARO) của Lầu Năm Góc, khẳng định chưa tìm thấy bằng chứng rõ ràng nào về sự sống ngoài hành tinh trên Trái đất. (Ảnh: James Jarvis) Ông cho rằng một số công nghệ tiên tiến, bí ẩn ngay trên Trái đất – có thể thuộc về các quốc gia đối thủ – còn đáng sợ hơn so với mối đe dọa từ người ngoài hành tinh.(Ảnh: Người đưa tin) Trong hơn 800 trường hợp nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO/UAP) mà AARO nghiên cứu, khoảng 2-4% số vụ việc chưa thể giải thích và cần điều tra sâu hơn.(Ảnh: AARO) Phần lớn các vật thể bay không xác định thực chất chỉ là bóng bay, khí cầu thám không hoặc các hiện tượng hàng ngày khác, không liên quan đến người ngoài hành tinh.(Ảnh: AARO) Trước khi AARO được thành lập vào tháng 7/2022, có rất ít nghiên cứu nghiêm túc về các trường hợp nhìn thấy UAP, khiến nhiều thông tin chưa được kiểm chứng rõ ràng.(Ảnh: USA Today) AARO đang phát triển phương pháp để phân biệt dấu hiệu công nghệ do con người chế tạo với các hiện tượng ngoài hành tinh nhằm tránh những nhầm lẫn nguy hiểm về an ninh quốc gia.(Ảnh: NewsNation) Trong hội thảo UAP tại Đại học George Mason vào tháng 11/2023, các chuyên gia đánh giá những phát hiện của AARO và cảnh báo về khả năng một số công nghệ bí ẩn có thể đến từ các quốc gia đối thủ.(Ảnh: Scientific American) Tiến sĩ Kirkpatrick dự kiến sẽ nghỉ hưu vào tháng 12/2023 sau 18 tháng lãnh đạo AARO, được Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá cao vì đã tăng cường tính minh bạch và tạo ra trang web công khai đầu tiên của cơ quan này.(Ảnh: Joint Base San Antonio) Mời quý độc giả xem thêm video: UFO Khu vực 51 - Lời khai chấn động về người ngoài Hành tinh.

Tiến sĩ Sean Kirkpatrick, Giám đốc Văn phòng Giải quyết Bất thường Toàn miền (AARO) của Lầu Năm Góc, khẳng định chưa tìm thấy bằng chứng rõ ràng nào về sự sống ngoài hành tinh trên Trái đất. (Ảnh: James Jarvis) Ông cho rằng một số công nghệ tiên tiến, bí ẩn ngay trên Trái đất – có thể thuộc về các quốc gia đối thủ – còn đáng sợ hơn so với mối đe dọa từ người ngoài hành tinh.(Ảnh: Người đưa tin) Trong hơn 800 trường hợp nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO/UAP) mà AARO nghiên cứu, khoảng 2-4% số vụ việc chưa thể giải thích và cần điều tra sâu hơn.(Ảnh: AARO) Phần lớn các vật thể bay không xác định thực chất chỉ là bóng bay, khí cầu thám không hoặc các hiện tượng hàng ngày khác, không liên quan đến người ngoài hành tinh.(Ảnh: AARO) Trước khi AARO được thành lập vào tháng 7/2022, có rất ít nghiên cứu nghiêm túc về các trường hợp nhìn thấy UAP, khiến nhiều thông tin chưa được kiểm chứng rõ ràng.(Ảnh: USA Today) AARO đang phát triển phương pháp để phân biệt dấu hiệu công nghệ do con người chế tạo với các hiện tượng ngoài hành tinh nhằm tránh những nhầm lẫn nguy hiểm về an ninh quốc gia.(Ảnh: NewsNation) Trong hội thảo UAP tại Đại học George Mason vào tháng 11/2023, các chuyên gia đánh giá những phát hiện của AARO và cảnh báo về khả năng một số công nghệ bí ẩn có thể đến từ các quốc gia đối thủ.(Ảnh: Scientific American) Tiến sĩ Kirkpatrick dự kiến sẽ nghỉ hưu vào tháng 12/2023 sau 18 tháng lãnh đạo AARO, được Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá cao vì đã tăng cường tính minh bạch và tạo ra trang web công khai đầu tiên của cơ quan này.(Ảnh: Joint Base San Antonio) Mời quý độc giả xem thêm video: UFO Khu vực 51 - Lời khai chấn động về người ngoài Hành tinh.