Kia Tasman bản off-road siêu hầm hố "đối thủ" Ford Ranger Raptor

Dù mới chỉ là bản thử nghiệm nhưng Kia Tasman Weekender 2026 mới được kỳ vọng sẽ trở thành tiền đề cho phiên bản hiệu suất cao trong tương lai, đủ sức đối đầu với những cái tên sừng sỏ như Ford Ranger Raptor hay Nissan Navara Warrior. Mẫu xe bán tải Kia Tasman Weekender 2026 bản off-road này mang một diện mạo hoàn toàn khác biệt so với bản tiêu chuẩn nhờ hàng loạt tinh chỉnh về thiết kế ngoại thất. Vòm bánh mở rộng cùng màu thân xe giúp tăng thêm vẻ cơ bắp, trong khi ca-pô được làm mới góp phần tăng tính khí động học và thẩm mỹ. Các chi tiết trang trí màu xanh lá cây được bố trí khéo léo quanh thân xe, tạo điểm nhấn đặc biệt cho diện mạo tổng thể. Xe còn được trang bị móc kéo cứu hộ, giá chằng đồ trên nóc, bộ mâm địa hình chuyên dụng đi kèm lốp BF Goodrich, và một khoang chứa đồ phụ phía sau khoang hành khách, tất cả đều hướng tới khả năng vận hành vượt địa hình tối ưu. Cản trước và cản sau được làm lại hoàn toàn mang lại cảm giác khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn hẳn so với phiên bản thương mại. Đáng chú ý, lưới tản nhiệt trước cũng được Kia điều chỉnh thu nhỏ lại – một phản hồi trực tiếp từ người tiêu dùng sau khi bản tiêu chuẩn bị chê vì thiết kế quá khổ, thiếu cân đối. Dù gây ấn tượng mạnh về thiết kế nhưng mẫu xe bán tải Tasman Weekender phiên bản này không hé lộ bất kỳ thông tin nào về nội thất và hệ truyền động. Theo giới chuyên môn, nếu được đưa vào sản xuất, mẫu bán tải off-road này sẽ cần một động cơ mạnh mẽ hơn so với loại diesel tăng áp 2.2L công suất 206 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm đang được trang bị trên bản thường. Đại diện Kia cho biết chưa có quyết định chính thức về việc sản xuất thương mại Tasman Weekender. Tuy nhiên, hãng thừa nhận rằng phiên bản hiệu suất cao này là một phần trong chiến lược mở rộng dòng bán tải Tasman, đặc biệt hướng đến nhóm khách hàng đam mê xe địa hình và muốn tìm kiếm một lựa chọn mới ngoài Ford Ranger Raptor. Một số lãnh đạo cấp cao của Kia cũng từng chia sẻ mong muốn phát triển một mẫu bán tải đậm chất thể thao, đa dụng, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trong phân khúc bán tải off-road đang phát triển mạnh trên toàn cầu. Với thiết kế ấn tượng, trang bị off-road đầy đủ và tiềm năng nâng cấp về động cơ, Kia Tasman Weekender đang dần hé lộ tham vọng của thương hiệu Hàn Quốc trong việc gia nhập cuộc chơi bán tải địa hình cao cấp. Dù tương lai của mẫu xe bán tải Kia Tasman Weekender concept đặc biệt này còn chưa rõ ràng, nhưng đây chắc chắn là một "ẩn số" thú vị trong cuộc đua giữa các ông lớn trong ngành xe bán tải toàn cầu. Video: Xem chi tiết Kia Tasman Weekender hoàn toàn mới.

Dù mới chỉ là bản thử nghiệm nhưng Kia Tasman Weekender 2026 mới được kỳ vọng sẽ trở thành tiền đề cho phiên bản hiệu suất cao trong tương lai, đủ sức đối đầu với những cái tên sừng sỏ như Ford Ranger Raptor hay Nissan Navara Warrior. Mẫu xe bán tải Kia Tasman Weekender 2026 bản off-road này mang một diện mạo hoàn toàn khác biệt so với bản tiêu chuẩn nhờ hàng loạt tinh chỉnh về thiết kế ngoại thất. Vòm bánh mở rộng cùng màu thân xe giúp tăng thêm vẻ cơ bắp, trong khi ca-pô được làm mới góp phần tăng tính khí động học và thẩm mỹ. Các chi tiết trang trí màu xanh lá cây được bố trí khéo léo quanh thân xe, tạo điểm nhấn đặc biệt cho diện mạo tổng thể. Xe còn được trang bị móc kéo cứu hộ, giá chằng đồ trên nóc, bộ mâm địa hình chuyên dụng đi kèm lốp BF Goodrich, và một khoang chứa đồ phụ phía sau khoang hành khách, tất cả đều hướng tới khả năng vận hành vượt địa hình tối ưu. Cản trước và cản sau được làm lại hoàn toàn mang lại cảm giác khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn hẳn so với phiên bản thương mại. Đáng chú ý, lưới tản nhiệt trước cũng được Kia điều chỉnh thu nhỏ lại – một phản hồi trực tiếp từ người tiêu dùng sau khi bản tiêu chuẩn bị chê vì thiết kế quá khổ, thiếu cân đối. Dù gây ấn tượng mạnh về thiết kế nhưng mẫu xe bán tải Tasman Weekender phiên bản này không hé lộ bất kỳ thông tin nào về nội thất và hệ truyền động. Theo giới chuyên môn, nếu được đưa vào sản xuất, mẫu bán tải off-road này sẽ cần một động cơ mạnh mẽ hơn so với loại diesel tăng áp 2.2L công suất 206 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm đang được trang bị trên bản thường. Đại diện Kia cho biết chưa có quyết định chính thức về việc sản xuất thương mại Tasman Weekender. Tuy nhiên, hãng thừa nhận rằng phiên bản hiệu suất cao này là một phần trong chiến lược mở rộng dòng bán tải Tasman, đặc biệt hướng đến nhóm khách hàng đam mê xe địa hình và muốn tìm kiếm một lựa chọn mới ngoài Ford Ranger Raptor. Một số lãnh đạo cấp cao của Kia cũng từng chia sẻ mong muốn phát triển một mẫu bán tải đậm chất thể thao, đa dụng, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trong phân khúc bán tải off-road đang phát triển mạnh trên toàn cầu. Với thiết kế ấn tượng, trang bị off-road đầy đủ và tiềm năng nâng cấp về động cơ, Kia Tasman Weekender đang dần hé lộ tham vọng của thương hiệu Hàn Quốc trong việc gia nhập cuộc chơi bán tải địa hình cao cấp. Dù tương lai của mẫu xe bán tải Kia Tasman Weekender concept đặc biệt này còn chưa rõ ràng, nhưng đây chắc chắn là một "ẩn số" thú vị trong cuộc đua giữa các ông lớn trong ngành xe bán tải toàn cầu. Video: Xem chi tiết Kia Tasman Weekender hoàn toàn mới.