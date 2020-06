Ford Mustang Mach 1 - huyền thoại sánh vai James Bond tái xuất

Mẫu xe Ford Mustang Mach 1 là phân khúc nằm giữa Mustang GT và phiên bản hiệu suất cao Mustang Shelby. Phiên bản trước từng xuất hiện trong bộ phim về điệp viên James Bond 007 "Diamonds Are Forever" vào năm 1971. Phiên bản mới nhất sử dụng khối động cơ hút khí tự nhiên V8 dung tích 5.0L, sản sinh công suất 480 mã lực. Ngoài ra, Mach 1 còn nhận được nâng cấp từ Ford Performance với nhiều chi tiết sử dụng chung với phiên bản Shelby GT350 và Shelby GT500. Hiệu suất của xe hoàn toàn tương đồng với phiên bản đặc biệt Ford Mustang Bullitt 2021 mới, với công suất 480 mã lực tại vòng tua 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn 569 Nm tại vòng tua 4.600 vòng/phút. Mach 1 được trang bị hộp số sàn 6 cấp Tremec 3160, vốn đang được sử dụng trên chiếc Shelby GT350. Đây cũng là lần đầu tiên Ford trang bị tính năng rev-matching cho hộp số Tremec, bên cạnh bộ ly hợp kép từ chiếc Mustang GT cùng chức năng chuyển số nhanh short-throw. Không chỉ sử dụng chung hộp số với chiếc Shelby GT350, Ford Mustang Mach 1 còn sử dụng chung khối động cơ được tinh chỉnh lại từ chiếc xe này, bao gồm cổ gió, lọc dầu và bộ làm mát dầu máy, giúp tăng khả năng làm mát động cơ thêm 50%. Tuy nhiên, nếu muốn có cảm giác lái thoải mái hơn, khách hàng có thể lựa chọn cho mình phiên bản hộp số tự động 10 cấp SelectShift với bộ chuyển đổi lực kéo được nâng cấp cùng tính năng đồng bộ hóa vòng tua, cho phép tối ưu hóa lực kéo sản sinh từ động cơ, khả năng chuyển số mượt mà cũng như khả năng vận hành hiệu quả hơn. Bộ làm mát air-to-oil thứ 2 sẽ tăng khả năng làm mát thêm 75% cho hộp số tự động này. Mustang Mach 1 sở hữu vẻ ngoài độc đáo hơn so với các phiên bản khác. Nổi bật nhất là bộ lưới tản nhiệt đặc trưng dạng mắt cáo nhỏ thiết kế 3D, với chi tiết giả đèn trợ sáng nằm về 2 bên cùng logo Mustang nằm ở giữa. Cản trước được thiết kế với hốc gió khí động học lớn hơn, đồng thời tích hợp đèn sương mù. Cản sau được tinh chỉnh lại với bộ ống xả kép nằm về 2 bên thân xe mạ chrome sáng bóng. Nắp khoang hành lý cũng được tích hợp cánh gió khí động học kích nhỏ. Nhiều chi tiết trang trí trên thân xe mang viền đen mờ Magnetic, bao gồm ốp tai gương cũng như cánh gió khí động học phía sau. Phiên bản Mach 1 tiêu chuẩn được trang bị bộ mâm 5 chấu nhôm kích thước 19 inch với màu sơn Tarnished Dark. Thiết kế này được lấy từ mẫu mâm xe cổ điển Magnum 500. Nắp capo cũng như hông xe được trang trí bằng các dải đen Satin cùng đường viền màu đỏ, trắng hoặc cam. Ford cung cấp cho Mustang Mach 1 các màu sắc ngoại thất như bạc Iconic, đen Shadow, trắng Oxford, xanh Velocity, cam Twister, đỏ Race và vàng Grabber. Riêng màu sơn xám Fighter Jet chỉ có trên gói nâng cấp Appearance Package. Để nâng cấp thêm về mặt ngoại hình cũng như vận hành, khách hàng có thể đặt thêm gói tùy chọn Handling Package với trang bị hộp số sàn 6 cấp, cản trước khí động học cũng như cánh gió kích thước lớn sơn mờ màu Magnetic. Bộ mâm xe cũng được nâng cấp sang dạng đa chấu độc đáo với kích thước 19 inch màu tối. Ford cho biết Mustang Mach 1 sản sinh lực ép xuống mặt đường hơn 22% và phiên bản Mach 1 Handling Package có lực ép tăng 150% so với phiên bản Mustang GT cùng gói trang bị Performance Package Level 1. Tuy nhiên, chi tiết đóng vai trò lớn trong khả năng khí động học của xe là tấm ốp gầm, vốn được mở rộng thêm khoảng 508 mm về cầu sau hơn với phiên bản Mustang GT Performance Package. Tấm ốp gầm xe đóng vai trò điều hòa và ổn định dòng không khí di chuyển bên dưới gầm xe, trong khi các cánh gió khí động học của chi tiết này giúp tăng lực ép xuống mặt đường. Bên cạnh đó, chi tiết này cũng giúp tối ưu khả năng làm mát hệ thống phanh của xe, vốn lần đầu tiên xuất hiện trên các mẫu xe Mustang. Hệ thống treo của Mustang Mach 1 sở hữu bộ cân bằng MagneRide mới nhất, thanh cân bằng cũng như bộ lò xo cầu trước được gia cường cứng hơn, bộ cân bằng EPAS mới cùng nhiều chi tiết kỹ thuật được mang xuống từ phiên bản Shelby GT500. Ngoài ra, xe còn được lắp đặt thêm bộ tăng lực phanh từ gói trang bị Mustang GT Performance Level 2 cũng như lốp hiệu suất cao Michelin PS4. Nội thất xe được trang bị nhiều chất liệu cao cấp như táp-lô sử dụng da Dark Spindrift cùng các đường viền nhôm, ghế thể thao Ebony với các đường viền trang trí, cần số dạng tròn cho phiên bản sử dụng hộp số sàn. Ngoài ra, một số chi tiết được nâng cấp khác như ốp bệ cửa ra vào, bảng đồng hồ táp-lô kỹ thuật số kích thước 12,3 inch, bảng kim loại khắc số khung của xe.Giá xe Ford Mustang Mach 1 2021 hiện chưa được công bố, xe sẽ có mặt tại các đại lý tại Mỹ và Canada vào đầu năm 2021 với số lượng giới hạn. Ford sẽ phân phối mẫu xe này tại nhiều thị trường khác trong tương lai. Video: Giới thiệu Ford Mustang Mach 1 thế hệ mới.

