Xe điện Ford Mustang Mach-E chạy được 482km/1 lần sạc

Ford không đứng ngoài cuộc chơi xe điện, hãng xe Mỹ đã mượn cái tên ‘’Mustang’’ của dòng xe cơ bắp mang tính biểu tượng của mình để đặt tên cho chiếc crossover chạy điện hoàn toàn mới. Điều này giúp Ford Mustang Mach-E mới trở nên quen thuộc và được phổ biến rộng rãi hơn trên toàn thế giới. Đây là cách đặt tên Pr một cách tài tình từ Ford! Trở lại với Ford Mustang Mach-E 2020 mới, đây là một bước đi mới của hãng xe Mỹ trong nổ lực điện khí hóa các dòng xe trong tương lai gần. Đây là mẫu crossover được thiết kế pha trộn giữa sự tiện dụng và hiệu suất cao. Ford Mustang Mach-E đi kèm với 02 tùy chọn gói pin lithium-ion: bao gồm: Standard Range và Extended Range, trong đó bản tiêu chuẩn sử dụng pin 288 cell dung lượng 288,7 kWh truyền công suất đến động cơ điện ở trục sau. Bên cạnh đó, phiên bản Extended Range sử dung pin 376 cell lớn hơn 98,8 kWh, sức mạnh được truyền xuống động cơ điện đặt ở hai trục trước/ sau (AWD). Nhờ đó, Mustang Mach-E có phạm vi hoạt động lên đến 300 dặm tương đương với 482 km sau mỗi lần sạc đầy với gói trang bị gói pin ở phiên bản Nâng Cao (Extended Range) dẫn động cầu sau. Tại Mỹ, người mua Mustang Mach-E có nhiều phiên bản để lựa chọn như tiêu chuẩn, California Route 1, Premium, First Edition và cao nhất là GT Performance. Mustang Mach-E có mạnh không? Người mua phiên bản Mustang Mach-E GT Performance sẽ nhận được chiếc crossover mạnh 459 mã lực sản xuất 459 mã lực và mô-men xoắn cực đại 830Nm, đủ để tăng tốc từ 0 – 96 km/ trong 3,5 giây. Đ Là ‘’kẻ đến sau’’ xe điện Mustang Mach-E cực kỳ cạnh tranh so với các đối thủ chạy điện đang bán trên thị trường như, với phạm vi hoạt động lên đếm 300 dặm - ‘’ngựa hoang’’ chạy điện vượt trội hơn so với: Kia Niro EV (239 dặm), Jaguar I-Pace (234 dặm), Audi E-Tron (204 dặm) hay Tesla Model Y (chưa sx nhưng đạt mức 300 dặm) và khiêm tốn hơn Tesla Model3 (310 dặm)… Để phục vụ cho Mustang Mach-E, Ford cho biết cơ sở hạ tầng tại Mỹ đủ để đáp ứng cho mẫu crossover của mình với tổng cộng 12.500 trạm và 35.000 phích cắm riêng lẻ. Về thiết kế Mustang Mach-E chia sẻ khá nhiều ngôn ngữ với ‘’người anh em’’ Coupe/Convertible Mustang. Đèn pha LED góc cạnh mang điểm chung, đèn hậu chia làm 3 phần. Đặc biệt, Ford Mach-E không hề có tay nắm cửa. Thay vào đó, người dùng mở xe thông qua các nút trên khung cửa. Tuỳ phiên bản, Mach-E sẽ lắp mâm kích thước từ 18, 19 hoặc 20 inch. Tương tự Tesla, Ford đã thiết kế nội thất cho Mustang Mach-E tập trung vào sự đơn giản, thực dụng. Trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình cảm ứng lớn 15,5 inch đặt dọc với núm xoay bố trí ở trung tâm trên bảng điều khiển, chạy hệ thống thông tin giải trí SYNC mới nhất của Ford, đồng thời hiển thị các thông tin trong gói an toàn Ford Co-Pilot 360 2.0 được trang bị sẵn Mustang Mach-E. Hiện tại, các khách hàng tại Mỹ có thể đặt mua phiên bản ‘’Limited First Edition’’, giá xe Ford Mustang Mach-E có mức khởi điểm ước tính khoảng 59.900 USD, hoặc phiên bản Premium khoảng 50.600 USD. Ngoài ra, phiên bản thấp nhất có giá từ 43.895 USD. Trong khi đó, phiên bản GT hàng đầu được bán vào mùa xuân năm 2021 có giá ước tính lên đến 60.500 USD. Làm so sánh, một chiếc Toyota RAV4 phiên bản Limited Hybrid cao cấp nhất có giá khoảng 36.630 USD tại Mỹ. Video: Chi tiết xe ôtô điện Ford Mustang Mach-E hoàn toàn mới.

