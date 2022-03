Ford F-250 MegaRaptor 2022 độ quân sự, thừa sức “làm thịt” F-150 Raptor

Ford F-250 là người “anh trai” to lớn hơn của F-150, được sản xuất để phục vụ những khách hàng muốn sở hữu một chiếc bán tải lực lưỡng hơn nhưng không đến mức quá khổ như F-350 và F-450. Ở cấu hình tiêu chuẩn nhà máy, F-250 trông đã đủ to khỏe, nhưng nếu muốn có một chiếc F-250 hung dữ hơn nữa, người mua có thể tìm đến sản phẩm Ford F-250 MegaRaptor Crew Cab Lariat 2022 được độ bởi Megarexx Trucks. Bên dưới nắp capô, siêu bán tải Forrd F-250 MegaRaptor có trang bị động cơ dầu tăng áp Power Stroke V8 dung tích 6.7 lít, sản sinh 475 mã lực và 1.424 Nm mô-men xoắn cực đại. Khối động cơ mạnh mẽ này sẽ truyền lực qua một hộp số tự động 10 cấp. Hệ thống treo được nâng cấp toàn diện bao gồm bộ nâng 6 inch (15,24 cm), giảm xóc Bilstein và thanh xoắn panhard có thể điều chỉnh, bộ ổn định tay lái kép, và các tay đòn bán kính dài hơn, mạnh mẽ hơn của MegaRexx. Chiếc F-250 hầm hố này chạy bằng bộ la-zăng MRAP quân sự cỡ 20 inch, bọc trong lốp Michelin XZL 46 inch. Megarexx Trucks đã di chuyển trục bánh trước về phía trước khoảng 3,75 cm để tạo không gian thoải mái hơn cho bộ lốp mới. Về mặt ngoại thất, F-250 MegaRaptor có bao phủ bằng một lớp bọc họa tiết rằn ri cổ điển với sự kết hợp của các sắc thái nâu và xanh lục. Nó cũng có một lớp hoàn thiện kiểu mờ đục để tránh quá hào nhoáng. Họa tiết rằn rỉ đậm chất quân sự được áp dụng cho cả các tấm cản va ở hai đầu và đường viền xung quanh bánh xe. Megarexx có lắp đặt một tấm cản va phía trước mới với thiết kế góc cạnh để cải thiện góc tiếp cận. Để có khả năng chiếu sáng tốt hơn, chiếc xe có trang bị tới 4 đèn LED 7 inch, và có một thanh đèn LED 20 inch trong lưới tản nhiệt. Dọc theo các bên, công ty lắp các tấm chắn bùn mới mà nó bắt vít và liên kết với thùng chứa hàng. Mỗi bên giờ đây rộng hơn 9 inch (22,86 cm) so với xe tiêu chuẩn. F-250 MegaRaptor còn có một khung đỡ bổ sung thêm 6 đèn LED 7 inch phía trên nóc xe. Mỗi bên của khung này có một thanh đèn LED 10 inch. Thêm vào đó, tấm cản sau nhỏ hơn có hai đèn lùi LED vuông 2 inch, và đèn dưới gầm RGB điều khiển bằng ứng dụng điện thoại. Để việc ra vào xe trở nên dễ dàng hơn, nhà sản xuất có bổ sung các bậc vận hành bằng điện. Bên trong, cabin có trang bị ghế sưởi và thông gió cho người lái và hành khách phía trước. Chất liệu bọc ghế là loại da đục lỗ siêu nhỏ màu đen Black Onyx. Các tiện nghi khác bao gồm hệ thống âm thanh nổi 10 loa, và Megarexx thậm chí còn lắp một bộ còi xe lửa Motohorn. Với tất cả những trang bị nâng cấp kể trên, giá xe Ford F-250 MegaRaptor Crew Cab Lariat 2022 này có giá lên tới 169.950 USD (tương đương 3,88 tỷ đồng). Megarexx Trucks chế tạo mỗi chiếc MegaRaptor như một dự án độ riêng, với bước chuyển đổi cơ bản, và sau đó thì khách hàng có thể lựa chọn những tùy chọn, màu sắc, và nâng cấp mà họ muốn. Video: Soi nội thất Ford F Series Super Duty 2022.

Ford F-250 là người “anh trai” to lớn hơn của F-150, được sản xuất để phục vụ những khách hàng muốn sở hữu một chiếc bán tải lực lưỡng hơn nhưng không đến mức quá khổ như F-350 và F-450. Ở cấu hình tiêu chuẩn nhà máy, F-250 trông đã đủ to khỏe, nhưng nếu muốn có một chiếc F-250 hung dữ hơn nữa, người mua có thể tìm đến sản phẩm Ford F-250 MegaRaptor Crew Cab Lariat 2022 được độ bởi Megarexx Trucks. Bên dưới nắp capô, siêu bán tải Forrd F-250 MegaRaptor có trang bị động cơ dầu tăng áp Power Stroke V8 dung tích 6.7 lít, sản sinh 475 mã lực và 1.424 Nm mô-men xoắn cực đại. Khối động cơ mạnh mẽ này sẽ truyền lực qua một hộp số tự động 10 cấp. Hệ thống treo được nâng cấp toàn diện bao gồm bộ nâng 6 inch (15,24 cm), giảm xóc Bilstein và thanh xoắn panhard có thể điều chỉnh, bộ ổn định tay lái kép, và các tay đòn bán kính dài hơn, mạnh mẽ hơn của MegaRexx. Chiếc F-250 hầm hố này chạy bằng bộ la-zăng MRAP quân sự cỡ 20 inch, bọc trong lốp Michelin XZL 46 inch. Megarexx Trucks đã di chuyển trục bánh trước về phía trước khoảng 3,75 cm để tạo không gian thoải mái hơn cho bộ lốp mới. Về mặt ngoại thất, F-250 MegaRaptor có bao phủ bằng một lớp bọc họa tiết rằn ri cổ điển với sự kết hợp của các sắc thái nâu và xanh lục. Nó cũng có một lớp hoàn thiện kiểu mờ đục để tránh quá hào nhoáng. Họa tiết rằn rỉ đậm chất quân sự được áp dụng cho cả các tấm cản va ở hai đầu và đường viền xung quanh bánh xe. Megarexx có lắp đặt một tấm cản va phía trước mới với thiết kế góc cạnh để cải thiện góc tiếp cận. Để có khả năng chiếu sáng tốt hơn, chiếc xe có trang bị tới 4 đèn LED 7 inch, và có một thanh đèn LED 20 inch trong lưới tản nhiệt. Dọc theo các bên, công ty lắp các tấm chắn bùn mới mà nó bắt vít và liên kết với thùng chứa hàng. Mỗi bên giờ đây rộng hơn 9 inch (22,86 cm) so với xe tiêu chuẩn. F-250 MegaRaptor còn có một khung đỡ bổ sung thêm 6 đèn LED 7 inch phía trên nóc xe. Mỗi bên của khung này có một thanh đèn LED 10 inch. Thêm vào đó, tấm cản sau nhỏ hơn có hai đèn lùi LED vuông 2 inch, và đèn dưới gầm RGB điều khiển bằng ứng dụng điện thoại. Để việc ra vào xe trở nên dễ dàng hơn, nhà sản xuất có bổ sung các bậc vận hành bằng điện. Bên trong, cabin có trang bị ghế sưởi và thông gió cho người lái và hành khách phía trước. Chất liệu bọc ghế là loại da đục lỗ siêu nhỏ màu đen Black Onyx. Các tiện nghi khác bao gồm hệ thống âm thanh nổi 10 loa, và Megarexx thậm chí còn lắp một bộ còi xe lửa Motohorn. Với tất cả những trang bị nâng cấp kể trên, giá xe Ford F-250 MegaRaptor Crew Cab Lariat 2022 này có giá lên tới 169.950 USD (tương đương 3,88 tỷ đồng). Megarexx Trucks chế tạo mỗi chiếc MegaRaptor như một dự án độ riêng, với bước chuyển đổi cơ bản, và sau đó thì khách hàng có thể lựa chọn những tùy chọn, màu sắc, và nâng cấp mà họ muốn. Video: Soi nội thất Ford F Series Super Duty 2022.