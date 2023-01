Ford Explorer Timberline 2023 "lộ hàng", chiếc SUV cho dân mê offroad

Theo đó, chiếc xe nổi bật với màu cam cá tính, nhìn tổng thể xe gần như được lột xác hoàn toàn so với phiên bản năm 2021. Ngoại hình mới này giúp Ford Explorer Timberline 2023 mới trông không khác gì một chiếc SUV chuyên off-road. Xe được thiết kế mới với lưới tản nhiệt táo bạo. Cụm đèn pha LED được thiết kế 2 tầng mỏng, thể thao kết hợp dải đèn định vị ban ngày kiêm xi-nhan ở trên. Cản trước góc cạnh được sơn màu bạc kim loại tương phản với phần nhựa đen. Đuôi xe SUV Explorer Timberline 2023 được thiết kế khá vuông vức với cụm đèn hậu LED dạng chữ C khỏe khoắn. Cản sau làm bằng nhựa màu bạc, kích cỡ lớn tạo ra sự khác biệt so với tổng thể. Cánh gió thể thao tích hợp đèn phanh, ăng ten vây cá mập. Bên cạnh đó, chiếc SUV nhà Ford còn được trang bị bộ mâm đa chấu có kích thước 18 inch và được bọc trong lốp xe địa hình. Nội thất xe, dù không dự tính vẫn sẽ bám sát "đàn anh" Explorer Trung Quốc với dàn màn hình khổng lồ chạy trên táp lô. Chưa hết, dự kiến Ford Explorer Timberline 2023 tại thị trường tỷ dân cũng sẽ sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng, màn hình nhỏ để chỉnh điều hòa và màn hình hiển thị thông tin kính lái. Thêm vào đó là tính năng ra lệnh bằng giọng nói dạng trí tuệ nhân tạo AI, ra lệnh bằng cử chỉ, nhận diện khuôn mặt, hệ thống đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama... vốn đang thịnh hành tại thị trường Trung Quốc. Cung cấp sức mạnh cho Explorer Timberline 2023 là khối động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.3L, sản sinh công suất tối đa 276 mã lực và mô-men xoắn cực đại 425 Nm. Thiết kế có phần tương đồng với Explorer Timberline ở thị trường Bắc Mỹ, nhưng phiên bản Trung Quốc này lại trông cá tính và nổi bật hơn hẳn. Mức giá xe Ford Explorer Timberline 2023 và ngày ra mắt tại thị trường tỷ dân hiện vẫn chưa được hé lộ. Video: Giới thiệu Ford Explorer Timberline dành cho dân off-road.

