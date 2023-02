Ford Everest tại Việt Nam đạt doanh số bằng tất cả các đối thủ

Ford Everest: 770 xe

Trong bối cảnh thị trường xe Việt Nam sụt giảm mạnh dịp đầu năm mới, Ford Everest thế hệ mới vẫn duy trì được sức hút khi lượng xe bán ra gần bằng tổng của tất cả các đối thủ cộng lại. Vị trí “vua phân khúc” SUV 7 chỗ trong tháng đầu năm 2023 không ai khác chính là Ford Everest với doanh số 770 xe. Con số này tuy giảm 303 xe so với tháng 12/2022 nhưng vẫn đủ sức giúp Ford Everest trụ vững ngôi vương và chiếm tới 48,8% thị phần phân khúc. Đây cũng là lần đầu tiên doanh số bán xe Ford Everest tạo được sự cách biệt lớn trước đối thủ Hyundai SantaFe. Tại Việt Nam, Ford Everest hiện được phân phối với 4 phiên bản Ambiente, Sport, Titanium và Titanium+. Giá bán dao động từ 1,099 - 1,452 tỷ đồng. Được biết, sắp tới xe sẽ được bổ sung phiên bản Wildtrak cao cấp. Hyundai SantaFe: 323 xe

Xếp ngay sau “vua phân khúc” Ford Everest là Hyundai Santa Fe với doanh số 323 xe. Mẫu SUV nhà Hyundai được khách hàng đánh giá cao nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi, cùng nhiều trang bị cao cấp. Santa Fe hiện đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, cùng 2 tùy chọn máy xăng và máy dầu. Giá xe dao động từ 1,055 - 1,375 tỷ đồng. Toyota Fortuner: 191 xe

Tháng 1/2023, Toyota Fortuner ghi nhận doanh số chỉ 191 xe. Hiện tại, dù đã bước sang năm mới nhưng Fortuner hầu như vẫn không có nhiều thay đổi từ thiết kế đến động cơ. “Chiến binh” nhà Toyota mới chỉ được tinh chỉnh nhẹ về trang bị tiện nghi cũng như an toàn. Tại Việt Nam, Toyota Fortuner 2022 được phân phối chính hãng 7 phiên bản, cùng 3 tùy chọn động cơ bao gồm máy dầu 2.4L, máy dầu 2.8L và máy xăng 2.7L. Giá xe hiện dao động từ 1,026 - 1,470 tỷ đồng. Mitsubishi Pajero Sport: 8 xe

Không nằm ngoài bối cảnh thị trường, đầu năm, chiếc SUV nhà Mitsubishi đã ghi nhận doanh số đầy “khiêm tốn” với chỉ 8 chiếc xe bàn giao tới khách hàng. Chính vì lẽ đó, ngay trong tháng 2, hãng xe Nhật Bản đã tung ưu đãi để kích cầu doanh số khi giảm 50% lệ phí trước bạ ở 2 bản Diesel 4×4 AT và Diesel 4×2 AT với giá trị từ 57 - 68 triệu đồng. Mitsubishi Pajero Sport hiện được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản Diesel 2.4L 4x2 AT và Diesel 2.4L 4x4 AT, giá lần lượt là 1,13 và 1,365 tỷ đồng. Isuzu Mu-X: 7 xe

Cũng chung tình trạng với Mitsubishi Pajero Sport là Isuzu Mu-X khi chỉ ghi nhận 7 xe bàn giao tới khách hàng. Isuzu mu-X ra mắt Việt Nam lần đầu vào tháng 08/2016, trở thành đối thủ của các mẫu xe Hyundai Santa Fe hay Mitsubishi Pajero Sport trong phân khúc SUV 7 chỗ. Sau gần 6 năm mở bán, thế hệ thứ 2 của mẫu SUV 7 chỗ nhà Isuzu mới đây đã được nâng cấp với nhiều trang bị hiện đại. Hiện xe được nhập khẩu từ Thái Lan với 4 phiên bản, giá dao động từ 910 - 1,25 tỷ đồng. Video: Đánh giá Ford Everest Sport 2022 tại Việt Nam.

Ford Everest: 770 xe

Trong bối cảnh thị trường xe Việt Nam sụt giảm mạnh dịp đầu năm mới, Ford Everest thế hệ mới vẫn duy trì được sức hút khi lượng xe bán ra gần bằng tổng của tất cả các đối thủ cộng lại. Vị trí “vua phân khúc” SUV 7 chỗ trong tháng đầu năm 2023 không ai khác chính là Ford Everest với doanh số 770 xe. Con số này tuy giảm 303 xe so với tháng 12/2022 nhưng vẫn đủ sức giúp Ford Everest trụ vững ngôi vương và chiếm tới 48,8% thị phần phân khúc. Đây cũng là lần đầu tiên doanh số bán xe Ford Everest tạo được sự cách biệt lớn trước đối thủ Hyundai SantaFe . Tại Việt Nam, Ford Everest hiện được phân phối với 4 phiên bản Ambiente, Sport, Titanium và Titanium+. Giá bán dao động từ 1,099 - 1,452 tỷ đồng. Được biết, sắp tới xe sẽ được bổ sung phiên bản Wildtrak cao cấp. Hyundai SantaFe: 323 xe

Xếp ngay sau “vua phân khúc” Ford Everest là Hyundai Santa Fe với doanh số 323 xe. Mẫu SUV nhà Hyundai được khách hàng đánh giá cao nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi, cùng nhiều trang bị cao cấp. Santa Fe hiện đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, cùng 2 tùy chọn máy xăng và máy dầu. Giá xe dao động từ 1,055 - 1,375 tỷ đồng. Toyota Fortuner: 191 xe

Tháng 1/2023, Toyota Fortuner ghi nhận doanh số chỉ 191 xe. Hiện tại, dù đã bước sang năm mới nhưng Fortuner hầu như vẫn không có nhiều thay đổi từ thiết kế đến động cơ. “Chiến binh” nhà Toyota mới chỉ được tinh chỉnh nhẹ về trang bị tiện nghi cũng như an toàn. Tại Việt Nam, Toyota Fortuner 2022 được phân phối chính hãng 7 phiên bản, cùng 3 tùy chọn động cơ bao gồm máy dầu 2.4L, máy dầu 2.8L và máy xăng 2.7L. Giá xe hiện dao động từ 1,026 - 1,470 tỷ đồng. Mitsubishi Pajero Sport: 8 xe

Không nằm ngoài bối cảnh thị trường, đầu năm, chiếc SUV nhà Mitsubishi đã ghi nhận doanh số đầy “khiêm tốn” với chỉ 8 chiếc xe bàn giao tới khách hàng. Chính vì lẽ đó, ngay trong tháng 2, hãng xe Nhật Bản đã tung ưu đãi để kích cầu doanh số khi giảm 50% lệ phí trước bạ ở 2 bản Diesel 4×4 AT và Diesel 4×2 AT với giá trị từ 57 - 68 triệu đồng. Mitsubishi Pajero Sport hiện được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản Diesel 2.4L 4x2 AT và Diesel 2.4L 4x4 AT, giá lần lượt là 1,13 và 1,365 tỷ đồng. Isuzu Mu-X: 7 xe

Cũng chung tình trạng với Mitsubishi Pajero Sport là Isuzu Mu-X khi chỉ ghi nhận 7 xe bàn giao tới khách hàng. Isuzu mu-X ra mắt Việt Nam lần đầu vào tháng 08/2016, trở thành đối thủ của các mẫu xe Hyundai Santa Fe hay Mitsubishi Pajero Sport trong phân khúc SUV 7 chỗ. Sau gần 6 năm mở bán, thế hệ thứ 2 của mẫu SUV 7 chỗ nhà Isuzu mới đây đã được nâng cấp với nhiều trang bị hiện đại. Hiện xe được nhập khẩu từ Thái Lan với 4 phiên bản, giá dao động từ 910 - 1,25 tỷ đồng. Video: Đánh giá Ford Everest Sport 2022 tại Việt Nam.