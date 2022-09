Ford Everest 2023 vẫn đang "cháy hàng" tại Việt Nam, chưa hạ nhiệt

Tính đến thời điểm hiện tại là đã 2 tháng kể từ khi Ford Everest thế hệ mới chính thức ra mắt tại Việt Nam. Mẫu SUV được giới thiệu tới khách hàng với 4 phiên bản: Ambiente, Sport, Titanium và Titanium+, cùng giá bán lần lượt 1,099 - 1,166 - 1245 - 1,452 tỷ đồng. Ford Everest 2023 tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, cộng thêm vào đó là nhiều yếu tố ngoại cảnh nên nguồn cung xe không đảm bảo được tính ổn định. Trên thực tế, kể từ thời điểm xe được tung ra thị trường đến nay, khách hàng muốn nhận Ford Everest 2023 sớm đã phải chấp nhận bỏ thêm chi phí mua các gói phụ kiện do đại lý cung cấp để được ưu tiên Theo đó, các “gói lạc” cũng đã có những biến động về giá trong suốt 2 tháng vừa qua. Cụ thể, vào thời điểm mới ra mắt, người dùng sẽ phải chi thêm 60 triệu đồng để mua kèm gói phụ kiện. Tới cuối tháng 7, giá “lạc” đã tăng vọt lên tới 200 triệu đồng và tiếp tục duy trì mức giá này tới qua cả tháng Ngâu. Mới đây, một vị khách hàng vừa chia sẻ việc đặt mua bản Titanium 4x4 cao cấp nhất của Ford Everest 2023 có giá niêm yết là 1,452 tỷ đồng. Và tư vấn viên bán hàng cho biết nếu anh muốn nhận xe sớm thì cần phải mua kèm gói phụ kiện trị giá 200 triệu đồng, trong đó bao gồm: bảo hiểm vật chất thân xe 1 năm, phim cách nhiệt, phủ gầm, phủ ceramic và camera hành trình. Nếu trong trường hợp muốn mua đúng giá bán lẻ đề xuất, anh đặt xe ở thời điểm hiện tại và sẽ phải chờ sang tháng 10 hoặc thậm chí là cuối năm mới được bàn giao xe. Bước sang thế hệ mới, mẫu xe SUV Ford Everest 2023 có sự thay đổi toàn diện về thiết kế, trang bị, động cơ. Đầu tiên là về thiết kế, Ford Everest 2023 sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới với cụm đèn hình chữ C và thanh lưới tản nhiệt to bản chạy ngang. Chiều dài và chiều rộng của Everest được gia tăng khiến chiếc xe trông hầm hố cơ bắp hơn thế hệ tiền nhiệm. Bộ mâm là dạng phay bóng hình chữ "Y" kích thước 20 inch. Ở phía sau, đuôi xe được thiết kế lại hoàn toàn kết hợp cụm đèn hậu LED được chia vạch, cửa cốp sau mới và hốc đèn phản quang hình tam giác, tạo cái nhìn khỏe khoắn và hấp dẫn hơn. Nội thất của Everest mới được thiết kế lại hoàn toàn và bổ sung thêm nhiều trang bị hiện đại. Cụ thể, chiếc SUV 7 chỗ được cung cấp cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 hoặc 12,4 inch (tuỳ phiên bản), sạc điện thoại thông minh không dây, cần số bọc da, phanh tay điện tử mới, đèn LED trang trí nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh. Ford Everest 2023 tại Việt Nam có hai tùy chọn động cơ, bản Everest Titanium+ được trang bị động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo, công suất tối đa 207 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.750 - 2.000 vòng/phút kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.Các phiên bản còn lại sở hữu động cơ diesel 2.0L turbo đơn công suất 168 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 405 Nm tại 1.750 - 2.500 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Video: Đánh giá Ford Everest thế hệ mới tại Việt Nam.

