Trải nghiệm Ford Everest 2023 từ hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam

Tham dự Chương trình trải nghiệm Ford Everest 2023 tại Việt Nam vừa qua còn có Chủ tịch Ford ASEAN bà Wisadkosin, Yukontorn (Vickie) cùng hai chuyên gia đến từ Úc, đại diện cho Khối thị trường Quốc tế của Ford: ông Ian Foston – Kỹ sư trưởng nền tảng của Everest; và ông Max Tran – Thiết kế trưởng. Bước sang thế hệ mới, mẫu xe SUV Ford Everest 2023 sở hữu thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, thể thao, kết hợp cùng nội thất sang trọng, nhiều trang bị tiện nghi, cùng nhiều công nghệ an toàn, thông minh. Tại Việt Nam, Everest có 4 phiên bản: Titanium+, Titanium, Sport và Ambiente. Giá xe Ford Everest 2023 từ 1,99 đồng đã bao gồm thuế với 7 màu sắc. Ford Everest 2023 thế hệ mới về thị trường Việt Nam được trang bị hàng loạt công nghệ mới, từ khung vỏ vô cùng vững chắc và an toàn, các công nghệ hỗ trợ người lái đến hệ thống cảm biến thông minh. Bên cạnh đó là tính năng hỗ trợ người lái được cải tiến. Bộ công nghệ hỗ trợ người lái của Everest thế hệ mới được thiết kế để giảm bớt sự căng thẳng khi lái xe và giúp người lái tập trung vào con đường phía trước. Trên phiên bản Titanium+ cao cấp nhất hiện nay ở Việt Nam, các tính năng an toàn vượt trội bao gồm: Hệ thống cảnh báo điểm mù (BLIS) với tính năngcảnh báo phương tiện cắt ngangvới tính năng quan sát điểm mù (BLIS)... Ngoài ra, bản Titanium+ còn có hệ thống cảnh báo xe cắt ngang cảnh báo xe đang đi tới từ 2 bên khi xe đang lùi; hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) với tính năng dừng và đi và giữ làn đường; Hệ thống giữ làn đường với phát hiện rìa đường… Hệ thống cảnh báo va chạm có thể hoạt động tại giao lộ đã được cải tiến trên Everest thế hệ mới và sử dụng camera để phát hiện khả năng va chạm với các phương tiện khác, người đi bộ hoặc người đi xe đạp ngay phía trước xe, đồng thời cảnh báo cho người lái. Hệ thống hỗ trợ phanh khi lùi giúp người lái xe lùi vào các điểm đỗ xe và những chỗ chật hẹp khác bằng các cảnh báo âm thanh và hình ảnh. Với hệ thống hỗ trợ đỗ xe tựđộng 2.0 mới, bạn chỉ cần ấn một nút, Everest sẽ tự đỗ vào các điểm đỗ song song hoặc vuông góc. Ngoài ra, xe còn được trang bị Hỗ trợ phanh sau va chạm cùng hệ thống đèn LED Ma trận với đèn pha chống chói. Tất cả các phiên bản của Everest 2023 đều được trang bị 7 túi khí. Về khả năng vận hành và cảm giác lái, phiên bản mới được cải thiện những đặc tính vốn đã vượt trội của Everest - để khách hàng có thể cảm thấy tự tin và thoải mái khi điều khiển chiếc xe của mình trên những cung đường off-road hoặc đô thị... Xe dễ dàng chinh phục những cung đường địa hình với hộp chuyển lực hai cấp số với tính năng gài cầu điện tử, hay còn được gọi là hệ thống 4WD bán thời gian, các trang bị bảo vệ gầm xe và các chế độ lái địa hình có thể lựa chọn, cộng với khóa vi sai cầu sau và hai móc kéo phía trước. Everest thế hệ mới có 6 chế độ quản lý địa hình giúp các chuyên gia off-road và cả những người lần đầu phiêu lưu tự tin trải nghiệm mọi cung đường. Ngoài ra, xe cũng được tăng cường về khả năng lội nước lên đến 800mm và có thanh giá nóc giúp tăng khả năng chuyên chở đồ đạc như xe đạp, ca-nô, thùng chứa đồ hoặc lều gắn nóc xe. Everest thế hệ mới phiên bản Titanium+ sử dụng động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo cung cấp mô men xoắn cực đại 500Nm ở dải vòng tua 1.750 – 2000 vòng/phút và công suất 210PS/ 3500 vòng phút, đi kèm lựa chọn hộp số tự động 10 cấp SelectShift. Các phiên bản Ambiente, Sport, Titanium sử dụng động cơ diesel 2.0L turbo đơn, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Động cơ 2.0L turbo đơn có công suất 170PS ở 3500 vòng/phút, và mô men xoắn cực đại 405Nm ở dải vòng tua 1750 – 2500 vòng/phút. Về thiết kế ngoại thất, chiều dài cơ sở và chiều rộng cơ sở của Everest được gia tăng giúp các nhà thiết kế có thể tạo ra ngoại hình mạnh mẽ cơ bắp. ADN thiết kế toàn cầu của Ford cũng được thể hiện rõ thông qua hệ thống đèn LED hình chữ C và thanh lưới tản nhiệt to bản chạy ngang suốt chiều rộng của xe. Ở hai bên, các đường gân nổi cứng cáp chạy dọc thân xe, chiều rộng cơ sở lớn hơn giúp các phần vòm bánh xe vồng to, tăng cường sự khỏe khoắn và hiện đại cho thiết kế tổng thể. Bên trong, Ford Everest 2023 gây ấn tượng với một không gian cabin rộng rãi, sang trọng, nhiều tiện nghi. Cảm giác rộng rãi của Everest càng được tăng cường nhờ thiết kế mặt táp lô rộng ngang, kéo dài hết sang hai bên. Không gian giữa hai ghế trước được tích hợp 2 hộc để cốc cố định, cùng với đó là 2 giá đỡ cốc có thể đóng/mở khi cần – được trang bị thêm cho người lái và hành khách phía trước. Tất cả các phiên bản đều được trang bị đế sạc điện thoại không dây. Bản Titanium+ có cần số điện tử bọc da và tính năng phanh tay điện tử. Ghế lái có khả năng chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế thứ 2 có thể trượt xa hơn về phía trước. Mọi hành khách trên xe đều có nơi để chứa đồ dùng của họ, và có thể sạc các thiết bị nhờ vào cổng sạc điện ở cả 3 hàng ghế... Everest thế hệ mới được trang bị màn hình công tơ mét kỹ thuật số và màn hình trung tâm giải trí đều ở kích thước lớn TFT 12 inch cho phiên bản Titanium+. Các phiên bản còn lại có màn hình công tơ mét kỹ thuật số 8 inch cùng với màn hình giải trí cảm ứng 10 inch. Màn hình trung tâm TFT 12 inch còn được kết nối với hệ thống camera 360 độ, có tính năng chia màn hình... Video: Đánh giá Ford Everest 2023 bản Sport 1,166 tỷ đồng.

Tham dự Chương trình trải nghiệm Ford Everest 2023 tại Việt Nam vừa qua còn có Chủ tịch Ford ASEAN bà Wisadkosin, Yukontorn (Vickie) cùng hai chuyên gia đến từ Úc, đại diện cho Khối thị trường Quốc tế của Ford: ông Ian Foston – Kỹ sư trưởng nền tảng của Everest; và ông Max Tran – Thiết kế trưởng. Bước sang thế hệ mới, mẫu xe SUV Ford Everest 2023 sở hữu thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, thể thao, kết hợp cùng nội thất sang trọng, nhiều trang bị tiện nghi, cùng nhiều công nghệ an toàn, thông minh. Tại Việt Nam, Everest có 4 phiên bản: Titanium+, Titanium, Sport và Ambiente. Giá xe Ford Everest 2023 từ 1,99 đồng đã bao gồm thuế với 7 màu sắc. Ford Everest 2023 thế hệ mới về thị trường Việt Nam được trang bị hàng loạt công nghệ mới, từ khung vỏ vô cùng vững chắc và an toàn, các công nghệ hỗ trợ người lái đến hệ thống cảm biến thông minh. Bên cạnh đó là tính năng hỗ trợ người lái được cải tiến. Bộ công nghệ hỗ trợ người lái của Everest thế hệ mới được thiết kế để giảm bớt sự căng thẳng khi lái xe và giúp người lái tập trung vào con đường phía trước. Trên phiên bản Titanium+ cao cấp nhất hiện nay ở Việt Nam, các tính năng an toàn vượt trội bao gồm: Hệ thống cảnh báo điểm mù (BLIS) với tính năngcảnh báo phương tiện cắt ngangvới tính năng quan sát điểm mù (BLIS)... Ngoài ra, bản Titanium+ còn có hệ thống cảnh báo xe cắt ngang cảnh báo xe đang đi tới từ 2 bên khi xe đang lùi; hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) với tính năng dừng và đi và giữ làn đường; Hệ thống giữ làn đường với phát hiện rìa đường… Hệ thống cảnh báo va chạm có thể hoạt động tại giao lộ đã được cải tiến trên Everest thế hệ mới và sử dụng camera để phát hiện khả năng va chạm với các phương tiện khác, người đi bộ hoặc người đi xe đạp ngay phía trước xe, đồng thời cảnh báo cho người lái. Hệ thống hỗ trợ phanh khi lùi giúp người lái xe lùi vào các điểm đỗ xe và những chỗ chật hẹp khác bằng các cảnh báo âm thanh và hình ảnh. Với hệ thống hỗ trợ đỗ xe tựđộng 2.0 mới, bạn chỉ cần ấn một nút, Everest sẽ tự đỗ vào các điểm đỗ song song hoặc vuông góc. Ngoài ra, xe còn được trang bị Hỗ trợ phanh sau va chạm cùng hệ thống đèn LED Ma trận với đèn pha chống chói. Tất cả các phiên bản của Everest 2023 đều được trang bị 7 túi khí. Về khả năng vận hành và cảm giác lái, phiên bản mới được cải thiện những đặc tính vốn đã vượt trội của Everest - để khách hàng có thể cảm thấy tự tin và thoải mái khi điều khiển chiếc xe của mình trên những cung đường off-road hoặc đô thị... Xe dễ dàng chinh phục những cung đường địa hình với hộp chuyển lực hai cấp số với tính năng gài cầu điện tử, hay còn được gọi là hệ thống 4WD bán thời gian, các trang bị bảo vệ gầm xe và các chế độ lái địa hình có thể lựa chọn, cộng với khóa vi sai cầu sau và hai móc kéo phía trước. Everest thế hệ mới có 6 chế độ quản lý địa hình giúp các chuyên gia off-road và cả những người lần đầu phiêu lưu tự tin trải nghiệm mọi cung đường. Ngoài ra, xe cũng được tăng cường về khả năng lội nước lên đến 800mm và có thanh giá nóc giúp tăng khả năng chuyên chở đồ đạc như xe đạp, ca-nô, thùng chứa đồ hoặc lều gắn nóc xe. Everest thế hệ mới phiên bản Titanium+ sử dụng động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo cung cấp mô men xoắn cực đại 500Nm ở dải vòng tua 1.750 – 2000 vòng/phút và công suất 210PS/ 3500 vòng phút, đi kèm lựa chọn hộp số tự động 10 cấp SelectShift. Các phiên bản Ambiente, Sport, Titanium sử dụng động cơ diesel 2.0L turbo đơn, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Động cơ 2.0L turbo đơn có công suất 170PS ở 3500 vòng/phút, và mô men xoắn cực đại 405Nm ở dải vòng tua 1750 – 2500 vòng/phút. Về thiết kế ngoại thất, chiều dài cơ sở và chiều rộng cơ sở của Everest được gia tăng giúp các nhà thiết kế có thể tạo ra ngoại hình mạnh mẽ cơ bắp. ADN thiết kế toàn cầu của Ford cũng được thể hiện rõ thông qua hệ thống đèn LED hình chữ C và thanh lưới tản nhiệt to bản chạy ngang suốt chiều rộng của xe. Ở hai bên, các đường gân nổi cứng cáp chạy dọc thân xe, chiều rộng cơ sở lớn hơn giúp các phần vòm bánh xe vồng to, tăng cường sự khỏe khoắn và hiện đại cho thiết kế tổng thể. Bên trong, Ford Everest 2023 gây ấn tượng với một không gian cabin rộng rãi, sang trọng, nhiều tiện nghi. Cảm giác rộng rãi của Everest càng được tăng cường nhờ thiết kế mặt táp lô rộng ngang, kéo dài hết sang hai bên. Không gian giữa hai ghế trước được tích hợp 2 hộc để cốc cố định, cùng với đó là 2 giá đỡ cốc có thể đóng/mở khi cần – được trang bị thêm cho người lái và hành khách phía trước. Tất cả các phiên bản đều được trang bị đế sạc điện thoại không dây. Bản Titanium+ có cần số điện tử bọc da và tính năng phanh tay điện tử. Ghế lái có khả năng chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế thứ 2 có thể trượt xa hơn về phía trước. Mọi hành khách trên xe đều có nơi để chứa đồ dùng của họ, và có thể sạc các thiết bị nhờ vào cổng sạc điện ở cả 3 hàng ghế... Everest thế hệ mới được trang bị màn hình công tơ mét kỹ thuật số và màn hình trung tâm giải trí đều ở kích thước lớn TFT 12 inch cho phiên bản Titanium+. Các phiên bản còn lại có màn hình công tơ mét kỹ thuật số 8 inch cùng với màn hình giải trí cảm ứng 10 inch. Màn hình trung tâm TFT 12 inch còn được kết nối với hệ thống camera 360 độ, có tính năng chia màn hình... Video: Đánh giá Ford Everest 2023 bản Sport 1,166 tỷ đồng.