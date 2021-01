Ford Bronco bản đặc biệt sở hữu nội thất Black Onyx độc đáo

Theo đó, tông màu Black Onyx được Ford bổ sung cho Ford Bronco First Edition 2021 mới dựa trên phản hồi đông đảo của khách hàng. Việc phủ đen gần như toàn bộ khoang cabin của Bronco giúp chiếc SUV địa hình trở nên thể thao và cuốn hút hơn. Đối với tùy chọn Black Onyx, nội thất SUV địa hình Ford Bronco First Edition được bọc trong da Vinyl mang đến cảm giác thoáng mát hơn cho người ngồi. Các đường chỉ khâu màu bạc, xám tương phản trên ghế, cánh cửa, bảng điều khiển trung tâm, dây đai an toàn, táp-lô giúp tạo điểm nhấn cho không gian trong xe. Ford Bronco First Edition 2021 có 5 lựa chọn sơn ngoại thất là Lightning Blue, Area 51, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat, Cactus Grey và Cyber Orange Metallic Tri-Coat. Tuy nhiên, chỉ có màu Lightning Blue là được cung cấp độc quyền trên Bronco First Edition.Giá xe Ford Bronco First Edition bán ra từ 59.305 USD (khoảng 1,377 tỷ đồng) cho bản hai cửa và 63.500 USD (khoảng 1,475 tỷ đồng) cho bản bốn cửa, đã gồm phí vận chuyển 1.495 USD (khoảng 34,7 triệu đồng). Bronco First Edition được trang bị động cơ tăng áp kép V6 2.7L mạnh mẽ của Ford, sản sinh công suất 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 542Nm, kết hợp hộp sô tự động 10 cấp. Được biết, những người chọn mua Ford Bronco First Edition với màu Lightning Blue sẽ phải đợi lâu hơn bốn màu còn lại, có thể phải đến tháng 3 hoặc tháng 4 năm nay xe mới bắt đầu lên dây chuyền sản xuất. Khách hàng chọn nội thất Black Onyx cũng sẽ phải đợi lâu hơn. Video: Giới thiệu Ford Bronco First Edition 2021 mới.

