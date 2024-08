Ferrari Testarossa – mẫu siêu xe “gây chấn động” thập niên 80

Với thiết kế mũi xe thấp, những đường gân nổi bật ở hai bên thân xe và phần thân rộng với hốc gió lớn, đối tác thiết kế của Ferrari, Pininfarina đã tạo ra một mẫu Ferrari Testarossa ngoạn mục. Từ đây, thương hiệu đã tạo ra siêu xe Ferrari Testarossa – Chiếc xe mới với tên gọi cũ đã ra mắt thế giới tại câu lạc bộ tạp kỹ Lido trên đại lộ Champs Élysées trước triển lãm ô tô Paris năm 1984. Đây là một chiếc xe đã gây chấn động trong làng xe vào những năm 1980.





Phiên bản mới nhất trong dòng xe Ferrari 12 xi-lanh nổi tiếng này được coi là một trong những sản phẩm vĩ đại. và tất cả những chiếc xe này đều được đan xen vào nhau và Testarossa đã tiếp nối “ngôi vương” của 365 GT4 Berlinetta Boxer và 512 BB.







Mẫu xe được trang bị hệ thống phun và đánh lửa điện tử hoàn toàn mới, đồng thời đầu xi-lanh bốn van đã giúp động cơ phẳng 12 lít 5.0 lít của xe tạo ra tổng công suất 390 mã lực.





Với thiết kế hiện đại hơn, Testarossa rộng hơn 152mm ở phía sau so với phiên bản tiền nhiệm, chính vì vậy các cửa hút gió bên hông dốc lên và các thanh bảo vệ đã được các nhà thiết kế đã tăng gấp đôi tỷ lệ với các trụ và đặc biệt là phần sau phẳng và rộng.







Đây là đỉnh cao của chủ nghĩa hiện đại Maranello trong thập niên 80 khi tạo ra một chiếc ô tô có hình dáng gần như hoạt hình đã nhanh chóng thấm vào văn hóa đại chúng. Trong bộ phim “Miami Vice”, một bản sao của Daytona Spider đã được sử dụng trong phần một, Ferrari sau đó đã cung cấp một cặp Testarossa monospecchios cho bộ phim này.







Chiếc xe mới xuất hiện chỉ vài tháng sau GTO, nhấn mạnh vị thế của Ferrari tái định vị một cách tinh tế chiếc xe mui trần 12 xi-lanh thành một chiếc GT cũng như một siêu xe. Testarossa cũng là mẫu xe được tối ưu hóa về cảm giác lái khi vô lăng xe không có trợ lực sẽ nhẹ đi khi tốc độ tăng lên.







Lốp trước của xe có kích thước khiêm tốn khiến chiếc xe trở nên rất nhanh khi vào cua. Tuy nhiên, khả năng xử lý tốc độ cao của xe còn rất ổn định nhờ vào kích thước động cơ, vị trí phía trên hộp số và cấu hình đặt giữa.







Phiên bản nâng cấp của xe mang tên 512 TR đã xuất hiện vào năm 1991, và ngoài việc nâng công suất lên 428 mã lực, các kỹ sư của Ferrari lắp hệ thống truyền động thấp hơn 30mm, cải thiện trọng tâm và tối ưu hóa mô-men xoắn của xe. Độ cứng kết cấu của TR cũng được cải thiện và có bánh xe lớn hơn và lốp xe để có trải nghiệm năng động nhìn chung sắc nét hơn.







Những nâng cấp về diện mạo tổng thể của xe có thiết kế tương đối tinh tế, bao gồm phần mũi được thiết kế lại và vỏ động cơ một phần màu đen, tuy nhiên nét thẩm mỹ tinh túy của thập niên 80 này trông vẫn mới mẻ khi thập kỷ mới bước vào.





Phiên bản nâng cấp này cũng dễ điều khiển hơn, động cơ mạnh hơn với vòng tua trên 7000 vòng/phút, phản ứng ga nhạy hơn, phân bổ trọng lượng tối ưu hơn. Năm 1994 chứng kiến sự ra mắt của F512 M – Viết tắt của “modificata” và mẫu xe này đã không còn được trang bị đèn chiếu sáng pop-up bật lên đặc trưng do các quy định an toàn mới và có thêm bốn đèn hậu tròn.







Động cơ được nâng cấp với các thanh truyền bằng titan và tỷ số nén tăng lên để tạo ra công suất 440 mã lực trong khi ống xả bằng thép không gỉ mới làm phong phú thêm trải nghiệm âm thanh.







Tổng cộng đã có khoảng 10.000 chiếc Ferrari Testarossa sản xuất trong cả ba phiên bản, khiến bộ ba lừng lẫy này trở thành một trong những mẫu xe 12 xi-lanh thành công nhất trong dòng xe Ferrari. Và cùng với thành công lâu dài này, cả ba chiếc xe vẫn có tính thời trang độc đáo một cách kỳ lạ giống như rất nhiều mẫu xe khác đến từ những năm 80 và 90.



Video: Ngắm siêu xe Ferrari Testarossa hàng hiếm.





