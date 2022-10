Ferrari SF90 Spider mạnh hơn 1.000 mã lực với gói độ Novitec

Nhìn bề ngoài, bộ phụ kiện bằng sợi carbon của Novitec dành cho Ferrari SF90 Spider cũng không khác mấy so với bộ dành cho Stradale. Nó bao gồm một loạt các cánh gió và hốc gió được làm từ sợi carbon đã được điều chỉnh, như bộ chia gió phía trước lớn hơn, các cánh gió carbon ở hai bên của cản trước, mui xe và ở cả viền trước kính chắn gió, trên hốc bánh trước có thêm các lỗ thoát khí carbon lấy cảm hứng từ xe đua,... nổi bật là cánh gió cỡ lớn ở phía sau. Điểm nhấn ở phần ngoại hình còn đến từ bộ la-zăng hợp kim Novitec NF10 có kích thước lên đến 21 inch của Vossen, nếu không thích khách hàng vẫn có thêm những tùy chọn khác. Bộ điều chỉnh cũng cung cấp nhiều tùy chọn cho nội thất, bao gồm cả bọc da Alcantara với bất kỳ màu sắc mong muốn nào. Ngoài ra để chiếc siêu xe này thêm ngầu thì Novitec đã trang bị cho nó bộ lò xo thể thao mới, đưa khoảng sáng gầm xuống thấp hơn 30 mm ở phía trước và 25 mm ở phía sau. Tất nhiên hệ thống nâng bánh trước lên 40 mm vẫn được giữ để giúp xe vượt qua gờ giảm tốc hoặc dốc đỗ xe dễ dàng hơn. Sức mạnh của Ferrari SF90 Spider được cải thiện nhờ sử dụng 2 mô-đun Novitec N-Tronic cung cấp cho xe các biểu đồ mới dành cho hệ thống phun xăng, đánh lửa và tăng áp điện tử. Giúp động cơ tăng áp kép V8 4.0 lít tăng thêm 107 mã lực và 118 Nm mô-men xoắn, tổng công suất của xe đã đạt mức 1.094 mã lực sau khi kết hợp cùng 3 động cơ điện. Hệ thống xả được Novitec tinh chỉnh với việc bổ sung thêm chất xúc tác kim loại 100 cell tùy chỉnh, mạ vàng 999 để cách nhiệt tốt hơn, van bướm điều khiển chủ động tùy chọn để có âm thanh tốt hơn và một ốp ống xả bằng carbon. Với sức mạnh trên, Ferrari SF90 Spider độ Novitec dễ dàng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 340 km/h. Những thông số này không mấy khác so với SF90 Stradale độ Novitec. Giá bán của bản độ dành riêng cho Ferrari SF90 Spider vẫn chưa được Novitec công bố. >>> Mời độc giả xem thêm video Công an Hà Nội xác minh vụ hai xe ô tô Mercedes Benz cùng biển số (Nguồn: THĐT)

