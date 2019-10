Ferrari F8 Tributo chính hãng ra mắt dân chơi siêu xe Việt

Tại thị trường Việt Nam, siêu xe Ferrari chính hãng sẽ được phân phối thông qua công ty TNHH VINA ASC Automotive đến từ Hàn Quốc. Đây là một doanh nghiệp khá mới tại Việt Nam bởi mới chỉ chính thức hoạt động tại thị trường ôtô nước ta từ tháng 1 năm nay. Thời gian đầu, Ferrari tại Việt Nam có thể sẽ kinh doanh 3 mẫu xe là 812 SuperFast, Portofino và mẫu SUV của hãng sắp lộ diện cũng sẽ là một sản phẩm chiến lược trong tương lai. Đang chú ý nhất trong ngày khai trương chính là việc hãng siêu xe Ý cho ra mắt mẫu Ferrari F8 Tributo mới. Thiết kế của Ferrari luôn mang một vẻ đẹp “sexy” ở mọi thời đại. Mặc dù được đổi mới toàn diện về thiết kế nhưng tổng thể của siêu xe Ferrari F8 Tributo vẫn có mối liên hệ với dòng 488 GTB, chứ không khác biệt kiểu “một trời, một vực”. Những ai yêu Ferrari chắc chắn sẽ nhận ra khi xem cận cảnh mẫu siêu xe này. Đầu xe nổi bật với đèn pha LED nằm ngang, bộ khuếch tán khí động học phía trước được chia làm ba với hốc gió lớn góc cạnh mà Ferrari gọi là “S-Duct” nay đã tăng 15% so với 488 GTB, nó truyền không khí đi qua “mũi” và thoát ra tại điểm cong trên mui, thân xe để tạo lực nén xuống mặt đường (downforce) tăng hiệu quả khí động học. Hãng siêu xe Ferrari đã trang bị đèn hậu mới cho F8 Tributo sử dụng 2 đèn tròn nằm cạnh nhau mỗi bên thay cho 1 đèn hình tròn ở đời 488. Thiết kế đèn hậu F8 Tributo mang nhiều nét tương đồng với cụm đèn hậu của Ferrari 812 Superfast - dòng xe được định vị nằm trên 488/ F8 Tributo 1 bậc. So với Ferrari 488 Pista, F8 Tributo sở hữu chiều dài 4.611 mm, rộng 1.979 mm và cao 1.206 mm, nó dài hơn một chút (+43 mm), rộng (+27 mm) và thấp hơn (-7 mm) so với 488 GTB. Đáng chú ý là F8 Tributo có trọng lượng khô nhẹ hơn 40 kg so với 488 GTB. Với cân nặng 1.330 kg, F8 Tributo nhẹ hơn 55 kg so với 488 Pista (1.385 kg) . Toàn bộ cabin bao gồm vô lăng, bảng điều khiển trung tâm, táp-pi cửa, các khe gió điều hoà,... đã được thiết kế lại hoàn toàn, cabin vẫn giữ kiểu dáng buồng lái cổ điển, hướng đến người lái. Đáng chú là Ferrari trang bị một màn hình cảm ứng 7 inch mới.Ferrari F8 Tributo 2020 mới vẫn tiếp tục gắn bó với động cơ V8 3.9L tăng áp kép biturbo mang mã F154 của người tiền nhiệm 488 GTB, động cơ này cho công suất tối đa 720 mã lực có được tại 8.000 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại dải vòng tua từ 3.250 vòng/ phút tương đương 488 Pista, nhưng +50 mã lực và +10 Nm so với 488 GTB tiêu chuẩn. Siêu xe Ferrari F8 Tributo mất 2,9 giây để tăng tốc 0-100 km/ h và 7,8 giây từ 0- 200 km/ h. Ở phiên bản 488 Pista cuối cùng, động cơ V8 này đã được cải tiến ở van nạp xả, piston và thành xy-lanh, hệ thống tăng áp và giải nhiệt không khí nạp intercooler lớn hơn. Đáng chú ý, trong ngày khai trương Ferrari chính hãng tại Việt nam - đại gia ngành y tế nổi tiếng trong giới chơi xe cũng nằm trong danh sách những khách mời của sự kiện. theo một nguồn tin riêng của Kiến Thức thì vị đại gia này cũng tiết lộ mình đã đặt chiếc Ferrari F8 Tributo mới này. Với việc showroom Ferrari Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động, khách hàng Việt Nam sẽ được phục vụ theo tiêu chuẩn của Ferrari toàn cầu với đầy đủ các dịch vụ hậu mãi từ những kỹ thuật viên được nhà máy Ferrari trực tiếp hỗ trợ đào tạo tới phụ tùng chính hãng. Hiện vẫn chưa rõ giá bán của xe Ferrari chính hãng liệu có hấp dẫn bằng xe nhập tư nhân hay không, thế nhưng việc có xưởng dịch vụ chính hãng tại Việt Nam cũng sẽ giúp các đại gia đang sở hữu các mẫu xe của Ferrari có nơi để tìm đến sửa chữa, thay thế phụ tùng đảm bảo chất lượng. Video: Xem showroom Ferrari Sài Gòn (nguồn Autodaily).

