Ferrari 488 GTB - “bồ cũ” của đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ

Được biết, siêu xe Ferrari 488 GTB này vốn là "xế cưng" của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhưng đã được ông bán lại vào năm ngoái trong lần "thanh lý" hàng loạt chiếc xe khác của ông. "Siêu ngựa" ban đầu có màu đỏ tươi Rosso Corsa nhưng khi về tay ông Vũ xe đã được bọc decal màu xám - một trong bốn màu yêu thích của vị đại gia ngành cà phê Việt Nam (đen, trắng, xám và xanh quân đội). Siêu xe từng được ông Vũ sử dùng trong Hành Trình Từ Trái Tim 2018. Sau khi được chủ mới rước về hồi trước Tết Nguyên đán 2020, chiếc xe Ferrari 488 GTB màu đỏ đã được đưa về nguyên bản. Có thể thấy, Ferrari 488 GTB rất được giới nhà giàu Việt Nam ưa chuộng, cũng không ngạc nhiên khi "người kế nhiệm" của 458 vô cùng xuất sắc. Theo nhà sản xuất, có tới 85% bộ phận trên 488 được thay mới so với 458. Đáng chú ý nhất là động cơ tăng áp 3.9 lít thay động cơ hút khí tự nhiên dung tích 4.5 lít trên thế hệ tiền nhiệm. Khối động cơ tăng áp kép V8 sản sinh công suất 670 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Sức mạnh gửi qua hộp số bán tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3 giây trước khi cán tốc độ tối đa 334 km/h. Nổi bật trên nền đỏ thân xe là bộ mâm 5 chấu kép kích thước 20 inch và kẹp phanh vàng. Xe được trang bị hệ thống đèn pha LED tinh xảo hơn so với đèn pha bi-xenon kết hợp LED định vị trên 458 Italia. Giá xe Ferrari 488 GTB tại Việt Nam dao động ở khoảng 15 - 18 tỷ đồng khi về nước, gấp 3 lần so với giá bán tại thị trường châu Âu, tất nhiên đó là còn chưa gồm các tùy chọn hay nâng cấp nào. Video: Siêu xe Ferrari 488 GTB trắng tinh khôi tại Sài Gòn.

