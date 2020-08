Ferrari 488 GTB Liberty Walk độc nhất Việt Nam rao bán 15 tỷ

Phong trào siêu xe độ Liberty Walk tại Việt Nam chỉ mới nhen nhóm phát triển với khoảng 5 chiếc xe độ chính hãng, trong số này, có hai chiếc McLaren 650S Spider độ Liberty Walk, một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 lên gói độ body kit giới hạn Lamborghini Aventador Limited Edition 50, một chiếc Ferrari 458 Italia màu đỏ và cuối cùng là Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk độc nhất Việt Nam. Trong những chiếc siêu xe độ Liberty Walk tại Việt Nam, chiếc Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk có lý lịch rất đặc biệt, xe ban đầu về nước và thuộc sở hữu của một doanh nhân kín tiếng ở Hà Nội, sau nhiều năm sử dụng, chiếc Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk mới tìm người chủ thứ 2 và sau đó, tiếp tục được rao bán trước khi được một công ty mua bán xe đã qua sử dụng tại quận Thủ Đức thu nạp về và đang tìm kiếm chủ nhân mới với mức giá khoảng 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 13,5 tỷ đồng đã có thể mang chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk độc nhất Việt Nam về nhà. Xe được sản xuất năm 2015 và đăng ký lần đầu tại Việt Nam vào năm 2017. Chỉ tính riêng bộ body kit, mâm, phuộc và ống xả đang gắn trên chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk không có chiếc thứ 2 tại Việt Nam này cũng đã trị giá hơn 3 tỷ đồng. Hiện chiếc siêu xe này đã lăn bánh được quãng đường dài 22.000 km. Những chiếc siêu xe mang gói độ Liberty Walk có những dấu hiệu nhận biết rất riêng biệt. Bên hông đầu xe chiếc Ferrari 488 GTB lúc mới mang gói độ Liberty Walk còn xuất hiện hai vây cá bằng carbon cỡ lớn nhưng hiện tại chi tiết này đã được tháo khỏi xe. Nguyên bản chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk độc nhất vô nhị tại Việt Nam còn có cánh lướt gió cỡ lớn phía trước đầu xe nhưng hiện tại chi tiết này đã không còn xuất hiện. Ở bản độ Liberty Walk của siêu xe Ferrari 488 GTB, những người thợ Nhật Bản đã cắt đi các vòm bánh xe thừa, sau đó, họ gắn bộ body kit thân rộng và cố định lại với nhau bằng những con tán. Đây là cách độ tạo nên thương hiệu cho hãng Liberty Walk. Bộ khuếch tán đuôi xe Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk thiết kế thể thao hơn so với xe nguyên bản và sử dụng sợi carbon cùng các sọc màu vàng tạo điểm nhấn. Bộ mâm Forgiato trên siêu xe độ Ferrari 488 GTB Liberty Walk có hai tông màu là đen và vàng nổi bật. Điều làm nên cá tính cho hãng độ Liberty Walk không chỉ đến từ các vòm bánh xe được nới rộng, cố định bằng đinh tán mà còn có phuộc nâng hạ gầm độc đáo. Bộ phuộc hơi này do hãng Air Rex thiết kế cho các bản độ siêu xe của hãng Nhật Bản. Nhờ phuộc nâng hạ gầm Air Rex, khoảng sáng gầm siêu xe Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk có thể nâng cao 18 cm so với mặt đất hoặc được hạ gầm gần sát mặt đất. Bên hông xe còn có nẹp sườn carbon. Hãng độ Liberty Walk cung cấp hai cánh gió đuôi cho siêu xe Ferrari 488 GTB bao gồm một cánh gió tầm thấp và một siêu cánh gió được gắn từ nửa đuôi xe kéo dài lên rất hầm hố. Tuy nhiên, cánh gió đuôi trên chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk độc nhất Việt Nam lại được chủ nhân lấy từ bản độ trước đó của xe là Novitec Rosso. Khá đáng tiếc là hãng độ Liberty Walk chỉ tập trung vào gói nâng cấp ngoại hình và phuộc cho các siêu xe độ của mình. Cũng chính vì thế, cả 4 siêu xe độ Liberty Walk tại Việt Nam đều không được "thông" nòng" động cơ. Siêu xe Ferrari 488 GTB độc nhất Việt Nam độ Liberty Walk này vẫn sử dụng khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.9 lít như bản tiêu chuẩn. "Trái tim" này sản sinh ra công suất tối đa 661 mã lực tại vòng tua 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 760 Nm tại vòng tua 3.000 vòng/phút. Động cơ trên siêu xe Ferrari 488 GTB kết hợp cùng hộp số 7 cấp theo kiểu xe đua F1, nhờ đó, mẫu siêu xe độ Liberty Walk chỉ mất khoảng thời gian 3 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Dù không nâng cấp động cơ cho "siêu ngựa" này, nhưng việc trang bị ống xả độ FI cũng mang đến "tiếng thở" chất hơn cho bản độ Ferrari 488 GTB Libery Walk độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Video: Ferrari 488 GTB với gói độ Liberty Walk hơn 3 tỷ đồng.

