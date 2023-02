Ferrari 296 GTS từ 23 tỷ về Việt Nam đã có đại gia "đặt gạch"

Sau 4 tháng ra mắt siêu xe Ferrari 296 GTB tại thị trường Việt Nam, Supreme Auto, đơn vị phân phối chính hãng các dòng xe Ferrari tại Việt Nam đã tiếp tục giới thiệu phiên bản mui trần của mẫu xe này mang tên gọi Ferrari 296 GTS mui trần. Đây đã là sản phẩm chính hãng thứ 7 được ra mắt tại Việt Nam sau F8 Tributo, Roma, SF90 Stradale và 296 GTB giới thiệu công khai cùng với F8 Spider và SF90 Spider được bán thẳng cho khách. Việc giới thiệu chiếc siêu xe mui trần Ferrari 296 GTS tại Việt Nam cho thấy đơn vị phân phối đang rất tích cực mang các mẫu xe mới về ra mắt cho giới đại gia trong nước. Chiếc siêu xe Ferrari 296 GTS mới được giới thiệu chính hãng có màu sơn đỏ và thêm tem tùy chọn của gói Assetto Fiorano. Mức giá xe Ferrari 296 GTS tại Việt Nam từ 23 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số. Đáng chú ý, những khách hàng mua xe cần đặt cọc số tiền lên tới 2,5 tỷ đồng, mức rất thấp so với giá trị xe. Xe trưng bày tại sự kiện ra mắt thuộc dạng tạm nhập tái xuất, không phải xe bàn giao cho khách hàng. Ferrari 296 GTS thừa hưởng sức mạnh như siêu xe Ferrari 296 GTB của 1 đại gia Hà Nội đang sở hữu nhưng lại có lợi thế ở việc phần mui xe có thể dễ dàng đóng hoặc mở trong thời gian 14 giây. Quá trình đóng/mở mui xe Ferrari 296 GTS mới ra mắt tại Việt Nam khá tiện lợi vì hãng xe Ý đã tích hợp vào bảng điều khiển trung tâm thêm nút đóng/mở mui cùng đúng nâng/hạ cửa sổ nhỏ. Thậm chí ngay cả khi bạn đang cầm lái chiếc siêu xe mui trần Ferrari 296 GTS trên đường phố hay đi dọc 1 con đường ven biển và muốn hạ mui, chỉ cần nhấn nút nhưng tốc độ được hãng xe Ferrari khuyến cáo dưới 45 km/h, để tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc cho phần mui xe khi tốc độ xe quá cao. Ở thiết kế, siêu xe mui trần Ferrari 296 GTS không có nhiều thay đổi so với bản Ferrari 296 GTB, việc giúp phần mui xe có thể đóng/mở đã làm cho hãng xe Ý phải thiết kế thêm chỗ chứa mui, điều này đã khiến trọng lượng của xe cũng nặng hơn 70 kg so với Ferrari 296 GTB. Ferrari 296 GTS có công suất tối đa 654 mã lực và mô-men xoắn cực đại 425 Nm được sản sinh ra từ khối động cơ xăng V6, dung tích 2.9 lít, tăng áp, như bản Coupe. Ngoài ra, động cơ điện được lắp đặt giữa động cơ đốt trong và hộp số 8 cấp giúp phiên bản mui trần của xe có thêm công suất tối đa 164 mã lực và mô-men xoắn cực đại 315 Nm. Nhờ vào hệ truyền động plug-in hybrid, siêu xe mui trần Ferrari 296 GTS có tổng công suất là 818 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 740 Nm. Động cơ này cho phép xe tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Video: Ferrari 296 GTS "siêu ngựa" mui trần mạnh 830 mã lực.

