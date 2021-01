Em trai Phan Thành "đập thùng" Mercedes-AMG G63 2020 hơn 10 tỷ

Mới đây, thông tin về việc em trai Phan Thành - Phan Hoàng bất ngờ xuất hiện tại một kho cảng ở Thành phố Hồ Chí Minh để đi khui công chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2020 mới tinh khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Được biết, Phan Hoàng chọn mua SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2020 thông qua một doanh nhân chuyên nhập khẩu xe sang cũng như bảo dưỡng siêu xe và xe siêu sang tại Sài thành, hiện người này cũng là bạn thân của Phan Thành. Chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2020 của em trai Phan Thành chọn mua có màu sơn đen đẹp mắt và có điểm nhấn chính là việc phần đầu xe được trang bị bộ thanh bảo vệ khá hầm hố sơn cùng màu với ngoại thất của xe. Đa phần, những chiếc Mercedes-AMG G63 2020 hay dòng xe Mercedes-Benz G63 AMG có thanh bảo vệ này được mạ crôm sáng bóng. Hiện không rõ Phan Hoàng đã bỏ ra bao nhiêu tiền để sở hữu SUV hạng sang G63 2020, chỉ biết rằng, giá xe Mercedes-AMG G63 mới nhất tại Việt Nam thuộc diện phân phối chính hãng là 10,83 tỷ đồng, các đại gia Việt ước tính phải bỏ ra số tiền trên 12 tỷ đồng để giúp G63 lăn bánh trên đường. Chiếc Mercedes-AMG G63 của em trai Phan Thành có một chi tiết khác biệt dễ nhận ra nhất so với xe nhập chính hãng ở chi tiết ống xả kép phía bên phải vẫn đưa ra bên hông thay vì phải đặt hướng xuống đường như xe nhập khẩu chính hãng. Là một trong những dòng SUV địa hình đến từ Mercedes-Benz, G-Class sở hữu khả năng off-road tuyệt vời. Trong đó, bản hiệu suất cao Mercedes-Benz G63 được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi khả năng vận hành mạnh mẽ, hỗ trợ người lái tối đa trong việc chinh phục những địa hình khó và ngoại hình bắt mắt. Ở thế hệ thứ 2, mẫu xe này đã được gọi tên là Mercedes-AMG G63 thay vì Mercedes-Benz G63 AMG như trước. Điểm ấn tượng dễ nhận ra nhất chính là phần đầu xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2020 đã lột xác hoàn toàn với lưới tản nhiệt Panamericana rất thể thao với các thanh nan dạng đứng được mạ crôm hoặc sơn tối màu. Nắp capô cũng được làm mới nhưng 2 đèn xi-nhan đặt hai bên hông nắp capô này vẫn giữ nguyên. Thay đổi tiếp theo của dòng xe Mercedes-AMG G63 thế hệ thứ hai (W463) phải kể đến cản va trước, hốc gió trước thay đổi thiết kế. Hệ thống đèn chiếu sáng trên Mercedes-AMG G63 thế hệ thứ hai đã được nâng cấp lên LED toàn phần với "đôi mắt" thiết kế lại hoàn toàn. Không chỉ phía trước, đằng sau Mercedes-AMG G63 cũng có sự thay đổi. Trong đó, cụm đèn hậu được thiết kế lại gọn gàng hơn, cản sau của xe cũng trông vạm vỡ so với bản cũ. Còn lại, Mercedes-AMG G63 vẫn giữ nguyên bộ phận để bánh xe dự phòng ở ngay cửa sau với chất liệu bằng thép không gỉ mang nét đặc trưng của dòng xe Mercedes-Benz G-Class qua nhiều năm. Nằm bên dưới nắp capô của Mercedes-AMG G63 mang màu sơn xanh lá bóng vẫn là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít mới nhất. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 585 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp. Nhờ đó, chiếc xe có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Video: Chạm mặt SUV Mercedes-AMG G63 hàng độc tại Việt Nam.

