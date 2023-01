“Ếch vàng” Porsche 911 Carrera chạy lướt chưa đến 10 tỷ ở Hà Nội

Hơn nữa, chiếc xe thể thao này thậm chí hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày một cách thoải mái mà không quá thể thao, mạnh mẽ như những chiếc Lamborghini hay Ferrari. Mới đây, một chiếc Porsche 911 Carrera màu vàng nổi bật đã xuất hiện sàn xe cũ với tình trạng lướt nhẹ hơn 8.000 km. Chiếc xe này từng được chủ sở hữu đặt hàng thông qua diện nhập khẩu chính hãng cùng một số tùy chọn đắt giá như bộ mâm đa chấu cao cấp nhất có giá hơn 236 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại, việc đặt mua một chiếc Porsche 911 mới chính hãng gặp phải một rào cản lớn nhất chính là thời gian đợi chờ xe khá dài do lượng đơn đặt hàng lớn. Chính vì vậy mà những chiếc xe “lướt” cũng là một sự lựa chọn phù hợp cho những người muốn sớm có thể cầm lái chiếc xe thể thao này trên những cung đường khác nhau. Chiếc Porsche 911 Carrera này sở hữu lớp sơn màu vàng Racing Yellow đặc trưng của hãng Porsche. Hệ thống đèn pha LED ma trận PDLS Plus tuỳ chọn cao cấp nhất, cũng xuất hiện trên chiếc xe thể thao này. Là phiên bản thông thường nên phần cản trước của xe vẫn sở hữu các chi tiết đặc trưng như hai hốc hút gió lớn với 3 thanh nằm ngang bên tích hợp đèn xi nhan. Ở bên hông, chủ nhân cũ đã trang bị cho xe bộ mâm là loại đa chấu có kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau giống với phiên bản Turbo, ẩn sâu bên trong là cùm phanh vàng nổi bật. Ra phía phần đuôi xe, nổi bật nhất vẫn là cụm đèn hậu được nối liền bằng một dải LED màu đỏ tạo sự đặc trưng cho những mẫu xe thuộc hãng Porsche. Chụp ống xả kép loại thể thao đặt đối xứng hai bên. Tên phiên bản “911 Carrera” gắn giữa cản sau. Về nội thất, đây chính là một trong số ít những chiếc 911 thế hệ mới tại Việt Nam sở hữu tùy chọn cửa sổ trời. Chi tiết này giúp đem tới một không gian khoang nội thất thoáng đãng hơn với ánh sáng tự nhiên. Chủ sở hữu xe lựa chọn bọc chất liệu da cao cấp màu đen cho toàn bộ khoang nội thất. Thương hiệu Porsche cũng trang bị thêm cho xe bộ dây an toàn màu vàng nổi bật trên nền màu đen giản đơn của nội thất xe. Hàng ghế sau của Porsche 911 không quá hữu ích khi người lớn ngồi vào khá khó khăn và chật. Khu vực này chỉ thích hợp làm không gian chứa đồ. Tựa đầu hàng ghế ngồi phía trước được thêu logo Porsche. Porsche vẫn giữ lại những thiết kế đặc trưng như bảng đồng hồ với năm đồng hồ tròn, vô lăng ba chấu thể thao tích hợp các phím chức năng, đồng hồ cơ đặt giữa bảng táp lô. Màn hình giải trí cảm ứng kích thước 10 inch được đặt phía trên cửa gió, bên dưới là một số nút chức năng được thiết kế độc đáo. Đồng hồ Sport Chrono có nền màu vàng “tone sur tone” với màu sắc ngoại thất của xe. Dàn loa Bose tùy chọn giá 92 triệu đồng với 12 loa cho tổng công suất 570 watt. Porsche 911 Carrera thế hệ 992 được trang bị khối động cơ 6 xi-lanh tăng áp kép, có dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 385 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 450 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép, mẫu xe thể thao này chỉ mất 4,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, trước khi đạt vận tốc tối đa 293 km/h. Hiện tại, mức giá xe Porsche 911 Carrera chạy lướt này được chào bán ở mức 9,6 tỷ đồng và xe đang được trưng bày tại Showroom xe sang đã qua sử dụng ở Hà Nội. Video: Xem chi tiết Porsche 911 Carrera giá 9 tỷ tại Việt Nam.

Hơn nữa, chiếc xe thể thao này thậm chí hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày một cách thoải mái mà không quá thể thao, mạnh mẽ như những chiếc Lamborghini hay Ferrari. Mới đây, một chiếc Porsche 911 Carrera màu vàng nổi bật đã xuất hiện sàn xe cũ với tình trạng lướt nhẹ hơn 8.000 km. Chiếc xe này từng được chủ sở hữu đặt hàng thông qua diện nhập khẩu chính hãng cùng một số tùy chọn đắt giá như bộ mâm đa chấu cao cấp nhất có giá hơn 236 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại, việc đặt mua một chiếc Porsche 911 mới chính hãng gặp phải một rào cản lớn nhất chính là thời gian đợi chờ xe khá dài do lượng đơn đặt hàng lớn. Chính vì vậy mà những chiếc xe “lướt” cũng là một sự lựa chọn phù hợp cho những người muốn sớm có thể cầm lái chiếc xe thể thao này trên những cung đường khác nhau. Chiếc Porsche 911 Carrera này sở hữu lớp sơn màu vàng Racing Yellow đặc trưng của hãng Porsche. Hệ thống đèn pha LED ma trận PDLS Plus tuỳ chọn cao cấp nhất, cũng xuất hiện trên chiếc xe thể thao này. Là phiên bản thông thường nên phần cản trước của xe vẫn sở hữu các chi tiết đặc trưng như hai hốc hút gió lớn với 3 thanh nằm ngang bên tích hợp đèn xi nhan. Ở bên hông, chủ nhân cũ đã trang bị cho xe bộ mâm là loại đa chấu có kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau giống với phiên bản Turbo, ẩn sâu bên trong là cùm phanh vàng nổi bật. Ra phía phần đuôi xe, nổi bật nhất vẫn là cụm đèn hậu được nối liền bằng một dải LED màu đỏ tạo sự đặc trưng cho những mẫu xe thuộc hãng Porsche. Chụp ống xả kép loại thể thao đặt đối xứng hai bên. Tên phiên bản “911 Carrera” gắn giữa cản sau. Về nội thất, đây chính là một trong số ít những chiếc 911 thế hệ mới tại Việt Nam sở hữu tùy chọn cửa sổ trời. Chi tiết này giúp đem tới một không gian khoang nội thất thoáng đãng hơn với ánh sáng tự nhiên. Chủ sở hữu xe lựa chọn bọc chất liệu da cao cấp màu đen cho toàn bộ khoang nội thất. Thương hiệu Porsche cũng trang bị thêm cho xe bộ dây an toàn màu vàng nổi bật trên nền màu đen giản đơn của nội thất xe. Hàng ghế sau của Porsche 911 không quá hữu ích khi người lớn ngồi vào khá khó khăn và chật. Khu vực này chỉ thích hợp làm không gian chứa đồ. Tựa đầu hàng ghế ngồi phía trước được thêu logo Porsche. Porsche vẫn giữ lại những thiết kế đặc trưng như bảng đồng hồ với năm đồng hồ tròn, vô lăng ba chấu thể thao tích hợp các phím chức năng, đồng hồ cơ đặt giữa bảng táp lô. Màn hình giải trí cảm ứng kích thước 10 inch được đặt phía trên cửa gió, bên dưới là một số nút chức năng được thiết kế độc đáo. Đồng hồ Sport Chrono có nền màu vàng “tone sur tone” với màu sắc ngoại thất của xe. Dàn loa Bose tùy chọn giá 92 triệu đồng với 12 loa cho tổng công suất 570 watt. Porsche 911 Carrera thế hệ 992 được trang bị khối động cơ 6 xi-lanh tăng áp kép, có dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 385 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 450 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép, mẫu xe thể thao này chỉ mất 4,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, trước khi đạt vận tốc tối đa 293 km/h. Hiện tại, mức giá xe Porsche 911 Carrera chạy lướt này được chào bán ở mức 9,6 tỷ đồng và xe đang được trưng bày tại Showroom xe sang đã qua sử dụng ở Hà Nội. Video: Xem chi tiết Porsche 911 Carrera giá 9 tỷ tại Việt Nam.