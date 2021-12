Du thuyền Sea Owl siêu đắt đỏ, khoảng hơn 2,3 nghìn tỷ đồng

Chiếc du thuyền Sea Owl hạng sang khổng lồ này sở hữu tổng cộng 7 phòng với mỗi phòng đều có chủ đề thiết kế riêng biệt và có phần kỳ quái như vũ hội hóa trang hay câu chuyện cướp biển. T Khu vực cầu thang chính của du thuyền Sea Owl siêu đắt đỏ này được làm từ gỗ đắt tiền với các họa tiết “Tree of Life” (Cây sự sống) tinh xảo được chạm khắc thủ công, trần nhà được trang trí theo chủ đề bản đồ sao thiên văn học, phòng ăn có các bức tranh âm tường được chiếu sáng bởi đèn chùm thủy tinh kiểu Venice,... Tất cả những điều kể trên chỉ là số ít trong rất nhiều nét chấm phá kỳ diệu của khoang cabin du thuyền Sea Owl được chế tạo bởi xưởng đóng tàu danh tiếng Feadship. Du thuyền sang trọng này được đặt riêng theo yêu cầu của tỷ phú công nghệ và tài chính Robert Mercer, chính thức hạ thủy vào năm 2013. Chỉ một năm sau, Sea Owl ngay lập tức giành được Giải thưởng Du thuyền Thế giới ở hạng mục kích thước, với chiều dài tổng thể lên đến 62m Feadship cho biết, khoang nội thất kỳ diệu với đa dạng chủ đề thiết kế cùng tràn ngập các trang bị tiện nghi và loại đồ chơi khác nhau trên Sea Owl được cho là yêu cầu đặc biệt của Robert Mercer, bởi ông là một người đàn ông luôn hướng về gia đình. Hai trong số bảy cabin ngay từ đầu vốn đã được thiết kế như phòng dành riêng cho trẻ em. Giống như các du thuyền sang trọng khác, Sea Owl cũng mang đến những trải nghiệm đẳng cấp trên biển với rất nhiều trang bị hiện đại và chi tiết trang trí đắt tiền. Thế nhưng, điểm đáng chú ý ở du thuyền này là hệ thống giám sát và an ninh hiện đại, bao gồm nhiều camera an ninh và các khóa bảo mật. Tất cả điều này nhằm đáp ứng đúng theo yêu cầu của tỷ phú Mercer, Sea Owl không chỉ là “một thế giới thần tiên trên biển” mà còn phải có độ bảo mật tốt nhất. Do đó, tại thời điểm xây dựng, Feadship thậm chí còn tuyên bố rằng Sea Owl sở hữu “hệ thống an ninh phức tạp nhất từng có mặt trên một chiếc du thuyền” Sau hơn 8 năm sở hữu, giờ đây Robert Mercer đang rao bán siêu du thuyền Sea Owl của mình. Mức giá du thuyền Sea Owl lên đến 100 triệu USD (khoảng hơn 2,3 nghìn tỷ đồng). Dường như những đứa trẻ trong gia đình vị tỷ phú đã lớn và vì vậy đã đến lúc để một thế hệ trẻ khác tận hưởng giây phút tuyệt vời với “thế giới thần tiên trên biển” Sea Owl này. Video: Ngắm siêu du thuyền Sea Owl trị giá 100 triệu USD.

