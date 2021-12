Du thuyền Planet Nine của gia tộc Rothschild bán hơn 2 nghìn đồng

Rất nhiều tỷ phú luôn muốn giữ kín khoản tài sản cùng những món đồ xa xỉ của mình, thành viên gia tộc Rothschild cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, siêu du thuyền Planet Nine của Nathaniel Rothschild đã trở nên thực sự nổi tiếng khi một vụ tranh chấp lớn nổ ra vào năm 2012. Vào thời điểm đó, người thừa kế gia tộc Rothschild đã có mâu thuẫn với một cơ sở đóng tàu tại Monaco về các khoản thanh toán và tiến độ công việc. Một vài năm sau đó, dự án đóng tàu Planet Nine đã được chuyển lại cho Admiral Yachts và chính thức hạ thủy vào năm 2018. Vì vậy, có thể nói rằng người thừa kế của gia tộc Rothschild đã phải chiến đấu cho du thuyền Planet Nine, một siêu du thuyền thám hiểm dài 73m. Được “chắp bút” bởi Tim Heywood Design và Fitz Interior, Planet Nine mang lại cho du khách cảm giác thoải mái và gần gũi như đang ở trong một biệt thự. Siêu du thuyền này còn được trang bị “tận răng” để phục vụ cho những cuộc phiêu lưu dài ngày trên biển. Khu vực dành riêng cho chủ sở hữu trên Planet Nine có diện tích hơn 300 mét vuông, với cabin chính nằm phía sau và một khoang cabin phụ bao gồm cả phòng khách đặt ở mũi tàu. Ngoài một khu vực rộng lớn dành riêng cho chủ sở hữu, Planet Nine có tổng cộng 9 cabin với sức chứa tối đa 16 du khách. Điều ấn tượng ở siêu du thuyền này là nó được tạo ra cho những “hành trình vô tận” với hải trình tối đa lên đến 6000 dặm (~ 9.656 km) và tốc độ 14 hải lý/giờ (~ 26 km/h). Giống như những siêu du thuyền thám hiểm khác, Planet Nine cũng được trang bị chức năng phá băng, giúp nó có thể vượt qua các khu vực có lớp băng dày tối đa 15cm. Hành khách trên tàu có thể tận hưởng những trải nghiệm xa xỉ và thư giãn tuyệt đối với đầy đủ tiện nghi như bể sục jacuzzi, băng ghế tắm nắng, phòng chiếu phim lớn, khu vực sàn nhảy, quầy bar, khu vực spa,... Một tính năng đặc biệt khác của Planet Nine là sân đỗ trực thăng lớn dành riêng cho mẫu máy bay Airbus H 130 và nhà chứa có khả năng tiếp nhiên liệu. Siêu du thuyền này còn có cả cabin riêng dành cho phi công trực thăng. Gia tộc Rothschild vừa quyết định chia tay “món đồ chơi” xa xỉ này, giá du thuyền Planet Nine chào bán lên đến 96 triệu USD (khoảng 2,18 nghìn tỷ đồng). Có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm được chủ nhân mới - một vị tỷ phú nào đó sẽ viết lên một chương mới cùng Planet Nine. Video: Ngắm siêu du thuyền Planet Nine của Nathaniel Rothschild.

