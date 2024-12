Lạc vào thế giới thần bí và nhiệm màu của huyền học Do Thái

1. Kabbalah có nghĩa là "tiếp nhận". Từ " Kabbalah" trong tiếng Hebrew nghĩa là "tiếp nhận", ám chỉ việc tiếp nhận tri thức thần thánh thông qua truyền thống và mặc khải. Ảnh: Pinterest. 2. Nguồn gốc cổ xưa. Mặc dù được phát triển mạnh vào thời Trung cổ, Kabbalah có nguồn gốc từ thời kỳ cổ đại, dựa trên các văn bản như Torah (Kinh Thánh Hebrew). Ảnh: Pinterest. 3. Sefer Yetzirah – Văn bản cổ nhất. Sefer Yetzirah (Cuốn sách Sáng tạo) là một trong những văn bản cổ nhất về Kabbalah, miêu tả sự sáng tạo vũ trụ qua Sefirot và 22 chữ cái Hebrew. Ảnh: Pinterest. 4. Cây sự sống (Tree of Life). Cây Sự Sống là biểu tượng trung tâm của Kabbalah, đại diện cho mối liên kết giữa thế giới vật chất và tinh thần. Nó gồm 10 Sefirot (phẩm chất thần thánh) được kết nối qua 22 đường dẫn. Ảnh: Pinterest. 5. Sefirot – 10 phẩm chất của Thượng Đế. Sefirot là 10 đặc tính hoặc khía cạnh của Thượng Đế, bao gồm Keter (Vương miện), Binah (Hiểu biết), và Chesed (Lòng nhân từ), mô tả cách năng lượng thần thánh vận hành trong vũ trụ. Ảnh: Pinterest. 6. Zohar – Tác phẩm kinh điển. Zohar (Sách của ánh sáng) là văn bản trung tâm của Kabbalah, được viết vào thế kỷ 13. Nó cung cấp các bình luận thần bí về Torah và giải thích về bản chất vũ trụ. Ảnh: Pinterest. 7. Tập trung vào ánh sáng thần thánh. Kabbalah thường tập trung vào khái niệm "ánh sáng thần thánh" (Divine Light) – nguồn năng lượng và sáng tạo chảy qua tất cả các tồn tại. Ảnh: Pinterest. 8. Khái niệm "Ein Sof" – Vô hạn. Ein Sof là thuật ngữ mô tả bản chất vô hạn và không thể hiểu được của Thượng Đế, một ý niệm quan trọng trong Kabbalah. Ảnh: Pinterest. 9. Thuyết về "Tzimtzum" – Sự thu nhỏ thần thánh. Kabbalah giải thích sự sáng tạo vũ trụ thông qua Tzimtzum – quá trình Thượng Đế "thu nhỏ" năng lượng của mình để tạo không gian cho vũ trụ hiện hữu. Ảnh: Pinterest. 10. Đề cao sự cân bằng. Một nguyên lý cốt lõi của Kabbalah là cân bằng giữa các lực lượng đối lập như nhân từ và nghiêm khắc, điều cần thiết để duy trì sự hòa hợp trong vũ trụ. Ảnh: Pinterest. 11. Tên Thánh và mã số thần bí. Kabbalah gắn liền với Gematria – một phương pháp giải mã ý nghĩa thần bí của các từ thông qua giá trị số của chúng trong tiếng Hebrew. Ảnh: Pinterest. 12. Gắn bó với thực hành thiền định. Kabbalah bao gồm các thực hành thiền định nhằm kết nối sâu sắc với Thượng Đế, tìm kiếm sự giác ngộ và hiểu biết nội tâm. Ảnh: Pinterest. 13. Không dành cho tất cả mọi người. Truyền thống Do Thái cổ cho rằng chỉ những người trưởng thành, có đạo đức cao, và hiểu biết sâu rộng về Torah mới nên nghiên cứu Kabbalah, do tính chất phức tạp và sâu sắc của nó. Ảnh: Pinterest. 14. Ảnh hưởng đến văn hóa phương Tây. Kabbalah đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật, triết học, đến các phong trào thần bí phương Tây như Hermeticism, Rosicrucianism, và Tarot. Ảnh: Pinterest. 15. Được phổ biến bởi người nổi tiếng. Trong thế kỷ 20-21, Kabbalah thu hút sự chú ý rộng rãi nhờ vào sự quan tâm của các nhân vật nổi tiếng như Madonna, Demi Moore, và Ashton Kutcher, tuy nhiên điều này cũng gây tranh cãi trong cộng đồng Do Thái. Ảnh: Pinterest.

1. Kabbalah có nghĩa là "tiếp nhận". Từ " Kabbalah" trong tiếng Hebrew nghĩa là "tiếp nhận", ám chỉ việc tiếp nhận tri thức thần thánh thông qua truyền thống và mặc khải. Ảnh: Pinterest. 2. Nguồn gốc cổ xưa. Mặc dù được phát triển mạnh vào thời Trung cổ, Kabbalah có nguồn gốc từ thời kỳ cổ đại, dựa trên các văn bản như Torah (Kinh Thánh Hebrew). Ảnh: Pinterest. 3. Sefer Yetzirah – Văn bản cổ nhất. Sefer Yetzirah (Cuốn sách Sáng tạo) là một trong những văn bản cổ nhất về Kabbalah, miêu tả sự sáng tạo vũ trụ qua Sefirot và 22 chữ cái Hebrew. Ảnh: Pinterest. 4. Cây sự sống (Tree of Life). Cây Sự Sống là biểu tượng trung tâm của Kabbalah, đại diện cho mối liên kết giữa thế giới vật chất và tinh thần. Nó gồm 10 Sefirot (phẩm chất thần thánh) được kết nối qua 22 đường dẫn. Ảnh: Pinterest. 5. Sefirot – 10 phẩm chất của Thượng Đế. Sefirot là 10 đặc tính hoặc khía cạnh của Thượng Đế, bao gồm Keter (Vương miện), Binah (Hiểu biết), và Chesed (Lòng nhân từ), mô tả cách năng lượng thần thánh vận hành trong vũ trụ. Ảnh: Pinterest. 6. Zohar – Tác phẩm kinh điển. Zohar (Sách của ánh sáng) là văn bản trung tâm của Kabbalah, được viết vào thế kỷ 13. Nó cung cấp các bình luận thần bí về Torah và giải thích về bản chất vũ trụ. Ảnh: Pinterest. 7. Tập trung vào ánh sáng thần thánh. Kabbalah thường tập trung vào khái niệm "ánh sáng thần thánh" (Divine Light) – nguồn năng lượng và sáng tạo chảy qua tất cả các tồn tại. Ảnh: Pinterest. 8. Khái niệm "Ein Sof" – Vô hạn. Ein Sof là thuật ngữ mô tả bản chất vô hạn và không thể hiểu được của Thượng Đế, một ý niệm quan trọng trong Kabbalah. Ảnh: Pinterest. 9. Thuyết về "Tzimtzum" – Sự thu nhỏ thần thánh. Kabbalah giải thích sự sáng tạo vũ trụ thông qua Tzimtzum – quá trình Thượng Đế "thu nhỏ" năng lượng của mình để tạo không gian cho vũ trụ hiện hữu. Ảnh: Pinterest. 10. Đề cao sự cân bằng. Một nguyên lý cốt lõi của Kabbalah là cân bằng giữa các lực lượng đối lập như nhân từ và nghiêm khắc, điều cần thiết để duy trì sự hòa hợp trong vũ trụ. Ảnh: Pinterest. 11. Tên Thánh và mã số thần bí. Kabbalah gắn liền với Gematria – một phương pháp giải mã ý nghĩa thần bí của các từ thông qua giá trị số của chúng trong tiếng Hebrew. Ảnh: Pinterest. 12. Gắn bó với thực hành thiền định. Kabbalah bao gồm các thực hành thiền định nhằm kết nối sâu sắc với Thượng Đế, tìm kiếm sự giác ngộ và hiểu biết nội tâm. Ảnh: Pinterest. 13. Không dành cho tất cả mọi người. Truyền thống Do Thái cổ cho rằng chỉ những người trưởng thành, có đạo đức cao, và hiểu biết sâu rộng về Torah mới nên nghiên cứu Kabbalah, do tính chất phức tạp và sâu sắc của nó. Ảnh: Pinterest. 14. Ảnh hưởng đến văn hóa phương Tây. Kabbalah đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật, triết học, đến các phong trào thần bí phương Tây như Hermeticism, Rosicrucianism, và Tarot. Ảnh: Pinterest. 15. Được phổ biến bởi người nổi tiếng. Trong thế kỷ 20-21, Kabbalah thu hút sự chú ý rộng rãi nhờ vào sự quan tâm của các nhân vật nổi tiếng như Madonna, Demi Moore, và Ashton Kutcher, tuy nhiên điều này cũng gây tranh cãi trong cộng đồng Do Thái. Ảnh: Pinterest.