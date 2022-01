Dongfeng FengGuang - xe ôtô giá rẻ "nhái" Wuling Hongguang Mini EV

Chứng kiến sự thành công của Wuling HongGuang Mini EV tại thị trường Trung Quốc, các hãng xe nội địa như Dongfeng cũng không thể ngồi yên. Để cạnh tranh với mẫu ôtô điện hiện bán chạy nhất tại thị trường Trung Quốc, Dongfeng đã quyết định sao chép công thức và tung ra xe mới mang tên Dongfeng FengGuang Mini EV 2022 mới. Dongfeng FengGuang Mini EV chạy điện chính là phiên bản đổi tên của DFSK Sokon Candy. DFSK (Dongfeng Sokon Automobile) là một thương hiệu không thực sự nổi tiếng tại Trung Quốc vì chủ yếu tập trung vào xe thương mại. Đây có lẽ là lý do vì sao hãng Dongfeng quyết định bán mẫu xe này dưới thương hiệu con Fengguang nổi tiếng hơn. Ngoài cái tên "na ná", Dongfeng FengGuang Mini EV còn sở hữu kích thước nhỏ như đối thủ Wuling Hongguang Mini EV. Cụ thể, mẫu xe này có chiều dài 2.995 mm, chiều rộng 1.495 mm, chiều cao 1.640 mm và chiều dài cơ sở 1.960 mm. Bên ngoài, Dongfeng FengGuang Mini EV cũng được thiết kế vuông vức như chiếc hộp di động với sườn xe và đuôi xe thẳng đứng. Ngay cả những đường dập gân trên chắn bùn trước, nẹp màu đen giữa 2 đèn pha và bộ vành cỡ nhỏ của Dongfeng FengGuang Mini EV cũng lấy cảm hứng từ Wuling Hongguang Mini EV giá rẻ. Dongfeng FengGuang Mini EV chỉ có một số chi tiết thiết kế riêng như viền trang trí màu đen trên cản trước, đường dập gân trên cửa và ốp màu đen dưới cột C, nối liền với đèn hậu. Trên cản sau của Dongfeng FengGuang Mini EV cũng có viền màu đen bóng như cản trước, bao quanh khung lắp biển số. Bước vào bên trong Dongfeng FengGuang Mini EV, người lái được chào đón bằng không gian nội thất 4 chỗ ngồi giống Wuling Hongguang Mini EV. Mẫu xe này được vô lăng 2 chấu tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu LCD và núm xoay chỉnh điều hòa. Bên trong xe còn có những chi tiết sơn màu "tông xuyệt tông" với ngoại thất như chấu vô lăng, hộc đựng cốc, ngăn chứa đồ trên mặt cửa, viền bao quanh các nút chỉnh trên mặt táp-lô và điểm nhấn ở ghế. Ở giữa 2 ghế trước của xe là núm xoay chuyển số không khác gì Wuling Hongguang Mini EV. "Trái tim" của Dongfeng FengGuang Mini EV là mô-tơ điện do công ty Shanghai Automotive Electric Drive sản xuất, tạo ra công suất tối đa 34 mã lực, mạnh hơn so với con số 27 mã lực của Wuling Hongguang Mini EV. Hiện hãng Dongfeng chưa công bố thông số vận hành cụ thể của mẫu ô tô điện này. Được biết, Dongfeng FengGuang Mini EV sẽ chính thức trình làng tại thị trường Trung Quốc vào quý I năm nay. Dự kiến, mẫu xe này sẽ có giá khá rẻ, tương tự đối thủ Wuling Hongguang Mini EV. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Trung Quốc có thể chọn các màu sơn ngoại thất như trắng, hồng, xanh lục và xanh dương. Video: Điểm mặt 25 xe ôtô điện mới sắp ra mắt vào năm 2022.

Chứng kiến sự thành công của Wuling HongGuang Mini EV tại thị trường Trung Quốc, các hãng xe nội địa như Dongfeng cũng không thể ngồi yên. Để cạnh tranh với mẫu ôtô điện hiện bán chạy nhất tại thị trường Trung Quốc, Dongfeng đã quyết định sao chép công thức và tung ra xe mới mang tên Dongfeng FengGuang Mini EV 2022 mới. Dongfeng FengGuang Mini EV chạy điện chính là phiên bản đổi tên của DFSK Sokon Candy. DFSK (Dongfeng Sokon Automobile) là một thương hiệu không thực sự nổi tiếng tại Trung Quốc vì chủ yếu tập trung vào xe thương mại. Đây có lẽ là lý do vì sao hãng Dongfeng quyết định bán mẫu xe này dưới thương hiệu con Fengguang nổi tiếng hơn. Ngoài cái tên "na ná", Dongfeng FengGuang Mini EV còn sở hữu kích thước nhỏ như đối thủ Wuling Hongguang Mini EV. Cụ thể, mẫu xe này có chiều dài 2.995 mm, chiều rộng 1.495 mm, chiều cao 1.640 mm và chiều dài cơ sở 1.960 mm. Bên ngoài, Dongfeng FengGuang Mini EV cũng được thiết kế vuông vức như chiếc hộp di động với sườn xe và đuôi xe thẳng đứng. Ngay cả những đường dập gân trên chắn bùn trước, nẹp màu đen giữa 2 đèn pha và bộ vành cỡ nhỏ của Dongfeng FengGuang Mini EV cũng lấy cảm hứng từ Wuling Hongguang Mini EV giá rẻ . Dongfeng FengGuang Mini EV chỉ có một số chi tiết thiết kế riêng như viền trang trí màu đen trên cản trước, đường dập gân trên cửa và ốp màu đen dưới cột C, nối liền với đèn hậu. Trên cản sau của Dongfeng FengGuang Mini EV cũng có viền màu đen bóng như cản trước, bao quanh khung lắp biển số. Bước vào bên trong Dongfeng FengGuang Mini EV, người lái được chào đón bằng không gian nội thất 4 chỗ ngồi giống Wuling Hongguang Mini EV. Mẫu xe này được vô lăng 2 chấu tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu LCD và núm xoay chỉnh điều hòa. Bên trong xe còn có những chi tiết sơn màu "tông xuyệt tông" với ngoại thất như chấu vô lăng, hộc đựng cốc, ngăn chứa đồ trên mặt cửa, viền bao quanh các nút chỉnh trên mặt táp-lô và điểm nhấn ở ghế. Ở giữa 2 ghế trước của xe là núm xoay chuyển số không khác gì Wuling Hongguang Mini EV. "Trái tim" của Dongfeng FengGuang Mini EV là mô-tơ điện do công ty Shanghai Automotive Electric Drive sản xuất, tạo ra công suất tối đa 34 mã lực, mạnh hơn so với con số 27 mã lực của Wuling Hongguang Mini EV. Hiện hãng Dongfeng chưa công bố thông số vận hành cụ thể của mẫu ô tô điện này. Được biết, Dongfeng FengGuang Mini EV sẽ chính thức trình làng tại thị trường Trung Quốc vào quý I năm nay. Dự kiến, mẫu xe này sẽ có giá khá rẻ, tương tự đối thủ Wuling Hongguang Mini EV. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Trung Quốc có thể chọn các màu sơn ngoại thất như trắng, hồng, xanh lục và xanh dương. Video: Điểm mặt 25 xe ôtô điện mới sắp ra mắt vào năm 2022.