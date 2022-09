Đồng hồ Jacob & Co của chủ xe Koenigsegg Regera đắt hơn Mercedes-AMG G63

Trong số những người chơi siêu xe tại Việt Nam, có không ít người còn đam mê cả đồng hồ và bộ sưu tập nhè nhẹ thì vài chục tỷ đến hơn 200 tỷ đồng. Một trong số này có thể kể đến Minh Nhựa và mới đây nhất là tay chơi xe Hoàng Kim Khánh cũng rất thích thú khi được người bạn đời tặng cho 1 cổ máy thời gian khá hiếm có trên thế giới. Được biết, Hoàng Kim Khánh mới được vợ tặng cho một chiếc đồng hồ của thương hiệu Jacob & Co, nổi tiếng là 1 trong những cổ máy thời gian thiết kế lạ lẫm và không đi theo trào lưu số đông. Phiên bản này của chủ nhân chiếc xe Koenigsegg Regera và McLaren Senna đặt mua là Jacob & Co Twin Turbo Furious đặc biệt chỉ được sản xuất ra 18 chiếc trên toàn thế giới. Chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn Jacob & Co Twin Turbo Furious của đại gia Hoàng Kim Khánh mới được vợ tặng trong ngày sinh nhật có giá bán khởi điểm chỉ từ 580.000 đô la (tương đương khoảng 13,5 tỷ đồng). Giá đồng hồ Jacob & Co Twin Turbo Furious tương đương một chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 tại Việt Nam, trong khi đó, "nóc nhà" của đại gia Hải Dương chia sẻ bỏ ra 20 tỷ đồng để sở hữu phiên bản chỉ có 18 chiếc trên toàn thế giới. Được biết, vào cuối năm ngoái, hãng Jacob & Co đã cho ra mắt 1 phiên bản đồng hồ mới với tên gọi Twin Turbo Furious với việc sản xuất giới hạn ở con số 18 và tất nhiên các khách hàng VIP đã không bỏ qua cơ hội để sở hữu cổ máy thời gian đình đám này. Ngoại hình siêu đồng hồ Jacob & Co Twin Turbo Furious của đại gia Hoàng Kim Khánh có 3 màu chính là xanh lam, titan và vàng hồng 18k. Điểm ấn tượng của chiếc đồng hồ giới hạn mà chủ nhân xe McLaren Senna Cerberus Pearl đang sở hữu chính là việc lấy cảm hứng từ siêu xe bao gồm 2 tourbillions ba trục tốc độ cao rất đẹp mắt. Kích thước tổng thể của Jacob & Co Twin Turbo Furious là 57mm x 52mm, đồng hồ giới hạn này được chế tác từ titan xanh và vàng hồng 18 karat, trong khi mặt số được đóng khung với đường viền màu xanh lam làm bằng Neoralithe, một loại nhựa chống tia cực tím, nhiệt và chống va đập. Vỏ tinh thể sapphire chống phản chiếu của chiếc đồng hồ cho phép bạn xem mọi chi tiết chuyển động của nó từ mặt trước và mặt sau. Giống như 3 mẫu khác trong series mới ra mắt, chiếc đồng hồ Jacob & Co Twin Turbo Furious của Hoàng Kim Khánh sử dụng bộ chuyển động tourbillion lên dây cót thủ công JCFM05, được tạo thành từ 832 thành phần, bộ máy phức tạp cho phép dự trữ năng lượng trong 50 giờ. Như vậy, sau vài tháng chia tay với chiếc xe hypercar Koenigsegg Regera vì trục trặc không thể di chuyển, đành phải chuyển xe về Campuchia để chờ tái xuất sang nước ngoài sửa chữa, đại gia Hoàng Kim Khánh đã có niềm vui mới với chiếc đồng hồ đắt đỏ như Jacob & Co Twin Turbo Furious. VIdeo: Ngắm đồng hồ Jacob & Co của chủ xe Koenigsegg Regera.

