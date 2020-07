Dodge Durango SRT Hellcat 2021, siêu SUV 710 mã lực tái xuất

Dodge vừa công bố những hình ảnh chính thức của mẫu SUV Durango 2021 phiên bản nâng cấp. Dodge Durango SRT Hellcat 2021 mới cũng như biến thể Durango SRT Hellcat mạnh mẽ của nó. Dodge Durango thế hệ mới hiện đang ở thế hệ thứ 3 của mình sau khi chính thức quay trở lại thị trường vào tháng 8 năm 2010. Trước đó thế hệ thứ 2 của dòng SUV 7 chỗ này bị tạm ngưng sản xuất do doanh số thấp vào cuối năm 2008. Sau 10 năm, khoảng thời gian các mẫu xe khác thường bước sang thế hệ mới thì Durango lại trình là ng phiên bản facelift cho năm 2021. Trong đó đáng chú nhất là biến thể SRT Hellcat. Bắt đầu với biến thể SRT Hellcat, Dodge Durango được trang bị động cơ xăng Hemi V8 6,2 lít siêu nạp, sản sinh công suất 710 mã lực và mô-men xoắn cực đại 874 Nm. Như vậy Durango SRT Hellcat 2021 còn mạnh hơn cả siêu SUV Lamborghini Urus vốn sở hữu động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, có công suất tối đa 649 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Sức mạnh được dẫn xuống 4 bánh (trang bị tiêu chuẩn) thông qua hộp số tự động 8 cấp. Thiết lập này cho phép siêu SUV Dodge Durango Hellcat 2021 tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 3,5 giây. Tốc độ tối đa của chiếc SUV đạt ngưỡng 290km/h. Ngoài ra Durango Hellcat 2021 có thể chạy drag 400m trong 11,5 giây. Những thông số này nghe có vẻ...điên rồ và hơi thừa thãi, nhất là khi Durango được định vị là mẫu xe SUV. Chưa dừng lại ở đó, phiên bản Hellcat có khả năng kéo lên đến 3,9 tấn, mạnh hơn cả chiếc SUV cỡ lớn Cadillac Escalade 2021. Những yếu tố trên là lý do vì sao Dodge gọi Durango ở lần trở lại này là chiếc SUV mạnh nhất thế giới. Để kiểm soát cũng như chế ngự chiếc xe này, các kỹ sư Dodge trang bị cho Durango Hellcat hệ thống treo thể thao và bộ mâm xe 20 inch cùng lốp Pirelli Scorpion Zero. Hệ thống phanh Brembo có kẹp phanh 6 piston/ đĩa phanh 401 mm ở phía trước và kẹp phanh 4 piston/ đĩa phanh 351 mm ở sau. Về ngoại hình, Dodge Durango Hellcat 2021 có phần đầu xe được thiết kế tương tự đàn em Charger. Xe sở hữu thiết kế thể thao với mắt lưới tản nhiệt hình tổ ong màu đen, hốc gió hình boomerang ở hai bên cản trước. Đặc biệt, xe không trang bị đèn sương mù vì hãng xe Mỹ muốn dành trọn 2 hốc gió trước cho nhiệm vụ tản nhiệt. Ở phía sau, Durango Hellcat 2021 trang bị cánh lướt gió mới độc đáo hơn cung cấp lực ép lên tới 181 kg xuống mặt đường khi xe đang chạy ở tốc độ tối đa. Cuối cùng, xe trang bị đèn hậu LED nối liền nhau và hệ thống ống xả kép cỡ lớn. Tiến vào bên trong Dodge Durango Hellcat 2021, cabin đã được cải thiện đáng kể với bảng táp lô tương tự Challenger với các điểm nhấn màu đỏ. Bảng điều khiển trung tâm cũng được thiết kế lại với cần số theo phong cách truyền thống hơn. Xe trang bị hệ thống thông tin giải trí Uconnect 5 thông qua màn hình 10,1 inch (các bản thấp hơn có màn hình 8.4 inch). Thêm vào đó, phiên bản hiệu suất cao được trang bị ghế da Nappa phối da lộn tích hợp tính năng sưởi ấm / thông gió và tất nhiên kèm cả logo Hellcat. Ngoài ra còn có vô lăng đáy vát phẳng với lẫy chuyển số. Durango SRT Hellcat sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng vào mùa thu này. Giá bán chưa được công bố. Với Durango 2021 facelift "hiền lành hơn", xe sở hữu những thay đổi tương tự bao gồm lưới tản nhiệt kiểu mới và đèn pha mảnh hơn. Việc đặt hàng dự kiến diễn ra vào mùa hè năm này và giao hàng trong mùa thu. Video: Chi tiết siêu SUV Dodge Durango SRT Hellcat 2021 mới.

