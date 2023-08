Dodge Challenger và Charger 23 Mopar Special Edition - xe cơ bắp cuối cùng

Dodge Challenger và Charger 2023 có thể sẽ chẳng đi đến đâu vì thời gian sản xuất hai mẫu xe cơ bắp này sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nhà cung cấp phụ tùng và dịch vụ - Mopar có sự hậu thuẫn của Dodge sẽ giới thiệu phiên bản đặc biệt mang tên '23 Mopar Special Edition', dành riêng cho Dodge Challenger và Charger 2023 R/T Scat Pack widebody, có giá cộng thêm là 3.995 USD. Mặc dù vẻ ngoài hầm hố hơn nhưng Mopar sẽ không can thiệp vào các bộ phận kỹ thuật. Đồng nghĩa bộ đôi Dodge Challenger và Charger 2023 vẫn dùng khối động cơ HEMI V8 huyền thoại dung tích 6.4 l, sản sinh công suất 485 mã lực. Tất nhiên, ngoại hình của hai mẫu xe sẽ được tùy chỉnh. Bộ đôi đều sở hữu tông màu ngoại thất đen tuyền Pitch Black cùng bộ mâm rèn kích thước 20 inch được sơn đồng màu có logo Mopar ở trung tâm. Cả hai phiên bản Challenger và Charger có phần đồ họa màu đen mờ cùng các điểm nhấn màu xanh Mopar Blue ở cùm phanh trước và sau. Điểm nhấn đường chỉ màu xanh còn xuất hiện ở nắp capo và mui xe, nắp cốp. Khu vực lưới tản nhiệt có logo Mopar màu xanh. Cánh lướt gió sợi carbon được bổ sung tạo vẻ ngoài khác việt với gói R/T Scat thông thường. Cánh lướt gió này chỉ được cung cấp trên Phiên bản Đặc biệt Mopar và sẽ không xuất hiện trên bất kỳ mẫu Charger hoặc Challenger nào khác. Điểm nhấn của nội thất là dòng chữ '23 Mopar Special Edition' đặt tại bệ bước chân và logo Mopar đặt tại thảm lót sàn và cốp. Mỗi phiên bản đi kèm với một bộ chứng nhận độc quyền Mopar, gồm bảng chứng nhận bằng kim loại có khắc số thứ tự xe được sản xuất cũng như hình ảnh của xe do nhóm thiết kế Mopar thực hiện. Alpine Audio Group được thêm vào với gói nội thất Carbon Suede, bổ sung thêm sợi carbon tạo điểm nhấn bên trong và kết hợp da lộn trong nội thất Charger và Challenger. Gói Plus gồm, logo Scat Pack trên ghế, các tính năng bổ sung như ghế có hệ thống sưởi và thông gió, vô lăng bọc da vát đáy có thể điều chỉnh điện lên/xuống thông qua công tắc. Phiên bản Mopar chỉ sản xuất tổng cộng 440 phiên bản đặc biệt. Trong số đó, 40 chiếc được phân bổ cho thị trường Canada, còn lại là 200 chiếc Challenger và 200 Charger dành cho thị trường Mỹ. Để sở hữu phiên bản đặc biệt Mopar cho bộ đôi Dodge Challenger 2023 hoặc Charger R/T Scat Pack Widebody, số tiền phải trả thêm sẽ là 3,995 USD. Mức giá tương ứng là 55.855 USD và 57.920 USD. Các đơn đặt hàng phải được đặt thông qua các đại lý của Dodge, các phiên bản đặc biệt được sản xuất vào tháng 9 và dự kiến sẽ giao xe vào tháng 10. Video: Giới thiệu Dodge Challenger và Charger 23 Mopar Special Edition.

Dodge Challenger và Charger 2023 có thể sẽ chẳng đi đến đâu vì thời gian sản xuất hai mẫu xe cơ bắp này sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nhà cung cấp phụ tùng và dịch vụ - Mopar có sự hậu thuẫn của Dodge sẽ giới thiệu phiên bản đặc biệt mang tên '23 Mopar Special Edition', dành riêng cho Dodge Challenger và Charger 2023 R/T Scat Pack widebody, có giá cộng thêm là 3.995 USD. Mặc dù vẻ ngoài hầm hố hơn nhưng Mopar sẽ không can thiệp vào các bộ phận kỹ thuật. Đồng nghĩa bộ đôi Dodge Challenger và Charger 2023 vẫn dùng khối động cơ HEMI V8 huyền thoại dung tích 6.4 l, sản sinh công suất 485 mã lực. Tất nhiên, ngoại hình của hai mẫu xe sẽ được tùy chỉnh. Bộ đôi đều sở hữu tông màu ngoại thất đen tuyền Pitch Black cùng bộ mâm rèn kích thước 20 inch được sơn đồng màu có logo Mopar ở trung tâm. Cả hai phiên bản Challenger và Charger có phần đồ họa màu đen mờ cùng các điểm nhấn màu xanh Mopar Blue ở cùm phanh trước và sau. Điểm nhấn đường chỉ màu xanh còn xuất hiện ở nắp capo và mui xe, nắp cốp. Khu vực lưới tản nhiệt có logo Mopar màu xanh. Cánh lướt gió sợi carbon được bổ sung tạo vẻ ngoài khác việt với gói R/T Scat thông thường. Cánh lướt gió này chỉ được cung cấp trên Phiên bản Đặc biệt Mopar và sẽ không xuất hiện trên bất kỳ mẫu Charger hoặc Challenger nào khác. Điểm nhấn của nội thất là dòng chữ '23 Mopar Special Edition' đặt tại bệ bước chân và logo Mopar đặt tại thảm lót sàn và cốp. Mỗi phiên bản đi kèm với một bộ chứng nhận độc quyền Mopar, gồm bảng chứng nhận bằng kim loại có khắc số thứ tự xe được sản xuất cũng như hình ảnh của xe do nhóm thiết kế Mopar thực hiện. Alpine Audio Group được thêm vào với gói nội thất Carbon Suede, bổ sung thêm sợi carbon tạo điểm nhấn bên trong và kết hợp da lộn trong nội thất Charger và Challenger. Gói Plus gồm, logo Scat Pack trên ghế, các tính năng bổ sung như ghế có hệ thống sưởi và thông gió, vô lăng bọc da vát đáy có thể điều chỉnh điện lên/xuống thông qua công tắc. Phiên bản Mopar chỉ sản xuất tổng cộng 440 phiên bản đặc biệt. Trong số đó, 40 chiếc được phân bổ cho thị trường Canada, còn lại là 200 chiếc Challenger và 200 Charger dành cho thị trường Mỹ. Để sở hữu phiên bản đặc biệt Mopar cho bộ đôi Dodge Challenger 2023 hoặc Charger R/T Scat Pack Widebody , số tiền phải trả thêm sẽ là 3,995 USD. Mức giá tương ứng là 55.855 USD và 57.920 USD. Các đơn đặt hàng phải được đặt thông qua các đại lý của Dodge, các phiên bản đặc biệt được sản xuất vào tháng 9 và dự kiến sẽ giao xe vào tháng 10. Video: Giới thiệu Dodge Challenger và Charger 23 Mopar Special Edition.