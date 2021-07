Điểm mặt xe ôtô rẻ nhất, đáng mua tại Việt Nam năm 2021

1. Kia Morning: 299 triệu đồng.

Nói về xe ôtô giá rẻ thì phải nhắc đến Kia Morning đầu tiên. Với mức giá chỉ từ 299 triệu, Kia Morning hiện đang là mẫu xe có mức giá rẻ nhất trên thị trường ô tô Việt Nam Kia Morning là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, 4 chỗ. Mẫu xe này rất được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ mức giá dễ chịu và xe ít hư hỏng vặt. Nhờ vào kích thước cân đối, Kia Morning sở hữu khoang cabin rộng rãi và thoải mái, khoang hành lý của xe cũng khá vừa vặn để một gia đình nhỏ có thể du lịch vào cuối tuần hoặc lễ, tết. 2. Hyundai Grand i10: 330 triệu đồng.

Hyundai Grand i10 là mẫu xe cỡ A giá rẻ xếp sau Kia Morning. Giá xe Hyundai i10 chỉ cao hơn Morning một chút nhưng khách hàng sử dụng xe sẽ được trải nghiệm các trang bị hiện đại hơn rất nhiều Hyundai Grand i10 được lắp ráp trực tiếp tại Việt Nam, ngay từ những ngày đầu ra mắt mẫu xe cỡ nhỏ này đã nhận được rất nhiều cảm tình từ phía người tiêu dùng Việt Nam. Về ngoại thất, Hyundai i10 sở hữu ngoại hình trẻ trung. Hyundai i10 mới được nâng cấp gần đây với bộ tản nhiệt mới bắt mắt hơn, cụm đèn pha được thiết kế lại góc cạnh hơn trước rất nhiều, cụm tản nhiệt cỡ lớn phía trước mang đến sự chắc chắn và cảm giác an toàn cho người sử dụng. 3. Toyota Wigo: 352 triệu đồng.

Lại là một mẫu xe ôtô đô thị giá rẻ, cỡ nhỏ nhưng đến từ thương hiệu quen thuộc hơn là Toyota Wigo. Mẫu xe này tham gia phân khúc Sedan hạng A khá trễ so với các mẫu xe trong cùng phân khúc nhưng nhận được khá nhiều sự quan tâm từ phía người tiêu dùng tại Việt Nam Về nội thất, Toyota Wigo hiện đang là mẫu xe có khoang cabin rộng rãi nhất phân khúc. Bên trong xe được tích hợp các trang bị hiện đại như: vô lăng 3 chấu / trợ lực lái điện / tích hợp phím bấm chức năng, gương chiếu hậu bên trong 2 chế độ, đồng hồ Digital, ghế nỉ, ghế ngồi điều chỉnh tay 4 hướng, dàn âm thanh 4 loa, kết nối bluetooth/AUX/USB/DVD, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, cửa sổ chỉnh điện. 4. Mitsubishi Attrage: 357 triệu đồng.

Là mẫu sedan cỡ nhỏ cùng phân khúc Sedan hạng B với Toyota Vios, Mazda2, Honda City,... Mitsubishi Attrage sở hữu cho mình thiết kế đầu xe siêu đẹp lấy ý tưởng từ mẫu xe 7 chỗ đang hot là Mitsubishi Xpander. 5. Mitsubishi Mirage: 380,5 triệu đồng.

Mitsubishi Mirage là mẫu xe ô tô giá rẻ thuộc phân khúc đô thị cỡ nhỏ, so với các mẫu xe trong phân khúc thì Mirage chỉ đắt hơn Morning, i10 và Wigo, mẫu xe này vẫn rẻ hơn khi so với Mazda 2, Honda Brio hay Jazz. Mitsubishi Mirage cũng vừa mới được hãng xe của Nhật nâng cấp lại về mặt ngoại thất cách đây không lâu. Ý tưởng thiết kế mới vẫn bắt nguồn từ triết lý Dynamic Shield giống như Outlander. Ở phần đầu xe, Mitsubishi Mirage gọn gàng hơn với bộ tản nhiệt hẹp hơn và đi kèm là 2 thanh ngang được sơn đỏ mang tính chất trang trí cho đầu xe. Mirage cũng sở hữu 2 hốc lớn ở đầu xe nhưng chỉ dùng để chứa đèn sương mù. 6. Vinfast Fadil: 382,5 triệu đồng.

Vinfast Fadil là mẫu xe ô tô giá rẻ nằm cùng phân khúc với Hyundai i10 và Kia Morning. Mẫu xe này sở hữu lợi thế “Made in Vietnam” và các chương trình khuyến mãi, ưu đãi liên tục dành cho người Việt Nam đã giúp mẫu xe này nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía người yêu hàng Việt Khoang nội thất của Vinfast Fadil cũng được đánh giá rất cao về mặt thiết kế. Tuy nhiên, Vinfast Fadil không được người dùng đánh giá cao về mặt không gian. Mẫu xe này tương đối hẹp ở bên trong, nếu chỉ dùng để di chuyển với cự ly ngắn thì sẽ tốt hơn, di chuyển đường dài với Fadil sẽ hơi mỏi lưng 7. Honda Brio: 418 triệu đồng.

Được xếp thứ 7 trong danh sách xe ô tô giá rẻ tại Việt Nam. Về thiết kế, Honda Brio hiện nay được đánh giá là một trong những mẫu xe có thiết kế thể thao và bắt mắt nhất phân khúc, chưa kể cách phối màu ngoại thất của Brio có thể lựa chọn lên đến 2 màu Ở phần đầu xe, Honda Brio sở hữu cụm đèn pha độc đáo vuốt ngược lên phía trên cùng một bộ lưới tản nhiệt sơn đen mạnh mẽ. Nhìn từ thân xe chúng ta có thể thấy trọng tâm của xe hoàn toàn hướng về phía trước chuẩn bị bức phá, đuôi xe Honda Brio không có quá nhiều điểm đặc biệt, các chi tiết được thiết kế đơn giản, không cầu kỳ. Trang bị ngoại thất có thể kể đến như: đèn pha Halogen, đèn LED chạy ban ngày, đèn hậu LED,... Video: Top 10 xe ôtô giá rẻ nhất thế giới.

