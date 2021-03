Điểm mặt ôtô chạy hơn 300.000 km vẫn tốt, Toyota chiếm đa số

Người Mỹ lái xe rất nhiều, theo tính toán của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ thì trung bình người Mỹ lái xe hơn 13.000 dặm (khoảng 20.900 km) trên chiếc xe của họ mỗi năm. Chính vì vậy, một trong những tiêu chí khi mua ôtô của người Mỹ chính là độ bền bỉ về đường dài. Ngoài giá bán và tính năng, sự bền bỉ và vận hành ổn định của một chiếc xe cũng là yếu tố khiến khách hàng lựa chọn. Một chiếc xe chạy càng lâu, càng xa thì càng chứng tỏ được độ bền bỉ. Do đó, trang iSeeCars đã dành hẳn một nghiên cứu về mảng này. Trang này đã thực hiện khảo sát trên 11,8 triệu xe bán ra ở Mỹ và tổng hợp được danh sách xe chạy bền bỉ nhất hiện nay. Đây là những dòng xe ôtô chạy 200.000 dặm (tương đương 300.000 km) nhưng vẫn được rao bán bình thường. 10. GMC Yukon XL

GMC Yukon XL là phiên bản to hơn của dòng Yukon. Theo nghiên cứu từ iSeeCars, cứ 100 xe thì có khoảng 3 xe Yukon XL đạt mức odo hơn 200.000 dặm. 9. Toyota Tundra

Toyota Tundra là một đại diện khá mới lọt vào top 10 xe bền bỉ. Nghiên cứu cho thấy có khoảng 3,7% xe bán tải Tundra vượt mức odo 300.000 km. 8. Toyota Highlander Hybrid

Người Mỹ thật sự tin dùng các dòng xe gầm cao của Toyota, và Highlander Hybrid là một ví dụ. Người ta nhận thấy có khoảng 3,8% xe Highlander trên các website bán xe vượt mức odo 200.000 dặm 7. Chevrolet Tahoe

Chevrolet Tahoe là mẫu xe kém sang hơn một chút so với dòng xe "anh em" GMC Yukon. Tuy nhiên, nhờ vậy mà xe cũng bền bỉ và được sử dụng lâu dài hơn. 6. Toyota Avalon

Toyota Avalon gây ấn tượng khá lớn khi là mẫu xe con duy nhất nằm trong top 10 xe chạy hơn 30 vạn km. Các mẫu xe còn lại trong danh sách đều là SUV/ CUV hay xe bán tải 5. Toyota 4Runner

Không chỉ ở bảng xếp hạng này, Toyota 4Runner đã từng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng uy tín khác về độ bền bỉ của xe. Một thiết kế cơ bản, một khung gầm SUV đúng chuẩn và một động cơ V6 có thể giúp cho người dùng an tâm sử dụng đến hơn 200.000 dặm mà không cần lo lắng. 4. Ford Expedition

Expedition hiện là mẫu SUV lớn nhất của Ford hiện nay.Và mẫu xe nàyđã chứng minh rằng nó không chỉ to lớn mà còn vô cùng bền bỉ. Cứ khoảng 100 xe bán ra trên các website thì lại có 5 chiếc có odo trên 300.000 km (200.000 dặm). 3. Chevrolet Suburban

Suburban cũng gây ấn tượng khi được sử dụng lâu dài tại Mỹ. Nếu như năm ngoái, Suburban đạt hạng 4 thì năm nay mẫu xe này đã lên 1 hạng khi đạt mức 5,1%. 2. Toyota Sequoia

Từ hạng 2 trở lên, có một sự thay đổi vượt bậc về tỷ lệ xe đạt 200.000 dặm (300.000 km). Cứ 100 xe Toyota Sequoia bán ra lại có khoảng 11 chiếc có mức odo nói trên. 1. Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser vẫn luôn là một biểu tượng về độ bền bỉ. Dù có mức giá khá cao nhưng khi xét theo khoảng thời gian sử dụng và số km đi được, Land Cruiser có thể xem là một khoảng đầu tư thông minh. Video: Những mẫu xe tốt nhất thị trường Mỹ năm 2021.

