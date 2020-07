Điểm mặt loạt ôtô mới lắp ráp Việt Nam, hưởng lợi phí trước bạ

Rất nhiều mẫu ôtô lắp ráp Việt Nam mới sẽ ra mắt thị trường kể từ nay đến cuối năm 2020, trải dài từ phân phúc Sedan, MPV, SUV/Crossover. Những mẫu xe chuẩn bị ra mắt có giá trung bình trên dưới 1 tỷ đồng nên hưởng mức ưu đãi lệ phí trước bạ không hề nhỏ nhằm giúp người dùng đa dạng hơn cho việc lựa chọn trong năm 2020. Có ý định lắp ráp Peugeot 508 thế hệ mới từ năm 2018 nhưng Thaco không dễ dàng thực hiện. Chính sách giảm 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước chính là động lực để Thaco sớm hoàn thành kế hoạch của mình. Bên cạnh Peugeot 508, Thaco sẽ lắp ráp thêm Peugeot 2008 ngay trong năm nay. Peugeot 508 lắp ráp tại Việt Nam thuộc thế hệ hoàn toàn mới, cải tiến mạnh mẽ về thiết kế, công nghệ và khung gầm. Nét cá tính của mẫu xe này thể hiện ở cụm đèn LED dạng nanh sư tử và cụm đèn hậu LED vuốt sư tử. Khoang nội thất của xe có nhiều điểm tương đồng với "người anh em" 3008 và 5008. Bên dưới nắp ca-pô là khối động cơ xăng tăng áp, dung tích 1,6L, cho công suất tối đa 181 mã lực, mô-men xoắn tối đa 250 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Xe có giá dự kiến khoảng 1,4 tỷ đồng. Trong khi đó, mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ Peugeot 2008 sẽ hướng đến tầng lớp khách hàng cao cấp hơn. Một nguồn tin cho biết, Peugeot 2008 có ngoại hình gần giống mẫu Sedan Peugeot 508 và khoang nội thất là phiên bản thu nhỏ của đàn anh 3008 và 5008. "Trái tim" của xe có thể là loại 3 xy-lanh, dung tích 1,2L, sản sinh công suất tối đa 100 - 155 mã lực. Giá xe Peugeot 2008 dự kiến khoảng dưới 1 tỷ đồng. Sau một thời gian dài không nâng cấp, Kia Sorento chuẩn bị đưa về thế hệ mới vừa ra mắt thị trường quốc tế cách đây không lâu. Dự đoán, Sorento vẫn được bán dưới dạng xe lắp ráp trong nước như thế hệ hiện tại và cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Santa Fe. Kia Sorento 2021 thay đổi mạnh mẽ về thiết kế nội/ngoại thất. Xe sở hữu ngoại hình vuông vức. Chiều dài cơ sở của xe cũng tăng tới 35 mm. Nội thất khá sang chảnh với 2 màn hình 12,3 inch và 10,25 inch. Đèn viền nội thất và ghế bọc da với nhiều chi tiết cách điệu. Các thông số về động cơ vẫn chưa được hé lộ. Kia Seltos 2021 mới sẽ giúp hãng xe Hàn Quốc khai phá vùng đất mới, đó là phân khúc xe hạng B - nơi đang có đối thủ Hyundai Kona và Peugeot 2008. Mặc dù là mẫu xe hoàn toàn mới của Kia nhưng Kia Seltos vẫn có nhiều đặc điểm quen thuộc với người Việt khi ngoại thất khá giống Sorento, còn nội thất giống Cerato. Tại Philippines, Kia Seltos sở hữu động cơ xăng 2.0L, sản sinh công suất tối đa 148 mã lực, mô-men xoắn tối đa 179 mã lực. Khối động cơ này làm việc chung với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Giá xe Seltos 2021 mới dự đoán khoảng 600 - 700 triệu đồng. Các đại lý đang rao bán thanh lý lô xe Honda CR-V nhập khẩu cuối cùng để dọn kho chứa CR-V phiên bản lắp ráp trong nước. Honda CR-V lắp ráp trong nước là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên chỉ có sự thay đổi nhẹ về thiết kế. Cỗ máy vận hành của Honda CR-V 2020 mới vẫn được giữ nguyên. Bên dưới nắp ca-pô là khối động cơ 1.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực, đi kèm hộp số CVT. Hiện tại, không rõ Honda CR-V mới có trang bị thêm tùy chọn dẫn động AWD hay tính năng an toàn chủ động như các đối thủ hay không. Ford Escape thế hệ mới từng xuất hiện tại triển lãm VMS 2019 dưới dạng xe trưng bày. Bản thương mại dự kiến sẽ bán vào cuối năm nay. Nhiều lần xe bị bắt gặp chạy thử trong khuôn viên nhà máy Hải Dương. Escape sẽ thay thế Focus tại Việt Nam. Bên trong mẫu xe này tích hợp nhiều trang bị tiện nghi đáng tiền gồm: Đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí Sync 3 lớn, âm thanh cao cấp, kết hợp công nghệ an toàn chủ động. Rất có thể, xe sử dụng động cơ xăng 3 xy-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 180 mã lực đi kèm hệ dẫn động AWD tuỳ chọn. Giá xe sẽ nằm quanh mức 1 tỷ đồng. Mitsubishi Xpander vốn dĩ là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Nguồn tin nội bộ cho thấy, hãng xe hơi Nhật Bản đã quyết định lắp ráp mẫu xe này.Xpander 2020 là phiên bản nâng cấp facelift tương tự CR-V với sự thay đổi nho nhỏ về thiết kế bên ngoài. Điểm nhấn mới của xe nằm ở cụm đèn pha LED, bộ mâm mới, ăng-ten vây cá mập, cảm biến lùi, nội thất bọc da (không dùng nỉ như trước đây). Những thay đổi này đã hiện diện trên các bản nâng cấp tại một số nước khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, giá xe Xpander dao động 555 - 630 triệu đồng. Tin đồn cho thấy, bản lắp ráp sẽ có giá cao hơn so với giá nhập khẩu. Toyota Fortuner 2021 mới phiên bản nâng cấp vừa ra mắt Thái Lan. Nhiều người dự doán ít nhất một năm nữa xe mới về Việt Nam. Thế nhưng, lần này Toyota Fortuner về nước nhanh hơn dự kiến. Mới đây, chiếc Toyota Fortuner bị bắt gặp trên đường, chưa rõ được nhập khẩu chính hãng hay tư nhân... thậm chí có tin đồn đây là xe lắp ráp? Toyota Fortuner 2.4V 2021 không có nhiều điểm mới, vẫn tận dụng chất liệu nhựa mềm kết hợp với các chi tiết mạ bạc. Toyota Fortuner 2.4V được trang bị động cơ dầu 2.4L 2GD-FTV 2.4L, sản sinh công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp tiêu chuẩn. Như vậy, sau khi loạt xe này được lắp ráp tại Việt Nam, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn "giá mềm" nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ. Vừa được hưởng lợi về giá, vừa tiếp cận nhiều mẫu xe mới do các hãng xe thay đổi chiến lược - chuyển một số mẫu xe nhập khẩu sang lắp ráp trong nước - để thích nghi với tình hình thực tế. Video: Thuế trước bạ ôtô giảm - người mua “vui” được bao lâu? (Nguồn: VTC14).

