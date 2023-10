Điểm mặt loạt ôtô "hàng hot" đang giảm cả trăm triệu tại Việt Nam

Mazda CX-5 2023 từng gây xôn xao dư luận khi chốt giá khởi điểm từ 749 triệu đồng ngay tại lễ ra mắt. Sau khi Mazda thiết lập mức giá ôtô rẻ nhất phân khúc SUV/crossover hạng C, CX-5 thường được khách mua xe chọn là chuẩn để so sánh giá với các mẫu cùng phân khúc hoặc các có tầm giá tương đương đang nằm ở "chiếu dưới". Sau khi hoàn thành vai trò định vị lại giá bán trong phân khúc, Mazda CX-5 không còn là crossover hạng C duy nhất có hơn 700 triệu đồng. Ngay từ đầu tháng 10, một loạt xe như Subaru Forester, Hyundai Tucson, Haval H6 HEV thiết lập kỷ lục giảm giá mới, lấn át hoàn toàn con số "tiêu chuẩn" 749 triệu đồng do Mazda CX-5 2023 công bố. Subaru Forester vừa tung khuyến mãi chính hãng cho khách hàng mua xe ôtô trong tháng 10 với nhiều quà tặng hấp dẫn gồm: 3 năm bảo hiểm vật chất, 1 bộ gập gương tự động, 1 bộ phụ kiện cốp đóng mở tự động, giảm tiền mặt 35-71 triệu đồng vào giá xe. Khách hàng không nhận quà tặng có thể quy đổi thành tiền mặt với giá trị từ 220 triệu - 280 triệu đồng, tùy phiên bản. Ngoài các ưu đãi trên, bản iL EyeSight còn được tặng kèm bộ phụ kiện nâng cấp trị giá 23,5 triệu đồng, không quy đổi thành tiền mặt. Như vậy, sau khi trừ khuyến mãi, giá xe Subaru Forester chỉ còn 749 triệu đồng. Trước đó, Forester từng nhiều lần giảm giá sốc nhưng đợt giảm sâu nhất (tháng 6/2023) mới đưa giá xe về mức 799 triệu đồng. Không chịu nổi sự thách thức của Mazda CX-5 2023, Hyundai nhanh chóng công bố bảng giá mới cho mẫu Tucson. Mức giá mới của Tucson khởi điểm từ 769 triệu đồng. Phiên bản có mức giảm cao nhất là 2.0 lít diesel đặc biệt với 191 triệu đồng. Hiện tại, mức giá cao nhất của Hyundai Tucson chưa tới 900 triệu đồng. Trong khi đó, các đối thủ còn lại là KIA Sportage đang có giá khởi điểm từ 799 triệu đồng. Điều này tạo ra một khoảng giá thấp hơn con số 749 triệu đồng của Mazda CX-5 và Forester. Sắp tới, dưới áp lực giảm giá từ đối thủ, hai mẫu xe lắp ráp trong nước này sẽ sớm có sự điều chỉnh về giá để đảm bảo doanh số. Ford Territory có giá khởi điểm 822 triệu đồng nhưng đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ (khoảng 41 – 57 triệu đồng). Theo đó phiên bản Titanium giảm giá sâu nhất là 73 triệu, tiếp đến là phiên bản Titanium X với mức giảm 65 triệu. Trong khi phiên bản Trend giảm giá ít nhất là 50 triệu đồng. Lần đầu tham gia cuộc đua giảm giá, "tân binh" Haval H6 HEV cũng giảm giá từ 1,096 tỷ đồng xuống còn 976 triệu đồng, tương đương mức giảm 120 triệu đồng (100% lệ phí trước bạ). Ngoài ra khách mua xe Haval H6 còn nhận được quà tặng phụ kiện trị giá 30 triệu đồng và ưu đãi dịch vụ trị giá 50 triệu đồng. Gần kề đến ngày ra mắt thế hệ mới nhưng lượng xe còn tồn khá nhiều nên Honda CR-V đang được các đại lý giảm giá rất mạnh tay, tổng ưu đãi lên tới gần 240 triệu. Được biết, Honda CR-V 2024 sẽ trình làng trong tháng này với nhiều thay đổi đáng giá và đi kèm với đó là mức giá cao hơn mặt bằng chung. Video: Hàng loạt ôtô "hàng hot" đang giảm cả trăm triệu tại Việt Nam.

