Theo ông Arestovich, cựu cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, tình hình chiến trường hiện nay rất bất lợi cho Ukraine, hiện đã có 6 tiểu đoàn chiến đấu của Quân đội Ukraine “bất tuân mệnh lệnh” trên chiến trường, Quân đội Ukraine đã bắt đầu bộc lộ những sơ hở trong phòng thủ. Để giảm bớt tổn thất, Bộ chỉ huy Ukraine phải đưa ra quyết định rút lui chiến lược khỏi 4 cứ điểm. Khi ông Arestovich được nhà báo Ukraine Lovanov phỏng vấn vào ngày 27/6, ông hiếm khi cho thế giới bên ngoài thấy những khó khăn hiện tại mà Ukraine phải đối mặt. Tuy nhiên lần này, ông Arestovich thẳng thắn cho rằng, binh sĩ Ukraine đang dần mất đi lòng trung thành và đây không phải là trường hợp cá biệt, mà là tình trạng toàn bộ Quân đội Ukraine đang lâm vào thế bị động. Truyền thông Nga cho rằng, sự bất tuân thượng lệnh của Quân đội Ukraine trên chiến trường, mà ông Arestovich đề cập, có lẽ ám chỉ tại chiến trường phía tây Bakhmut, nơi Quân đội Nga hiện đã có những bước đột phá lớn. Theo thông tin của hãng tin Pháp AFP, vào ngày 27/6, khi Quân đội Nga tăng cường không kích ở khu vực Toretsk, tình hình của Quân đội Ukraine tại đây trở nên vô cùng khó khăn. Vì Toretsk chỉ cách thành phố Donetsk 40 km, nên một khi Quân đội Nga nhổ được pháo đài này của Ukraine, nó sẽ giảm bớt mối đe dọa lớn cho thành phố Donetsk. Sau cuộc tấn công ác liệt do Quân đội Nga phát động, Quân đội Nga liên tục phóng tên lửa tầm xa và bom lượn có điều khiển để thực hiện các cuộc tấn công bão hòa bằng hỏa lực. Trên thực tế, một số lượng lớn các vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine đã ngay lập tức bị phá hủy và không thể tiếp tục chiến đấu. Toretsk cũng từng trải qua tình trạng mất nước, mất điện trên toàn thị trấn trong mùa hè nắng nóng, mặc dù Quân đội Ukraine vẫn kiên cường chống cự, nhưng một số yếu tố khách quan đã khiến hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine suy giảm nghiêm trọng. Hãng tin Pháp AFP mô tả tình hình của quân phòng thủ của quân Ukraine ở Toretsk là “rất tồi tệ”. Với sự thiếu hụt nghiêm trọng về vũ khí, trang bị và thiếu quân dự bị, do vậy không khó hiểu khi quân phòng thủ Ukraine đã nhanh chóng bị hỏa lực quân Nga áp đảo. Một sĩ quan tiền tuyến Ukraine phụ trách phòng thủ khu vực Toretsk tỏ ra rất bi quan: “Quân Nga đã sử dụng máy bay ném bom và một số lượng lớn tên lửa tầm xa để thực hiện các cuộc tấn công bao trùm. Trước khi bộ binh Nga tiến lên, thì hơn một nửa lực lượng binh sĩ Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu". Quân đội Nga có hỏa lực pháo binh để dọn đường, xe tăng và xe thiết giáp yểm trợ cho lực lượng bộ binh để tấn công. Sĩ quan Ukraine cho rằng, việc ngăn chặn cuộc tấn công của Nga ở Toretsk sẽ trở nên khó khăn hơn. Quân Ukraine đã lâu không được nghỉ ngơi, binh lính luôn trong tâm trạng lo âu căng thẳng và có tâm lý muốn rút lui. Điều này tạo cơ hội cho quân Nga tận dụng. Kênh Readovka đưa tin, tại khu vực Toretsk, quân Nga lại một lần nữa đột phá thành công qua tuyến phòng ngự Ukraine, bằng cách sử dụng đường hầm dưới lòng đất, khiến quân Ukraine sững sờ vì quá bất ngờ, phần lớn bị tiêu diệt hoặc tháo chạy. Tình huống này giống y hệt chiến thắng của Nga ở Avdiivka trước đó. Theo Readovka, Quân đội Nga đang tiến thành công vào khu vực Toretsk từ hai phía cùng một lúc. Hướng thứ nhất từ ga xe lửa Mayorskaya và hướng thứ hai từ gần làng khai thác mỏ Yuzhnoye, họ đã thành công khi vượt qua khu mỏ và bãi thải. Các binh sĩ Nga đột phá tới Druzhba và ập tới vùng ngoại ô của tiểu khu Kirovo, cũng như tới Zheleznoye. Dựa trên hướng di chuyển của họ, ý định của chỉ huy quân Nga trở nên rõ ràng: bao vây các đơn vị của đối phương ở tiểu khu Severnoye. Quân Ukraine bị bất ngờ khi mũi xung kích Nga sử dụng một đường hầm ngầm dài 3km, được xây dựng từ ga Mayorskaya, dọc theo đường ray xe lửa, xuyên đến phía sau quân Ukraine phòng thủ và đột nhập vào tuyến phòng ngự ở phía đông tiểu khu Severnoye, gần khu vực đường sắt. Có thông tin cho rằng, Nga có thể bổ sung ít nhất 300.000 quân ra tiền tuyến vào năm 2024. Sau khi Quân đội Nga có đủ quân để ra tiền tuyến, họ có thể tổ chức tấn công trên toàn bộ mặt trận Ukraine, tập trung vào những mắt xích yếu kém trong tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine. Ukraine đang trải qua tình trạng thiếu quân nghiêm trọng. Cùng với sự bất tuân trắng trợn của binh lính tiền tuyến, hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine đã trở nên vô cùng mong manh. Ông Kevlyuk, chuyên gia tại Trung tâm Chiến lược phòng thủ quốc gia Ukraine cho biết, tại khu vực Donetsk, Quân đội Nga đã kéo dài chiến tuyến hàng trăm km, tận dụng ưu thế pháo binh và không quân, để ép quân Ukraine rút lui hoặc tiêu diệt tập trung. Theo Kevlyuk, lãnh đạo Quân đội Ukraine không còn mong đợi quân phòng thủ có thể ngăn chặn cuộc tấn công của Nga theo mọi hướng ở Donetsk. Quân đội Ukraine chuẩn bị rời bỏ hai thị trấn Toretsk và Krasny Lyman cùng hai khu định cư khác của Ukraine. Đối với Ukraine, đây là 4 pháo đài rất quan trọng, nhưng Ukraine bất lực. Vừa qua, ông Filashkin, thống đốc khu vực Donetsk Oblast do Quân đội Ukraine kiểm soát, đã bắt đầu liên tục kêu gọi người dân Ukraine còn lại đi sơ tán, đồng nghĩa với việc một cuộc chiến tại khu vực này sắp bắt đầu. (Nguồn ảnh: Kyiv Independent, Ukrinform, CNN, Sputnik).

Theo ông Arestovich, cựu cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, tình hình chiến trường hiện nay rất bất lợi cho Ukraine, hiện đã có 6 tiểu đoàn chiến đấu của Quân đội Ukraine “bất tuân mệnh lệnh” trên chiến trường, Quân đội Ukraine đã bắt đầu bộc lộ những sơ hở trong phòng thủ. Để giảm bớt tổn thất, Bộ chỉ huy Ukraine phải đưa ra quyết định rút lui chiến lược khỏi 4 cứ điểm. Khi ông Arestovich được nhà báo Ukraine Lovanov phỏng vấn vào ngày 27/6, ông hiếm khi cho thế giới bên ngoài thấy những khó khăn hiện tại mà Ukraine phải đối mặt. Tuy nhiên lần này, ông Arestovich thẳng thắn cho rằng, binh sĩ Ukraine đang dần mất đi lòng trung thành và đây không phải là trường hợp cá biệt, mà là tình trạng toàn bộ Quân đội Ukraine đang lâm vào thế bị động. Truyền thông Nga cho rằng, sự bất tuân thượng lệnh của Quân đội Ukraine trên chiến trường, mà ông Arestovich đề cập, có lẽ ám chỉ tại chiến trường phía tây Bakhmut, nơi Quân đội Nga hiện đã có những bước đột phá lớn. Theo thông tin của hãng tin Pháp AFP, vào ngày 27/6, khi Quân đội Nga tăng cường không kích ở khu vực Toretsk, tình hình của Quân đội Ukraine tại đây trở nên vô cùng khó khăn. Vì Toretsk chỉ cách thành phố Donetsk 40 km, nên một khi Quân đội Nga nhổ được pháo đài này của Ukraine, nó sẽ giảm bớt mối đe dọa lớn cho thành phố Donetsk. Sau cuộc tấn công ác liệt do Quân đội Nga phát động, Quân đội Nga liên tục phóng tên lửa tầm xa và bom lượn có điều khiển để thực hiện các cuộc tấn công bão hòa bằng hỏa lực. Trên thực tế, một số lượng lớn các vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine đã ngay lập tức bị phá hủy và không thể tiếp tục chiến đấu. Toretsk cũng từng trải qua tình trạng mất nước, mất điện trên toàn thị trấn trong mùa hè nắng nóng, mặc dù Quân đội Ukraine vẫn kiên cường chống cự, nhưng một số yếu tố khách quan đã khiến hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine suy giảm nghiêm trọng. Hãng tin Pháp AFP mô tả tình hình của quân phòng thủ của quân Ukraine ở Toretsk là “rất tồi tệ”. Với sự thiếu hụt nghiêm trọng về vũ khí, trang bị và thiếu quân dự bị, do vậy không khó hiểu khi quân phòng thủ Ukraine đã nhanh chóng bị hỏa lực quân Nga áp đảo. Một sĩ quan tiền tuyến Ukraine phụ trách phòng thủ khu vực Toretsk tỏ ra rất bi quan: “Quân Nga đã sử dụng máy bay ném bom và một số lượng lớn tên lửa tầm xa để thực hiện các cuộc tấn công bao trùm. Trước khi bộ binh Nga tiến lên, thì hơn một nửa lực lượng binh sĩ Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu". Quân đội Nga có hỏa lực pháo binh để dọn đường, xe tăng và xe thiết giáp yểm trợ cho lực lượng bộ binh để tấn công. Sĩ quan Ukraine cho rằng, việc ngăn chặn cuộc tấn công của Nga ở Toretsk sẽ trở nên khó khăn hơn. Quân Ukraine đã lâu không được nghỉ ngơi, binh lính luôn trong tâm trạng lo âu căng thẳng và có tâm lý muốn rút lui. Điều này tạo cơ hội cho quân Nga tận dụng. Kênh Readovka đưa tin, tại khu vực Toretsk, quân Nga lại một lần nữa đột phá thành công qua tuyến phòng ngự Ukraine, bằng cách sử dụng đường hầm dưới lòng đất, khiến quân Ukraine sững sờ vì quá bất ngờ, phần lớn bị tiêu diệt hoặc tháo chạy. Tình huống này giống y hệt chiến thắng của Nga ở Avdiivka trước đó. Theo Readovka, Quân đội Nga đang tiến thành công vào khu vực Toretsk từ hai phía cùng một lúc. Hướng thứ nhất từ ga xe lửa Mayorskaya và hướng thứ hai từ gần làng khai thác mỏ Yuzhnoye, họ đã thành công khi vượt qua khu mỏ và bãi thải. Các binh sĩ Nga đột phá tới Druzhba và ập tới vùng ngoại ô của tiểu khu Kirovo, cũng như tới Zheleznoye. Dựa trên hướng di chuyển của họ, ý định của chỉ huy quân Nga trở nên rõ ràng: bao vây các đơn vị của đối phương ở tiểu khu Severnoye. Quân Ukraine bị bất ngờ khi mũi xung kích Nga sử dụng một đường hầm ngầm dài 3km, được xây dựng từ ga Mayorskaya, dọc theo đường ray xe lửa, xuyên đến phía sau quân Ukraine phòng thủ và đột nhập vào tuyến phòng ngự ở phía đông tiểu khu Severnoye, gần khu vực đường sắt. Có thông tin cho rằng, Nga có thể bổ sung ít nhất 300.000 quân ra tiền tuyến vào năm 2024. Sau khi Quân đội Nga có đủ quân để ra tiền tuyến, họ có thể tổ chức tấn công trên toàn bộ mặt trận Ukraine, tập trung vào những mắt xích yếu kém trong tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine. Ukraine đang trải qua tình trạng thiếu quân nghiêm trọng. Cùng với sự bất tuân trắng trợn của binh lính tiền tuyến, hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine đã trở nên vô cùng mong manh. Ông Kevlyuk, chuyên gia tại Trung tâm Chiến lược phòng thủ quốc gia Ukraine cho biết, tại khu vực Donetsk, Quân đội Nga đã kéo dài chiến tuyến hàng trăm km, tận dụng ưu thế pháo binh và không quân, để ép quân Ukraine rút lui hoặc tiêu diệt tập trung. Theo Kevlyuk, lãnh đạo Quân đội Ukraine không còn mong đợi quân phòng thủ có thể ngăn chặn cuộc tấn công của Nga theo mọi hướng ở Donetsk. Quân đội Ukraine chuẩn bị rời bỏ hai thị trấn Toretsk và Krasny Lyman cùng hai khu định cư khác của Ukraine. Đối với Ukraine, đây là 4 pháo đài rất quan trọng, nhưng Ukraine bất lực. Vừa qua, ông Filashkin, thống đốc khu vực Donetsk Oblast do Quân đội Ukraine kiểm soát, đã bắt đầu liên tục kêu gọi người dân Ukraine còn lại đi sơ tán, đồng nghĩa với việc một cuộc chiến tại khu vực này sắp bắt đầu. (Nguồn ảnh: Kyiv Independent, Ukrinform, CNN, Sputnik).