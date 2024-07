Minh Nhựa thăm bảo tàng Lamborghini, có "chốt" Revuelto hơn 50 tỷ?

Vào tháng 11/2023, ông Phạm Trần Nhật Minh hay còn gọi là Minh Nhựa chia sẻ Lamborghini Revuelto với dàn xe đủ màu sắc đỗ trước 1 showroom xe chính hãng ở nước ngoài, điều này đã khiến không ít người mê xe thích thú. "Để đó và ngó", Minh Nhựa chia sẻ trong bài đăng đó Vài tháng sau, tay chơi xe này đã có dịp diện kiến chiếc siêu xe hybrid đầu tiên của Lamborghini ngay tại Việt Nam. Chiếc siêu xe Lamborghini Revuelto này dù chỉ là hàng tạm nhập tái xuất, nhưng cũng đủ làm cho Minh Nhựa phải say mê, cũng như khám phá chi tiết hơn, nhưng chưa có lời xác nhận nào về việc mua xe của đại gia này Tuy nhiên, trong bài đăng gần đây khi du lịch đến Ý, con trai của đại gia Phạm Văn Mười đã ngầm xác nhận sẽ sớm nhận bàn giao xe Lamborghini Revuelto tại Việt Nam. Cụ thể là Minh Nhựa đã có chuyến tham quan tại viện bảo tàng của hãng siêu xe Lamborghini, nơi đây trưng bày các mẫu xe bò tót từ khi mới thành lập, cho đến hiện nay Đáng chú ý, trước khi nhận bàn giao chiếc coupe siêu sang chạy điện Spectre, đại gia này cũng đã ghé thăm đại bản doanh của hãng xe Rolls-Royce, vì thế, động thái chia sẻ hình ảnh đến tham quan bảo tàng của hãng xe Lamborghini nhiều khả năng là Minh Nhựa ngầm xác nhận sẽ sớm nhận bàn giao siêu xe hybrid Revuelto.Giá lăn bánh Lamborghini Revuelto tại Việt Nam sẽ trên 50 tỷ đồng, ngang với siêu xe mui trần Ferrari SF90 Spider đã có 2 xe về Việt Nam. Là siêu xe thương mại đầu tiên của Lamborghini được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) Vì thế, Revuelto nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó, siêu bò này dù vẫn dùng máy xăng V12 như các bản đàn anh nhưng lại nhẹ hơn 17 kg, đồng thời lại tạo ra công suất tối đa lớn hơn, đạt 825 mã lực tại tua máy 9.250 vòng/phút, cao hơn 125 mã lực so với Aventador. Kết hợp với mô-tơ điện, động cơ của siêu xe Lamborghini Revuelto sẽ tạo ra khối công suất tối đa tổng cộng lên đến 1.015 mã lực. Đây là siêu xe thương mại đầu tiên của hãng Lamborghini có công suất tối đa vượt ngưỡng 1.000 mã lực. Những thông số ấn tượng trên đã giúp cho siêu xe hybrid Lamborghini Revuelto LB744 có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,5 giây, từ 0-200 km/h trong thời gian dưới 7 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h. So với đàn anh Lamborghini Aventador Ultimae, siêu xe mới này tăng tốc nhanh hơn nhưng vận tốc tối đa thấp hơn 5 km/h, thậm chí so với đối thủ Ferrari SF90 Stradale, siêu xe Lamborghini Revuelto dù dùng máy mạnh hơn, công suất cao hơn nhưng 0-100 km/h tương đương nhau. Lamborghini Revuelto có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 11,86 lít/100 km, quá lợi xăng so với dòng Aventador có mức tiêu thụ từ 22 lít đến 31 lít/100 km. Trước khi mua siêu xe Revuelto, Minh Nhựa đã trải nghiệm qua nhiều dòng siêu xe của Lamborghini như Murcielago với chiếc LP670-4 SV, bản giới hạn 186 xe trên toàn cầu. Aventador từng qua tay Minh Nhựa có 2 phiên bản là tiêu chuẩn mang tên LP700-4 và giới hạn là Aventador LP750-4 SV, ngoài ra còn có siêu SUV Lamborghini Urus, cả dàn xe Lamborghini này đều là 1 trong các xe đầu tiên về nước, thậm chí, chiếc Lamborghini Murcielago LP670-4 SV vẫn chưa có xe thứ 2 xuất hiện. Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Revuelto 2024 mới.

