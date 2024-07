Top xe SUV/CUV phổ thông giá đắt nhất phân khúc tại Việt Nam

Dựa trên kết quả đối chiếu, so sánh giá bán niêm yết được nhà sản xuất công bố cho các mẫu ôtô phổ thông tại thị trường Việt Nam, dưới đây là danh sách những mẫu xe SUV và CUV có giá bán đắt nhất theo từng phân khúc. Kia Sonet 2024

Giá bán: Từ 539 triệu - 624 triệu đồng

Kia Sonet 2024 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời với một số thay đổi ở thiết kế và trang bị. Tại Việt Nam, Kia Sonet 2024 được phân phân phối chính hãng với 3 phiên bản, gồm: Deluxe, Luxury và Premium. Giá bán lần lượt tương ứng 539 triệu đồng, 579 triệu đồng và 624 triệu đồng. Trên phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, thiết kế của Kia Sonet không có quá nhiều thay đổi, chỉ được tinh chỉnh một số chi tiết nhận diện xe như: mặt ca-lăng vuông vức, cụm đèn full LED, đi kèm dải demi hình L ngược rất hiện đại và sắc sảo. Kia Sonet 2024 sử dụng bộ mâm 17 inch thiết kế trẻ trung, gương chỉnh điện có sấy và cả thanh nẹp giá nóc. Cụm đèn báo phanh phía sau cũng đã được cập nhật thiết kế đẹp mắt và ấn tượng hơn trước đây. Bên trong xe, Sonet 2024 vẫn giữ nguyên cách sắp xếp các tiện ích ở khoang lái. Riêng cụm đồng hồ tốc độ ở ba phiên bản dạng LCD đã được nâng kích thước từ 3,5 inch lên 4,2 inch. Màn hình giải trí vẫn loại 8 inch cảm ứng ở hai bản thấp và 10,25 inch ở bản cao nhất nhưng thiết kế gọn và thời trang hơn. Xe sở hữu điều hòa tự động, màn hình trung tâm 8 - 10,25 inch tùy phiên bản, đi kèm đó là 6 loa giải trí và đầy đủ cổng sạc USB hoặc type-C. Tuy nhiên Sonet 2024 vẫn chỉ sử dụng phanh tay cơ. Phía sau có bệ tỳ tay, cổng sạc và cửa gió tiện nghi. Không có thay đổi nào ở động cơ trên Kia Sonet 2024, xe vẫn dùng loại 1.5 hút khí tự nhiên, công suất 113 mã lực và 144 Nm. Hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước. Volkswagen T-Cross 2022

Giá bán: Từ 1,099 - 1,299 tỷ đồng

Tại Việt Nam, mẫu xe SUV Volkswagen T-Cross được phân phân phối chính hãng 2 phiên bản là: Elegance có giá 1,099 tỷ đồng và Luxury có giá 1,299 tỷ đồng. Hai phiên bản của T-Cross giống nhau về thiết kế nhưng khác biệt về các trang bị đi kèm. Volkswagen T-Cross sở hữu phong cách thiết kế thể thao, cứng cáp với đường nét thừa hưởng từ "đàn anh" Tiguan Allspace. Khoảng sáng gầm 188 mm của T-Cross lớn nhất phân khúc. Xe được tranh bị vành 16 inch trên bản Elegance và 17 inch trên bản Luxury. Đèn pha LED chỉ có trên bản T-Cross Luxury, trong khi bóng halogen lắp cho bản thấp hơn. Không gian nội thất Volkswagen T-Cross thiết kế đơn giản, thực dụng với 2 hàng ghế tương ứng 5 chỗ ngồi. Một số chi tiết như bảng táp-lô, vô lăng thiết kế khá giống phong cách xe Tiguan Allspace và Teramont. Một số trang bị nổi bật trên Volkswagen T-Cross có màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng, kích thước 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch hiển thị thông số vận hành cho người lái. Ngoài ra, mẫu xe này còn có sạc không dây, ga tự động, cửa sổ trời… Khoang hành lý có dung tích lên đến 385 lít. Cả hai phiên bản Volkswagen T-Cross tại Việt Nam đều sử dụng chung động cơ xăng tăng áp dung tích 1.0 lít có công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít/100 km đường hỗn hợp. Honda CR-V 2024

Giá bán: từ 1,109 – 1,310 tỷ đồng

Tại Việt Nam, mẫu xe SUV Honda CR-V 2024 được phân phân phối chính hãng 4 phiên bản, gồm: bản G có giá 1,109 tỷ đồng; L giá 1,159 tỷ đồng; e:HEV RS giá 1,259 tỷ đồng và L AWD có giá bán cao nhất 1,310 tỷ đồng. Bước sang thế hệ mới, Honda CR-V được thay đổi toàn diện từ từ thiết kế tới công nghệ, tiện nghi và truyền động. Điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của bản dẫn động bốn bánh AWD và bản hybrid. Các phiên bản máy xăng vẫn lắp ráp tại Việt Nam, cấu hình 5+2, trong khi bản hybrid nhập khẩu Thái Lan, cấu hình chỉ 5 chỗ. Về mặt thiết kế, Honda CR-V 2024 có phần thanh lịch hơn và sang trọng hơn so với đời trước. Lưới tản nhiệt lục giác là điểm nhấn ở đầu xe. Xe trang bị cụm đèn pha LED với công nghệ thích ứng, chủ động điều chính chùm sáng xa/gần, tích hợp đèn ban ngày LED và thiết kế liền mạch với lưới tản nhiệt. Đèn hậu LED kiểu dáng mới điệu đà, cho đuôi xe thon gọn hơn. Một số trang bị tiện ích nổi bật bên trong cabin của Honda CR-V 2024 có: màn hình kỹ thuật số 10,2 inch sau vô-lăng, trong khi 2 bản thấp G và L lắp màn TFT 7 inch. Màn hình cảm ứng giải trí 9 inch ở 3 bản cao và màn 7 inch trên bản G. Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió cho hàng ghế sau. Hàng ghế trước chỉnh điện, ghế lái thêm nhớ vị trí. Cửa sổ trời toàn cảnh có trên bản hybrid và AWD. Honda CR-V thế hệ mới có hai lựa chọn động cơ, gồm máy xăng 1.5 tăng áp tương tự thế hệ cĩu và e:HEV 2.0 hybrid. Bản máy xăng 1.5 tăng áp công suất 188 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm, tức sức mạnh không thay đổi. Hộp số CVT, tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Bản xăng 2.0 Hybrid i-MMD, gồm động cơ xăng 2.0 (146 mã lực, mô-men xoắn 183 Nm) kết hợp với hai môtơ điện (công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm). Cả hai kết hợp cho tổng công suất 204 mã lực. Nuôi môtơ điện bằng pin lithium-ion. Hộp số e-CVT, dẫn động một cầu FWD. Volkswagen Tiguan 2023

Giá bán: 1,999 tỷ đồng

Tại Việt Nam, Volkswagen Tiguan được phân phân phối chính hãng 1 phiên bản với giá bán 1 tỷ 999 triệu đồng. Volkswagen Tiguan 2023 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. So với bản cũ, Tiguan 2023 có thay đổi nhẹ về ngoại hình với bộ cản mới, cụm đèn chiếu sáng trước thanh mảnh hơn với công nghệ LED ma trận, đèn hậu thay giao diện LED cùng mâm đa chấu kích thước 18 inch. Chiều dài tổng thể xe tăng một chút nhưng không đáng kể. Nếu chỉ nhìn ngang hông, dáng bản facelift khó phân biệt với bản cũ. Nội thất của Tiguan 2023 cũng ít thay đổi. Một số điểm mới có thể kể đến như cụm nút điều khiển điều hoà và vô-lăng. Các trang bị nổi bật bên trong mẫu SUV này có màn hình điện tử sau vô-lăng HUD, màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hoà 3 vùng độc lập, ghế lái chỉnh điện có nhớ vị trí... Động cơ xe vẫn là loại 2.0L tăng áp, công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm kết hợp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Motion. Jeep Grand Cherokee L

Giá bán: Từ 6,380 – 6,988 tỷ đồng

Tại Việt Nam, Jeep Grand Cherokee L 7 chỗ được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản, gồm: Limited giá 6,188 tỷ đồng, Summit Reserved có giá 6,688 tỷ đồng và Black Package giá 6,988 tỷ đồng. Đúng như tên gọi, Grand Cherokee L là phiên bản kéo dài so với Grand Cherokee tiêu chuẩn tại Mỹ. Xe xây dựng trên nền tảng khung gầm liền khối (Unibody). Thiết kế vuông vức và nam tính vốn là DNA của thương hiệu Mỹ hiện thuộc liên minh Stellantis (Fiat-Chrysler và PSA). Thế hệ mới của Jeep Grand Cherokee L vẫn giữ kiểu dáng bệ vệ đặc trưng của mẫu SUV Mỹ. Một số thay đổi chính đến từ cụm đèn trước và đèn hậu thanh mảnh hơn. Trong khi đó bên trong cabin, khoang nội thất của Jeep Grand Cherokee L có thiết kế cao cấp, theo đuổi phong cách hiện đại với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch sau vô lăng, bên cạnh là màn hình cảm ứng trung tâm tùy chọn có kích thước 8,4 inch hoặc 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Các trang bị cao cấp trên xe có hệ thống âm thanh vòm cao cấp McIntosh 950 watt. Cần số đổi sang dạng núm xoay giống xe Land Rover. Ngoài ra, xe cũng được trang bị gần như đầy đủ tính năng tiện nghi trên xe sang như hệ thống ghế thông hơi, sưởi ấm, kết hợp các chế độ massage. Cung cấp sức mạnh cho Grand Cherokee L là khối động cơ Pentastar V6 cho công suất 293 mã lực, mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Động cơ đi cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Người lái có thể chọn lựa 4 chế độ lái (Snow, Sand/Mud, Sport và Auto) thông qua núm xoay đặt ở khu vực trung tâm. Video: Top SUV/CUV đáng mua nhất tại Việt Nam.

Dựa trên kết quả đối chiếu, so sánh giá bán niêm yết được nhà sản xuất công bố cho các mẫu ôtô phổ thông tại thị trường Việt Nam, dưới đây là danh sách những mẫu xe SUV và CUV có giá bán đắt nhất theo từng phân khúc. Kia Sonet 2024

Giá bán: Từ 539 triệu - 624 triệu đồng

Kia Sonet 2024 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời với một số thay đổi ở thiết kế và trang bị. Tại Việt Nam, Kia Sonet 2024 được phân phân phối chính hãng với 3 phiên bản, gồm: Deluxe, Luxury và Premium. Giá bán lần lượt tương ứng 539 triệu đồng, 579 triệu đồng và 624 triệu đồng. Trên phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, thiết kế của Kia Sonet không có quá nhiều thay đổi, chỉ được tinh chỉnh một số chi tiết nhận diện xe như: mặt ca-lăng vuông vức, cụm đèn full LED, đi kèm dải demi hình L ngược rất hiện đại và sắc sảo. Kia Sonet 2024 sử dụng bộ mâm 17 inch thiết kế trẻ trung, gương chỉnh điện có sấy và cả thanh nẹp giá nóc. Cụm đèn báo phanh phía sau cũng đã được cập nhật thiết kế đẹp mắt và ấn tượng hơn trước đây. Bên trong xe, Sonet 2024 vẫn giữ nguyên cách sắp xếp các tiện ích ở khoang lái. Riêng cụm đồng hồ tốc độ ở ba phiên bản dạng LCD đã được nâng kích thước từ 3,5 inch lên 4,2 inch. Màn hình giải trí vẫn loại 8 inch cảm ứng ở hai bản thấp và 10,25 inch ở bản cao nhất nhưng thiết kế gọn và thời trang hơn. Xe sở hữu điều hòa tự động, màn hình trung tâm 8 - 10,25 inch tùy phiên bản, đi kèm đó là 6 loa giải trí và đầy đủ cổng sạc USB hoặc type-C. Tuy nhiên Sonet 2024 vẫn chỉ sử dụng phanh tay cơ. Phía sau có bệ tỳ tay, cổng sạc và cửa gió tiện nghi. Không có thay đổi nào ở động cơ trên Kia Sonet 2024, xe vẫn dùng loại 1.5 hút khí tự nhiên, công suất 113 mã lực và 144 Nm. Hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước. Volkswagen T-Cross 2022

Giá bán: Từ 1,099 - 1,299 tỷ đồng

Tại Việt Nam, mẫu xe SUV Volkswagen T-Cross được phân phân phối chính hãng 2 phiên bản là: Elegance có giá 1,099 tỷ đồng và Luxury có giá 1,299 tỷ đồng. Hai phiên bản của T-Cross giống nhau về thiết kế nhưng khác biệt về các trang bị đi kèm. Volkswagen T-Cross sở hữu phong cách thiết kế thể thao, cứng cáp với đường nét thừa hưởng từ "đàn anh" Tiguan Allspace. Khoảng sáng gầm 188 mm của T-Cross lớn nhất phân khúc. Xe được tranh bị vành 16 inch trên bản Elegance và 17 inch trên bản Luxury. Đèn pha LED chỉ có trên bản T-Cross Luxury, trong khi bóng halogen lắp cho bản thấp hơn. Không gian nội thất Volkswagen T-Cross thiết kế đơn giản, thực dụng với 2 hàng ghế tương ứng 5 chỗ ngồi. Một số chi tiết như bảng táp-lô, vô lăng thiết kế khá giống phong cách xe Tiguan Allspace và Teramont. Một số trang bị nổi bật trên Volkswagen T-Cross có màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng, kích thước 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch hiển thị thông số vận hành cho người lái. Ngoài ra, mẫu xe này còn có sạc không dây, ga tự động, cửa sổ trời… Khoang hành lý có dung tích lên đến 385 lít. Cả hai phiên bản Volkswagen T-Cross tại Việt Nam đều sử dụng chung động cơ xăng tăng áp dung tích 1.0 lít có công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít/100 km đường hỗn hợp. Honda CR-V 2024

Giá bán: từ 1,109 – 1,310 tỷ đồng

Tại Việt Nam, mẫu xe SUV Honda CR-V 2024 được phân phân phối chính hãng 4 phiên bản, gồm: bản G có giá 1,109 tỷ đồng; L giá 1,159 tỷ đồng; e:HEV RS giá 1,259 tỷ đồng và L AWD có giá bán cao nhất 1,310 tỷ đồng. Bước sang thế hệ mới, Honda CR-V được thay đổi toàn diện từ từ thiết kế tới công nghệ, tiện nghi và truyền động. Điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của bản dẫn động bốn bánh AWD và bản hybrid. Các phiên bản máy xăng vẫn lắp ráp tại Việt Nam, cấu hình 5+2, trong khi bản hybrid nhập khẩu Thái Lan, cấu hình chỉ 5 chỗ. Về mặt thiết kế, Honda CR-V 2024 có phần thanh lịch hơn và sang trọng hơn so với đời trước. Lưới tản nhiệt lục giác là điểm nhấn ở đầu xe. Xe trang bị cụm đèn pha LED với công nghệ thích ứng, chủ động điều chính chùm sáng xa/gần, tích hợp đèn ban ngày LED và thiết kế liền mạch với lưới tản nhiệt. Đèn hậu LED kiểu dáng mới điệu đà, cho đuôi xe thon gọn hơn. Một số trang bị tiện ích nổi bật bên trong cabin của Honda CR-V 2024 có: màn hình kỹ thuật số 10,2 inch sau vô-lăng, trong khi 2 bản thấp G và L lắp màn TFT 7 inch. Màn hình cảm ứng giải trí 9 inch ở 3 bản cao và màn 7 inch trên bản G. Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió cho hàng ghế sau. Hàng ghế trước chỉnh điện, ghế lái thêm nhớ vị trí. Cửa sổ trời toàn cảnh có trên bản hybrid và AWD. Honda CR-V thế hệ mới có hai lựa chọn động cơ, gồm máy xăng 1.5 tăng áp tương tự thế hệ cĩu và e:HEV 2.0 hybrid. Bản máy xăng 1.5 tăng áp công suất 188 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm, tức sức mạnh không thay đổi. Hộp số CVT, tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Bản xăng 2.0 Hybrid i-MMD, gồm động cơ xăng 2.0 (146 mã lực, mô-men xoắn 183 Nm) kết hợp với hai môtơ điện (công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm). Cả hai kết hợp cho tổng công suất 204 mã lực. Nuôi môtơ điện bằng pin lithium-ion. Hộp số e-CVT, dẫn động một cầu FWD. Volkswagen Tiguan 2023

Giá bán: 1,999 tỷ đồng

Tại Việt Nam, Volkswagen Tiguan được phân phân phối chính hãng 1 phiên bản với giá bán 1 tỷ 999 triệu đồng. Volkswagen Tiguan 2023 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. So với bản cũ, Tiguan 2023 có thay đổi nhẹ về ngoại hình với bộ cản mới, cụm đèn chiếu sáng trước thanh mảnh hơn với công nghệ LED ma trận, đèn hậu thay giao diện LED cùng mâm đa chấu kích thước 18 inch. Chiều dài tổng thể xe tăng một chút nhưng không đáng kể. Nếu chỉ nhìn ngang hông, dáng bản facelift khó phân biệt với bản cũ. Nội thất của Tiguan 2023 cũng ít thay đổi. Một số điểm mới có thể kể đến như cụm nút điều khiển điều hoà và vô-lăng. Các trang bị nổi bật bên trong mẫu SUV này có màn hình điện tử sau vô-lăng HUD, màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hoà 3 vùng độc lập, ghế lái chỉnh điện có nhớ vị trí... Động cơ xe vẫn là loại 2.0L tăng áp, công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm kết hợp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Motion. Jeep Grand Cherokee L

Giá bán: Từ 6,380 – 6,988 tỷ đồng

Tại Việt Nam, Jeep Grand Cherokee L 7 chỗ được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản, gồm: Limited giá 6,188 tỷ đồng, Summit Reserved có giá 6,688 tỷ đồng và Black Package giá 6,988 tỷ đồng. Đúng như tên gọi, Grand Cherokee L là phiên bản kéo dài so với Grand Cherokee tiêu chuẩn tại Mỹ. Xe xây dựng trên nền tảng khung gầm liền khối (Unibody). Thiết kế vuông vức và nam tính vốn là DNA của thương hiệu Mỹ hiện thuộc liên minh Stellantis (Fiat-Chrysler và PSA). Thế hệ mới của Jeep Grand Cherokee L vẫn giữ kiểu dáng bệ vệ đặc trưng của mẫu SUV Mỹ. Một số thay đổi chính đến từ cụm đèn trước và đèn hậu thanh mảnh hơn. Trong khi đó bên trong cabin, khoang nội thất của Jeep Grand Cherokee L có thiết kế cao cấp, theo đuổi phong cách hiện đại với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch sau vô lăng, bên cạnh là màn hình cảm ứng trung tâm tùy chọn có kích thước 8,4 inch hoặc 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Các trang bị cao cấp trên xe có hệ thống âm thanh vòm cao cấp McIntosh 950 watt. Cần số đổi sang dạng núm xoay giống xe Land Rover. Ngoài ra, xe cũng được trang bị gần như đầy đủ tính năng tiện nghi trên xe sang như hệ thống ghế thông hơi, sưởi ấm, kết hợp các chế độ massage. Cung cấp sức mạnh cho Grand Cherokee L là khối động cơ Pentastar V6 cho công suất 293 mã lực, mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Động cơ đi cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Người lái có thể chọn lựa 4 chế độ lái (Snow, Sand/Mud, Sport và Auto) thông qua núm xoay đặt ở khu vực trung tâm. Video: Top SUV/CUV đáng mua nhất tại Việt Nam.