Điểm mặt 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2019

Trong top 10 mẫu xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2019, Toyota Fortuner "bay" khỏi danh sách này, trong khi đây là mẫu xe luôn đứng trong top 3 của năm. Thậm chí, mẫu Toyota Innova vốn được các hãng vận tải lựa chọn, còn rơi xuống tận vị trí thứ 9, với 681 xe xe bán ra (trong tháng 7, mẫu SUV này đứng vị trí thứ 6, với 1.043 xe bán ra). "Ông vua doanh số" Toyota Vios vẫn vững vàng ở vị trí số 1 với doanh số đạt 1.934 xe, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2019, Vios tiếp tục là mẫu xe dẫn đầu thị trường với doanh số 16.787 xe, một doanh số khá cách biệt với các đối thủ ở vị trí tiếp theo. Nếu như Toyota Vios ở vị trí số 1 là điều không quá bất ngờ, thì ở vị trí thứ 2, mẫu xe đa dụng giá rẻ Mitsubishi Xpander lại là cái tên đáng chú ý nhất khi vượt qua nhiều đối thủ đình đám khác như Toyota Innova, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent để vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với doanh số đạt 1.326 xe, tăng gần 300 xe so với tháng trước. Một sự chú ý khác chính là ông vua bán tải Ford Ranger, với doanh số đạt 1.277 xe, Ford Ranger đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, tăng 1 bậc so với tháng trước đó. Tưởng chừng Ford Ranger sẽ gặp khó khi áp dụng mức lệ phí trước bạ mới cao hơn đối với xe bán tải kể từ tháng 4/2019, tuy nhiên sức hút của mẫu xe này vẫn không hề giảm. Tháng 8/2019 "tháng cô hồn âm lịch" vừa qua có lẽ là một tháng không mấy thành công với các mẫu xe nhà Hyundai khi doanh số cả 2 mẫu xe chủ lực của hãng này đều giảm mạnh và bị trượt khỏi vị trí top 2 và 3 thường thấy. Hyundai Accent với doanh số 1.252 xe, giảm 371 xe so với tháng trước và giảm 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó Hyundai Grand i10 với doanh số 1.231 xe, giảm 368 xe so với tháng trước và giảm 24% so với cùng kỳ. Với kết quả này Hyundai Accent đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 trong khi Grand i10 bị đẩy xuống vị trí thứ 5. Mẫu SUV của Hyundai là SantaFe, tháng này cũng đã mất hút khỏi bảng xếp hạng xe bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số xe Mazda3 trong tháng 8 đã giảm nhẹ so với tháng trước đạt 903 chiếc đến tay khách hàng và đây vẫn là mẫu xe hạng C bán chạy nhất Việt Nam. Cộng dồn doanh số từ đầu năm 2019, Mazda 3 bán được đạt 8.953 chiếc. Hiện tại, Thaco vẫn đang dành ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt và quà tặng phụ kiện cho khách hàng khi mua Mazda3. Thêm bộ đôi của nhà phân phối Thaco là Kia Morning và Kia Cerato lại rủ nhau lọt top. Với doanh số 781 xe, Kia Cerato đã nhanh chóng trở lại vị trí số 7 trong top 10 xe bán chạy nhất tháng vừa qua. Kia Morning bán ra được 704 xe trở lại vị trí số 8 sau khi vắng bóng trong top 10 ở tháng trước, tuy nhiên sức hút của mẫu xe này đã giảm đáng kể. Trái ngược với sự bùng nổ của Xpander, một mẫu MPV khác là Toyota Innova lại đang giảm sức hút khi chỉ đạt doanh số 681 xe, bằng 1 nửa so với Xpander và giảm gần 500 xe so với tháng trước đó. Hiện Toyota Việt Nam và các đại lý đã triển khai chương trình khuyến mãi khá sâu cho mẫu xe này với mức ưu đãi từ 40- 75 triệu đồng. Cái tên cuối cùng trong danh sách là Honda City, như vậy sau nhiều tháng vắng bóng trong top 10, mẫu sedan hạng B này đã bất ngờ trở lại với doanh số đạt 664 xe. Honda City cũng là mẫu xe duy nhất nhà Honda có mặt trong danh sách tháng này, trong khi đàn anh Honda CR-V vắng bóng. Video: Top 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2019.

Trong top 10 mẫu xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2019, Toyota Fortuner "bay" khỏi danh sách này, trong khi đây là mẫu xe luôn đứng trong top 3 của năm. Thậm chí, mẫu Toyota Innova vốn được các hãng vận tải lựa chọn, còn rơi xuống tận vị trí thứ 9, với 681 xe xe bán ra (trong tháng 7, mẫu SUV này đứng vị trí thứ 6, với 1.043 xe bán ra). "Ông vua doanh số" Toyota Vios vẫn vững vàng ở vị trí số 1 với doanh số đạt 1.934 xe, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2019, Vios tiếp tục là mẫu xe dẫn đầu thị trường với doanh số 16.787 xe, một doanh số khá cách biệt với các đối thủ ở vị trí tiếp theo. Nếu như Toyota Vios ở vị trí số 1 là điều không quá bất ngờ, thì ở vị trí thứ 2, mẫu xe đa dụng giá rẻ Mitsubishi Xpander lại là cái tên đáng chú ý nhất khi vượt qua nhiều đối thủ đình đám khác như Toyota Innova, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent để vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với doanh số đạt 1.326 xe, tăng gần 300 xe so với tháng trước. Một sự chú ý khác chính là ông vua bán tải Ford Ranger, với doanh số đạt 1.277 xe, Ford Ranger đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, tăng 1 bậc so với tháng trước đó. Tưởng chừng Ford Ranger sẽ gặp khó khi áp dụng mức lệ phí trước bạ mới cao hơn đối với xe bán tải kể từ tháng 4/2019, tuy nhiên sức hút của mẫu xe này vẫn không hề giảm. Tháng 8/2019 "tháng cô hồn âm lịch" vừa qua có lẽ là một tháng không mấy thành công với các mẫu xe nhà Hyundai khi doanh số cả 2 mẫu xe chủ lực của hãng này đều giảm mạnh và bị trượt khỏi vị trí top 2 và 3 thường thấy. Hyundai Accent với doanh số 1.252 xe, giảm 371 xe so với tháng trước và giảm 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó Hyundai Grand i10 với doanh số 1.231 xe, giảm 368 xe so với tháng trước và giảm 24% so với cùng kỳ. Với kết quả này Hyundai Accent đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 trong khi Grand i10 bị đẩy xuống vị trí thứ 5. Mẫu SUV của Hyundai là SantaFe, tháng này cũng đã mất hút khỏi bảng xếp hạng xe bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số xe Mazda3 trong tháng 8 đã giảm nhẹ so với tháng trước đạt 903 chiếc đến tay khách hàng và đây vẫn là mẫu xe hạng C bán chạy nhất Việt Nam. Cộng dồn doanh số từ đầu năm 2019, Mazda 3 bán được đạt 8.953 chiếc. Hiện tại, Thaco vẫn đang dành ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt và quà tặng phụ kiện cho khách hàng khi mua Mazda3. Thêm bộ đôi của nhà phân phối Thaco là Kia Morning và Kia Cerato lại rủ nhau lọt top. Với doanh số 781 xe, Kia Cerato đã nhanh chóng trở lại vị trí số 7 trong top 10 xe bán chạy nhất tháng vừa qua. Kia Morning bán ra được 704 xe trở lại vị trí số 8 sau khi vắng bóng trong top 10 ở tháng trước, tuy nhiên sức hút của mẫu xe này đã giảm đáng kể. Trái ngược với sự bùng nổ của Xpander, một mẫu MPV khác là Toyota Innova lại đang giảm sức hút khi chỉ đạt doanh số 681 xe, bằng 1 nửa so với Xpander và giảm gần 500 xe so với tháng trước đó. Hiện Toyota Việt Nam và các đại lý đã triển khai chương trình khuyến mãi khá sâu cho mẫu xe này với mức ưu đãi từ 40- 75 triệu đồng. Cái tên cuối cùng trong danh sách là Honda City, như vậy sau nhiều tháng vắng bóng trong top 10, mẫu sedan hạng B này đã bất ngờ trở lại với doanh số đạt 664 xe. Honda City cũng là mẫu xe duy nhất nhà Honda có mặt trong danh sách tháng này, trong khi đàn anh Honda CR-V vắng bóng. Video: Top 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2019.