Điểm đỗ ôtô rộng 2 mét, giữa 2 bức tường giá tới 2,45 tỷ đồng

Thiếu điểm đỗ xe ôtô là một vấn đề gây bức bối ở gần như mọi thành phố lớn trên thế giới vào lúc này. Nếu bạn sở hữu một chiếc ôtô, bạn cần phải có một không gian để đỗ nó, và chuyện này làm cho giá chỗ đỗ xe ở nhiều nơi tăng vọt không giới hạn. Minh chứng là chỗ đỗ xe nhỏ xíu này ở thành phố Luân Đôn, Anh đang được bán với giá lên tới 85.000 bảng Anh (tương đương 2,45 tỷ đồng), và nó chật đến mức gần như không có chỗ mở cửa xe. Cụ thể, một garage ở gần Harrords, khu vực Knightsbridge, Trung tâm Luân Đôn, đang bán vị trí đỗ xe chỉ rộng khoảng 2 mét với giá như đề cập ở trên, một số tiền thừa đủ mua một chiếc xe hạng sang mới tinh. Giá chỗ đỗ xe ở vị trí trung tâm thành phố thường đắt hơn là chuyện dễ hiểu, nhưng điều đáng nói là không gian đỗ xe này còn chẳng ra làm sao. Như có thể thấy trong ảnh, nó bị kẹp giữa hai bức tường, và không có nhiều chỗ để lách. Có chiều rộng chỉ 2 mét và dài 5,5 mét, chỗ đỗ này thậm chí còn phù hợp những mẫu xe có kích thước lớn như SUV. Trên thực tế, tài xế cần phải là một chuyên gia đỗ xe điệu nghệ để lùi vào đúng vị trí. Chưa hết, tài xế còn phải có “thân hình cân đối” bởi họ phải thoát ra qua cửa sổ trời của ô tô, vì khoảng trống 2 mét là không đủ để mở cửa xe. Chủ nhân hiện tại của chỗ đỗ này đã nghĩ đến tất cả những điều đó, và thậm chí đã che một số góc nhọn nhất để tránh làm trầy xước chiếc xe của mình. May mắn, chỗ đỗ này nằm trong một garage rất tốt, với hai cổng tự động, và camera quan sát, do vậy tài xế sẽ an tâm về chiếc xe của họ. Bên cạnh đó, garage này cũng có nguồn nước tiện lợi. Video: Hướng dẫn lùi điểm đỗ song song thi bằng lái B2.

