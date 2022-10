Điểm danh những lỗi dễ vi phạm nhất khi lái ôtô trong nội đô

Lỗi sử dụng điện thoại di động



Cuộc sống bận rộn nên không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người sử dụng điện thoại khi đang lái xe trong thành phố. Với lỗi dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường, người lái xe ôtô có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Vượt đèn đỏ

Trong thành phố, có không ít trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị che khuất khi nhìn từ xa, khiến lái xe vô tình vướng phải lỗi này. Người lái có thể bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Có nhiều lỗi tài xế dễ vi phạm khi lái ô tô trong nội đô.

Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường

Đây cũng là một lỗi dễ vi phạm trong thành phố khi di chuyển trên đường có nhiều phương tiện. Lỗi này còn thường gặp khi di chuyển trên những con đường lạ, ít khi di chuyển qua lại. Người vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Lỗi chuyển làn

Lỗi chuyển làn thường gặp nhất ở các đoạn đường thường xuyên thay đổi vạch liền và vạch đứt quãng, chuyển làn trên cầu nơi có vạch liền, hoặc chuyển làn khi đi qua hầm đường bộ. Ngoài ra, việc chuyển làn muộn trước khi đến các giao lộ cũng khiến người lái mắc phải lỗi này. Nghị định qui định phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước.

Lỗi không thắt dây an toàn

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường hoặc chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Lỗi không bật đèn

Di chuyển trong điều kiện đèn đường đủ ánh sáng cũng khiến lái xe dễ mắc lỗi không bật đèn chiếu sáng hoặc không bật đủ đèn chiếu sáng cần thiết. Có 2 lỗi người lái thường mắc, đó là:

Không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn; sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe ngược chiều;

Không sử dụng đèn chiếu sáng gần khi chạy trong hầm đường bộ.

Với lỗi này, người lái xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Mức phạt căn cứ theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT ngày 14/01/2022 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Đây là văn bản hợp nhất Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.