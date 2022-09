Đại gia Minh Nhựa chi hơn 6 tỷ đồng tậu Audi A8L 2022

Mới đây, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh vừa đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh hai chiếc xe hạng sang kèm dòng trạng thái “Chào anh 8”, thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đáng chú ý trong bức ảnh có sự xuất hiện của chiếc Audi A8L của Minh Nhựa, cộng thêm vào đó là stt "Chào anh 8", như vậy có thể chắc chắn rằng vị đại gia này vừa bổ sung mẫu sedan full-size này vào bộ sưu tập xe khủng của mình. Hiện chưa rõ chính xác vị đại gia ngành nhựa phải chi bao nhiêu tiền để sở hữu chiếc Audi A8L 2022 thế hệ mới này. Chỉ biết rằng xe có giá bán chính hãng từ 6 tỷ đồng, chưa bao gồm tuỳ chọn và chi phí lăn bánh. Mẫu xe sedanAudi A8L có chiều dài 5.302 mm, rộng 1.945 mm, cao 1.488 mm và chiều dài cơ sở 3.128 mm, hơn 130 mm so với bản tiêu chuẩn. So với đối thủ BMW 7 Series thì A8L ngắn hơn một chút, nhưng so với Mercedes-Benz S-Class thì chiều dài của A8L lại nhỉnh hơn. Về thiết kế, Audi A8L 2022 được làm mới “nhẹ” phần “ngoại hình” với lưới tản nhiệt Singleframe được thiết kế lại rộng và nổi bật hơn, trong khi hốc đèn sương mù tái thiết kế theo hướng sang trọng. Audi A8L 2022 sở hữu đèn pha Matrix LED sử dụng thiết bị micromirror kỹ thuật số, trong đó mỗi đơn vị đèn pha có khoảng 1,3 triệu micromirror để kiểm soát sự phân tán ánh sáng với độ chính xác cao hơn nhiều, chẳng hạn như điểm ảnh của màn hình. Xe được trang bị mâm đa chấu 19 inch kèm lốp 255/45. Còn đèn hậu của xe dùng công nghệ OLED tiêu chuẩn có thể tạo ra nhiều đồ họa ánh sáng khác nhau. Chất liệu crôm được sử dụng ở khá nhiều vị trí trên xe như lưới tản nhiệt, các đường viền ở phía trước, hông và đuôi xe. Bên trong cabin, Audi A8L 2022 sở hữu một khoang lái kỹ thuật số hoàn toàn, bao gồm: cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,1 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái tùy chọn và màn hình cảm ứng 8,6 inch kết hợp hệ thống thông tin giải trí MIB3 mới nhất của Audi. Hệ thống âm thanh 3D Bang & Olufen với 17 loa công suất 730W là tiêu chuẩn trên Audi A8L 2022 tại Việt Nam. Điểm nhấn của Audi A8L 2022 nằm ở hàng ghế sau. Phiên bản cao cấp nhất Premium có phần ốp trung tâm nối dài biến chiếc xe từ 5 chỗ thành 4 chỗ. Phiên bản Plus cũng có những trang bị đáng chú ý như bàn gấp ở lưng ghế phía trước, đèn đọc sách LED ma trận... Toàn bộ ghế ngồi đều được bọc da Valcona. Tại Việt Nam, Audi A8L dùng động cơ xăng V6 3.0 TFSI với cộng nghệ ngắt xi-lanh theo yêu cầu, sản sinh công suất 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh này giúp chiếc sedan nặng gần 2 tấn có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,7 giây. Xe dùng hệ thống treo khí nén thích ứng với 3 chế độ Thoải mái, Tự động và Năng động. Bên cạnh đó là chế độ Cá nhân để tùy chỉnh theo sở thích. Audi A8L 2022 tại Việt Nam tất nhiên không thể thiếu những công nghệ như camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp, ga tự động... Video: Giới thiệu Audi A8 2022 thế hệ mới.

