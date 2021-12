Di Băng "tậu" Kia Carnival gần 1,5 tỷ, thêm 300 triệu độ nội thất

Trong 3 tháng vừa qua, giới mê xe trong nước khá choáng váng trước mức độ mua sắm siêu xe cũng như xe thể thao của vợ chồng ca sĩ Di Băng. Là cặp vợ chồng mê siêu xe, cô và ông xã cũng là bạn thân của Phạm Trần Nhật Minh hay còn gọi là đại gia siêu xe Minh Nhựa. Không biết có phải vì chơi quá thân với chủ nhân Pagani Huayra nên khiến 2 vợ chồng này bị lây đam mê siêu xe từ Minh Nhựa hay không, khi hết trải nghiệm McLaren 720S Spider lại đến chiếc xe Lamborghini Huracan LP610-4 về garage. Không chỉ thế, cặp vợ chồng Di Băng còn mua một chiếc xe Porsche Taycan chính hãng, thông tin mới nhất là SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan và mới đây còn khoe Rolls-Royce Ghost thế hệ mới. Gần đây nhất, vợ chồng được mệnh danh chịu chơi nhất quận 7 đã bỏ ra số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe Kia Carnival 2022 mới được xem như là hàng độc nhất Việt Nam. Lý do là trong số tiền đầu tư vào xe, có khoảng 300 triệu đồng được chủ nhân bỏ ra để độ nội thất cho xe theo ý thích của 3 cô con gái rượu. Thông tin gây sốc nhất là việc người này tiết lộ đã bán xe Volvo để chuyển sang mua Kia Carnival 2022 chỉ vì thích xe có 8 chỗ ngồi. Cụ thể, vợ chồng ca sĩ Di Băng cho biết đã bán đi 1 chiếc xe Volvo 7 chỗ vì không đủ không gian cho gia đình để sử dụng nên chuyển sang mẫu xe MPV hạng sang Kia Carnival 2022 bản 8 chỗ ngồi. Khi được hỏi vì sao không tậu bản cao nhất của Kia Carnival 2022, Di Băng cho biết không thích 7 chỗ, thậm chí còn hỏi đại lý có xe 9 chỗ ngồi cho thoải mái hay không và quyết định bán xe Volvo 7 chỗ của mình để mua xe MPV hạng sang Kia Carnival 2022 phiên bản 2.2D Premium 8 ghế. Không chỉ thế, cô còn làm mới toàn bộ nội thất bên trong xe cùng với việc trang bị rất nhiều đồ chơi để phục vụ gia đình. Thay vì tông màu vàng cát và đen của xe nguyên bản, chủ nhân đã chọn màu trắng và hồng cho khoang lái xe Kia Carnival 2022 mới mua. Được biết lý do đổi nội thất là vì các công chúa nhỏ ở nhà quá yêu thích màu hồng nên vợ chồng này đã quyết tâm lột bỏ toàn bộ da cũng như các chi tiết nhựa theo xe để thay mới. Toàn bộp nội thất chiếc xe Kia Carnival 2022 đã được chuyển sang màu trắng hồng. Ngoài ra, chủ nhân còn bổ sung thêm màn hình giải trí siêu lớn dành cho hàng ghế thứ 2, trên đầu ghế hàng thứ 2 được thêu chú ngựa Pony, nhân vật hoạt hình rất được 3 cô công chúa của chủ xe yêu thích. Cuối cùng là chi tiết trần xe đầy sao và bọc da màu hồng lấy ý tưởng từ các mẫu xe Rolls-Royce, trước đó chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 Edition One của vợ chồng nhà này cũng đã được độ từ trong ra ngoài với điểm nhấn là khoang lái màu cam và trần xe đầy sao, có thể đổi màu. Ở ngoại hình chiếc xe Kia Carnival 2022 của Di Băng còn được trang trí với 2 bên sườn với đề-can hình ảnh chú ngựa Pony. Chi phí cho lần lột xác này của chiếc xe Kia Carnival 2.2D Premium 2022 này đã tiêu tốn của chủ nhân số tiền gần 300 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí bỏ ra sở hữu xe Kia Carnival 2.2D Premium 2022 được người vợ tiết lộ khoảng 1,5 tỷ đồng. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Kia Carnival 2022 từ 1,2 tỷ đến 1,83 tỷ đồng. Dòng xe Kia Carnival 2.2D Premium 2022 sử dụng động cơ diesel tăng áp, dung tích 2.2 lít, sản sinh công suất tối đa 199 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 440 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Video: Đánh giá nhanh KIA Carnival 2022 tại Việt Nam.

